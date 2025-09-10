ETV Bharat / bharat

मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियाँ, 22 भाषाएँ, एक ही दिन- मुजीब खान ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

मुजीब खान को लिम्का बुक और वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड मिल चुका है. एक निर्देशक और एक टीम द्वारा एक कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की 215 कहानियों पर नाटकों का मंचन किया था. तभी उन्हें लिम्का बुक रिकॉर्ड मिला था. वहीं दो साल पहले प्रेम चंद की पुण्यतिथि यानी 8 अक्टूबर को उनकी आठ कहनियां को 8 भाषाओं में एक निर्देशक और एक टीम द्वारा मंचन किया था. तब वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड ने उनकी रिकॉर्ड दिया था. मुजीब खान का मानना है कि प्रेम चंद जी की कहानियों को देशभर में विभिन्न भाषाओं में पहुंचाया जाए. ताकि उनका आपस में तालमेल बना रहे.

प्रेमचंद की कहानियों को ही क्यों बनाया आधार मुजीब बताते हैं कि मुंशी जी ने एक जगह लिखा है कि 'जब भी मैं किसी कहानी को लिखने के बारे में सोचता हूं. इससे पूर्व अंग्रेजी में उसे कहानी की आठ लाइन लिखकर बेसिक प्लाटिंग करता हूं. अगर मुझे उसे प्लॉट में किसी कहानी या नाटक का आभास होता है तभी मैं उसको पूरा लिखता हूं' तो जो लेखक अपने बेसिक प्लॉट में ड्रामा खोजते हैं, उनकी कहानियों में कितना ड्रामा होगा इसका अंदाजा लगाना काफी रोचक है.

ऐसे में जब कोई कलाकार तमिल बोल रहा है तो चाहे मुझे तमिल नहीं आती, लेकिन यह जरुर मालूम है कि कलाकार कौन सा डायलॉग बोल रहा है. ऐसे में अगर वह कहीं भी गलती करता है उसको सुधारना आसान हो जाता है. विभिन्न भाषाओं में मंचन कर रहे कलाकारों से यही उम्मीद की जाती है कि वह मंचन के समय प्रेमचंद की कहानियों के मूल्य भाव को न भूले. इस बार 22 भाषाओं में हिंदी, संथाली, उर्दू, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, कश्मीरी, नेपाली, बांग्ला, डोगरी, तमिल, असमिया, बोधों, तेलुगु, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, संस्कृत, मराठी, मैथिली, कन्नडा और गुजराती है. यह वह भाषाएं है जो रंगमंच के क्षेत्र में बहुत कम सुनने में आती हैं-मुजीब खान

मुजीब खान बताते हैं कि 22 भाषाओं में, 22 कहानियां, एक लेखक की, एक मंच पर और एक दिन में. यह एक नया विश्व रिकॉर्ड है, ऐसा अभी तक दुनियां में कही नहीं हुआ है. 20 वर्षों से केवल मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित नाटकों का मंचन लगातार कर रहे हैं. तभी लोगों का सवाल रहता है कि इतनी भाषाओं में एक साथ ऐसा मंचन कैसे कर लेते हैं? उनका जवाब है कि प्रेम चंद की सभी कहानियों को मैं 200 से ज्यादा बार कर चुका हूं. मैं सभी कहानियों के बेसिक इमोशन को समझ चुका हूं.

नई दिल्ली: मशहूर रंगमंच निर्देशक मुजीब खान लागतार थिएटर के क्षेत्र में नए आयाम बना रहे हैं. बीते कुछ साल में उन्होंने विश्व विख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद की 315 कहानियों का मंचन करके विश्व रिकार्ड बनाया है. इस बाबत उनको लिम्का बुक और वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड भी मिल चुका है. इस बाबत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र भेज कर उनको ढेरों शुभकामनाएं दीं हैं. आइए जानतें हैं निर्देशक मुजीब खान से कि उन्होंने रंगमंच के क्षेत्र ने ऐसे कारनामें करने का विचार कहां से आता है.

मातृ भाषा ना होते हुए भी कलाकार अलग-अलग भाषाओं में करते हैं मंचन

22 कहानियों को, 22 अलग अलग भाषाओं में, एक ही दिन में, एक ही मंच पर प्रस्तुत वाले करीब 15 कलाकार ऐसे हैं, जो एक साथ कई अलग-अलग भाषाओं में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी मातृ भाषा वह नहीं है. ऐसा करना काफी मुश्किल होता है. इसके लिए पहले कई भाषाओं में स्क्रिप्ट लिखी जाती है. इसके बाद इन भाषाओं को जानने वाले लोगों से कलाकार द्वारा समझना, कलाकारों का समर्पण और उसमें भावों को जोड़ना, इन सभी प्रयासों के बाद एक सफल नाटक तैयार होता है.

