नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने यह संकेत दिया है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "...मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारतीय नागरिक ही सांसद और विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं. दूसरे देशों के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. अगर ऐसे लोगों ने गणना फॉर्म भरा है, तो SIR प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज जमा करके अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होगी. जांच के बाद उनके नाम हटा दिए जाएंगे."

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "...तीनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में SIR की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी."

'पंजीयन अधिकारी को शपथ देनी होगी'

उन्होंने कहा, " लोक प्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर आप उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, तो आपके पास कानून में केवल एक ही विकल्प है और वह है निर्वाचक पंजीयन नियम, जो कहता है कि अगर आप उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, तो आप गवाह के रूप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपको निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को शपथ देनी होगी और वह शपथ उस व्यक्ति के सामने दिलानी होगी, जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है..."

'मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट प्रतिबंधित'

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "मशीन-रीडेहल वोटर लिस्ट प्रतिबंधित है. चुनाव आयोग का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है और 2019 का है. हमें मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट और खोज योग्य मतदाता सूची के बीच अंतर समझना होगा. आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची को EPIC नंबर डालकर खोज सकते हैं. इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. इसे मशीन-रीडेबल नहीं कहा जाता है."

उन्होने कहा कि मशीन-रीडेबल के संबंध में 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और पाया कि मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट देने से मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है... मशीन-पठनीय मतदाता सूची प्रतिबंधित है. चुनाव आयोग का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया है और 2019 का है.

'10 से ज़्यादा बार एसआईआर प्रक्रिया अपनाई गई'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "...पिछले 20 सालों में एसआईआर प्रक्रिया नहीं की गई... देश में 10 से ज़्यादा बार एसआईआर प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है. एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है... राजनीतिक दलों से कई शिकायतें मिलने के बाद एसआईआर प्रक्रिया अपनाई जा रही है..."

