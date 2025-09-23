ETV Bharat / bharat

बैंक की नौकरी छोड़ अभिनव ठाकुर ने फिल्मी दुनिया में बनाई अलग पहचान, जानिए उनके Filmmaking का सफर

नई फिल्म 'बिसाही' हो रही रिलीज : अब 25 सितंबर 2025 को सामाजिक मुद्दे डायन प्रथा पर बनी फिल्म बिसाही आ रही है. अभिनव ठाकुर की यात्रा इस बात की मिसाल है कि स्थायी नौकरी छोड़कर अनिश्चित रास्ते पर भी चला जाए तो जुनून और ईमानदारी से सपनों को साकार किया जा सकता है. उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि समाज का दर्पण हैं, जो बताती हैं कि बिहार की धरती में अभी भी अनगिनत किस्से छिपे हैं, जिन्हें रोशनी में लाना बाकी है.

2016 में लघु फिल्म 'दहलीज.. रिलीज हुई : सामाजिक मुद्दों पर 2016 में उनकी पहली लघु फिल्म “दहलीज: एक कहानी हमारी भी” रिलीज हुई. इसके बाद रामकली, जुंको, रंगमंच, रेडियो और ये सुहागरात है इंपॉसिबल जैसी शॉर्ट फिल्मों ने उन्हें युवा निर्देशकों की भीड़ से अलग पहचान दिलाई. लेकिन उनके करियर की सबसे मार्मिक और चर्चित फिल्म “द लिपस्टिक ब्वॉय” रही. इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार दिवस पर इन्हें सम्मानित किया.

फिल्म निर्देशक अभिनव ठाकुर से खास बातचीत : अभिनव ठाकुर ने बताया कि उनके घर के पास में रहने वाले दोस्त गौरांग राठी जो वीडियो एडिटिंग का काम करते थे, उनके काम करने की तरीके और रोजना नए-नए काम से प्रभावित होकर उन्होंने वीडियो एडिटिंग करने का मन बनाया. अभिनव ठाकुर ने हिम्मत दिखाते हुए बैंकिंग की नौकरी छोड़कर पुणे के एक प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान में दाखिला लिया. वहां से निकलने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा.

नई दिल्ली/आनंद कुमार गुप्ता: बिहार के बेगूसराय की गलियों में खेले और बड़े हुए अभिनव ठाकुर की जिंदगी साधारण बच्चों जैसी नहीं रही. मां के निधन के बाद पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं होने पर अभिनव अपने नाना-नानी के साथ अपना घर छोड़कर मुंबई में अपने ननिहाल आ गए. बिहार में 10वीं तक की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई मुंबई में पूरी की. उन्होंने एमबीए करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में सालभर नौकरी की, लेकिन अभिनव की मंजिल तो कहीं और थी इसलिए उनका मन इन कामों में नहीं लगा वे उन दिनों में भी सिनेमा और कहानियों की दुनिया में लगे रहे. इसको लेकर ईटीवी भारत ने फिल्म निर्देशक अभिनव ठाकुर से खास बातचीत की, आइए जानते है...

डायन प्रथा को हटाने के लिए बनाई "बिसाही" फिल्म गई: निर्देशक अभिनव ठाकुर ने बताया कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को अक्सर अपराध और स्कैंडल की कहानियों के लिए याद किया जाता है. जबकि यहां अनगिनत ऐसी सच्ची और संवेदनशील कहानियां हैं, जिन्हें दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है. उनका मानना है कि फिल्में समाज की आत्मा को सामने लाने का सबसे सशक्त माध्यम हैं.

झारखंड की सामाजिक कार्यकर्ता की कहानी पर अधारित है 'बिसाही':"बिसाही" फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि “द लिपस्टिक ब्वॉय" फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद छुटनी महतो, जिन्हें छुटनी देवी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड राज्य की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. एक बार डायन-प्रथा का शिकार होने के बाद, वह अब डायन-प्रथा का शिकार होने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए काम करती है तथा अंधविश्वास और जादू टोना के बारे में जागरूकता फैलाती है. 2021 में उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था तो उनकी डॉक्यूमेंट्री देखा था.