रंगमंच निर्देशक मुजीब खान (ETV BHARAT)

'प्रेम उत्सव' में 39 अलग-अलग भाषा और राज्यों से आने वाले मशहूर रंगमंच के कलाकार मंचन कर रहे हैं. 22 नाटकों में जिन नाटकों का मंचन हो रहा है उनकी समय सीमा भी अलग-अलग है. इसमें मणिपुरी नाटक 8 मिनट का है, बोडो नाटक 5 मिनट का है. अन्य नाटक 20 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट के हैं.

मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से नहीं होती छेड़छाड़-मुजीब खान

मुजीब खान ने बताया कि इन सभी नाटकों की समयसीमा प्रेम चंद की कहानियों पर निर्भर करती है, वहीं मंचन में कहानियों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है. यहां तक कि उनकी कहानी के लब्जो को भी नहीं बदला गया है. लेकिन जब किसी कहानी का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो कुछ बदलाव आना स्वाभाविक है. लेकिन इसमें भी बुनियादी विचार या आधारभूत विचार को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता.

मशहूर रंगमंच निर्देशक मुजीब खान और उनकी टीम (SOURCE: ETV BHARAT)

नाटकों में साउंड और लाइटिंग का प्रभाव विशेष

नाटकों के सफल मंचन में साउंड और लाइटिंग का प्रभाव अहम भूमिका निभाता है. वहीं जब प्रेम उत्सव में एक साथ कई नाटकों का मंचन, एक ही दिन में, एक ही मंच पर करते हैं तो इसके लिए मुजीब खान विशेष तैयारी करते हैं. वह बताते हैं कि इसके लिए वह सर्वप्रथम बेसिक लाइटिंग सेट तैयार कर लेते हैं. फिर सभी नाटकों की लाइटिंग को सेट कर दिया जाता है. इसके बाद जब नाटक होगा तो उसी एक विशेष नाटक की लाइटिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं. वहीं साउंड भी इसी हिसाब से सेट किया जाता है.

पीएम मोदी ने भेजी शुभकामनाएं

प्रेम उत्सव के सफल आयोजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुजीब खान को शुभकामनाएं भेजी हैं. मुजीब बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे काम की प्रशंसा की है. वहीं उन्होंने इस बात की प्रशंसा भी की है हम जुबानों यानि भाषाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं. यह हमारा सौभाग्य है कि हम यह काम बीते 30 वर्षों से कर रहे हैं और दुनिया को दिखाया है.

निर्देशक मुजीब खान और उनके कलाकारों की मेहनत देखते बनती है, वह हर वर्ष कुछ नया और अलग कर के दुनिया के सामने दिखा रहे हैं. मुजीब बताते हैं वह और उनकी टीम साल के 6 महीने जम कर प्रेम उत्सव की तैयारियां करते है. इसमें जनवरी से जुलाई तक के महीने शामिल हैं.

अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में मंचन की इच्छा-मुजीब खान

मुजीब खान के निर्देशन में अभी तक प्रेम उत्सव की मंचन टीम ने कुल 36 भारतीय भाषाओं में से 25 भाषाओं में प्रेम चंद की कहानियों का मंचन किया है. वहीं मुजीब का सपना है कि "प्रेम चंद की कहानियों का मंचन अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में करें. जैसे जापानी, चाइनीज, कोरियन, फ्रेंच, इटेलियन, आदि" खान बताते हैं कि हैरान करने वाली बात यह है कि साउथ कोरिया भाषा में मुंशी प्रेमचंद का पूरी साहित्य पहले से ही मौजूद है. कोई नहीं जानता कि प्रेम चंद का साहित्य कहां कहां और किन किन भाषाओं में अपनी पहचान बना चुका है.

OTT के जमाने में नाट्य मंचन एक चुनौती

बातचीत के दौरान मुजीब बताते हैं कि वर्तमान में रंगमंच से जुड़े लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं. अब नाटक करना किसी चुनौती से कम नहीं है. थिएटर का रेट बहुत ज्यादा है. देश की राजधानी दिल्ली में भी थिएटर का किराया एक लाख रुपए है. ऐसे में नाटक करना बहुत मुश्किल है. इसमें सोचना पड़ता है टिकट कितने की बेची जाए. वहीं, इस OTT के जमाने में जो लोग नाटकों का मंचन कर रहे हैं वह अपने आप में बहुत बड़ा कम कर रहे हैं.

बता दें कि मुजीब खान और उनकी टीम आज, 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. जहां मंडी हाउस स्थित LTG सभागार में मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों को, 22 अलग अलग भाषाओं में, एक ही दिन में, एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा.