डायन प्रथा को हटाने के लिए "बिसाही" फिल्म बनाई गई (ETV Bharat)

बिहार के कई जिलों में डायन प्रथा पर होती है हत्या : डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद शोध किया तो पता चला कि बिहार के पूर्णिया और सिवान में भी डायन प्रथा पर हत्या हो रही है. ऐसे में लोगों के अंधविश्वास को हटाने के लिए फिल्म बनाई गई है. मगर बिसाही फिल्म बनाने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया की मैं अपनी दादी से पूछता था की डायन होती है क्या. दादी ने जवाब दिया था डायन नहीं राक्षस होते हैं. यह राक्षस ही हैं जो हमारे मन में दूसरे को दबाकर आगे बढ़ने, लोभ और लालच जैसे रूप में हमारे अंदर है. उन्होंने बताया कि डायन अंधविश्वास की जमीन पर गढ़ा एक वजूद है. इन्हीं सामाजिक मुद्दे को लेकर बिसाही फिल्म बनाई गई है.

बिहार से दूर रहने के बावजूद मन जन्मभूमि की ओर रहा (ETV Bharat)

बिहार सरकार ने अभिनव ठाकुर को किया सम्मानित : बिहार सरकार में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने अभिनव को इस फिल्म को लेकर शुभकामनाएं दी हैं. बता दें कि बेगूसराय के बखरी निवासी निर्देशक अभिनव ठाकुर की यह फिल्म ढाई साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ हैै. जिसमें शुरुआत के छह महीने रिसर्च और केस स्टडी में बिताए .

“द लिपस्टिक ब्वॉय" फिल्म से मिली पहचान: निर्देशक अभिनव ठाकुर को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय लोकनृत्य लौंडा नाच के मशहूर कलाकार कुमार उदय सिंह के जीवन संघर्ष पर आधारित फिल्म “द लिपस्टिक ब्वॉय" से पहचान मिली. एक तरफ जहां मुख्य किरदार का इस कला के प्रति अटूट प्रेम है, वहीं दूसरी तरफ बदलते समय और सामाजिक तिरस्कार की भारी चुनौतियां हैं. फिल्म में उदय सिंह के संघर्षों की कहानी हैं.

25 सितंबर 2025 को इनकी नई फिल्म 'बिसाही'हो रही रिलीज (ETV Bharat)

“द लिपस्टिक ब्वॉय" को अमिताभ बच्चन ने दी आवाज : अभिनव ने बताया कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज देने के साथ कैमियो भी किया है. प्रोड्यूसर निकुंज शेखर के सहयोग से बनी यह फिल्म पूरी तरह बिहार में और स्थानीय कलाकारों के साथ शूट हुई. मनोज पटेल ने कुमार उदय का किरदार निभाया है. संवाद और संगीत में भी बिहार की मिट्टी की महक और सच्चाई की झलक है. द लिपस्टिक ब्वॉय में भी संघर्ष के बीच हंसी और उम्मीद की झलक दिखाई देती है. उनकी हर फिल्म इस बात का सबूत है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद के अंकुर पनप सकते हैं.

बिहार सरकार ने निर्देशक अभिनव ठाकुर को किया सम्मानित (ETV Bharat)

बिहार से दूर रहने के बावजूद मन जन्मभूमि की ओर रहा: अभिनव ठाकुर ने बताया कि दशकों से बिहार से दूर रहने के बावजूद मन बार-बार अपनी जन्मभूमि की ओर खिंचता है. द लिपस्टिक ब्वॉय की सफलता और बिहार दिवस के मंच पर खचाखच भरे हॉल में इसकी स्क्रीनिंग उनके लिए गर्व का पल रहा. बिहार सरकार ने इस विषय और प्रस्तुति को सम्मान दिया. यह सम्मान न सिर्फ काम की सराहना है बल्कि उस मृतप्राय कला के लिए भी एक उम्मीद है, जो धीरे-धीरे समाज की उपेक्षा के कारण विलुप्त हो रही है.

