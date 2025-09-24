जैमिनी झंकार PhD करने वाली अपने समुदाय की पहली महिला, पिता के सपनों को किया साकार
ओडिशा के नुआपाड़ा की जैमिनी झंकार पीएचडी करने वाली अपने समुदाय की पहली महिला हैं. ईटीवी भारत के विकास कुमार दास उनसे खास बातचीत की.
Published : September 24, 2025 at 6:18 PM IST
भुवनेश्वर: जैमिनी झंकार के जहन में आज भी वो बातें ताजी हैं, जब उनके पिता उन्हें नुआपाड़ा जिले के सुदूर सुनाबेधा गांव में बिना नागा किए स्कूल पहुंचने के लिए जंगल के रास्तों, नदियों के पार, और कीचड़ भरे रास्तों पर एक घिसी हुई साइकिल पर बिठाकर ले जाते थे. वर्षों बाद, जैमिनी झंकार ने अपने पिता के सपने को पूरा किया और अब उन्हें 'डॉ. जैमिनी झंकार' के रूप में जाना जाएगा. वह ओडिशा की चुकटिया भुंजिया जनजाति (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) की पीएचडी पूरी करने वाली पहली महिला हैं. सुदूर पहाड़ी क्षेत्र से उन्नत शोध की दुनिया तक की उनकी यात्रा न सिर्फ सपनों की जीत है, बल्कि यह प्रमाण है कि जहां इच्छाशक्ति होती है, वहां रास्ता निकल ही आता है. उनके परिवार के त्याग और शिक्षा की शक्ति ने बाधाओं को तोड़ दिया.
जैमिनी के साथ विशेष बातचीत के अंश:
सवाल: गांव में आपका शुरुआती जीवन कैसा था - आसान या संघर्षों से भरे?
जवाब: मैं नुआपाड़ा के सुनाबेधा गांव की चुकटिया भुंजिया जनजाति से हूं, जो एक पिछड़ा इलाका है जहां न तो अच्छी सड़कें हैं और न ही अन्य सुविधाएं. समुदाय में लड़कियों को कभी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें घर के कामों में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे शादी कर सकें और परिवार को समय दे सकें. इससे भी बड़ी बात यह थी कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी. स्कूल जाना भी बहुत मुश्किल था, पीएचडी का सपना तो दूर की बात थी. लेकिन मेरे माता-पिता ने मुझे हमेशा शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया, हालांकि उन्होंने खुद कभी पढ़ाई के लिए स्कूल में कदम भी नहीं रखा था.
सवाल: हमें बताइए कि आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या कभी इन समस्याओं ने आपको पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर मजबूर किया?
जवाब: गांव के स्कूल से पीएचडी तक की पढ़ाई कभी आसान नहीं रही. मैंने गांव के स्कूल से ही पढ़ाई पूरी की. फिर इंटरमीडिएट के लिए, मैंने एसएसडी हाई स्कूल में दाखिला लिया और उसके तुरंत बाद, मेरी मुलाकात अजीत पांडा से हुई, जो एक मीडियाकर्मी थे, जिन्होंने मुझे खरियार कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया. दरअसल, मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था. उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया और पढ़ाई-लिखाई और हॉस्टल का खर्च भी उठाया. बाद में, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में रुचि दिखाई, तो पांडा सर और बालकृष्ण सबर सर ने मेरा पूरा साथ दिया. मैंने सफलतापूर्वक पीजी पूरा किया. पीजी करते समय, मुझे पीएचडी में नामांकन के बारे में पता चला. लेकिन मेरे पूरे शैक्षणिक जीवन में, गांव में न तो नेटवर्क था और न ही कोई कनेक्टिविटी टावर, इसलिए मैं अपने परिवार के संपर्क में नहीं रह पाई. हॉस्टल का जीवन शुरू में मेरे लिए मुश्किल था और कई बार मन करता था कि छोड़ दूं. लेकिन धीरे-धीरे, मैंने दोस्त बनाए और खुद को ऐसे परिवेश ढालना सीखा और अपने सपने को जिंदा रखा.
सवाल: पीएचडी की डिग्री ने आपको कब प्रभावित किया?
जवाब: मैं हमेशा से समाज में एक मिसाल बनना चाहती थी. मेरे समुदाय की लड़कियों को लगता है कि उन्हें बस घर पर ही रहना चाहिए, अशिक्षित. मैं एक उदाहरण पेश करना चाहती थी कि अगर दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. चूंकि पीएचडी को सर्वोच्च डिग्री माना जाता है, इसलिए मैं सबको यह साबित करना चाहती थी कि एक पिछड़े इलाके से होने के बावजूद, मैं भी डॉक्टरेट की डिग्री पूरी कर सकती हूं.
सवाल: आपने पीएचडी किस विषय पर की और आपको किसने मार्गदर्शन दिया?
जवाब: मेरा विषय था 'हर्बल औषधियों की विषाक्तता और सुरक्षा संबंधी निहितार्थ - नुआपाड़ा जिले का एक केस स्टडी', जो मैंने KISS (कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में रश्मि महापात्रा और राजीव स्वैन के मार्गदर्शन में किया था. मैं अपने प्रोफेसरों और शिक्षकों की ऋणी हूं, लेकिन अगर हमारे संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत ने मेरा साथ न दिया होता, तो मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती. दरअसल, विश्वविद्यालय में सभी ने मेरी हर संभव मदद की. अगर मैं अपनी डॉक्टरेट की उपाधि का श्रेय अपने माता-पिता को न दूं, तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ही यह सपना देखा था और मुझे इसे साकार करने का अवसर दिया था.
सवाल: आप अपने समुदाय में लैंगिक समानता और शिक्षा के बारे में क्या सोचती हैं?
जवाब: मैं एक ऐसे परिवार से हूं, जहां हम सात बहनें हैं. लेकिन मेरे माता-पिता ने कभी नहीं सोचा कि लड़के श्रेष्ठ होते हैं और लड़कियां नहीं. दरअसल, मेरे पिता ने हम बहनों को यह एहसास दिलाया कि लड़कियां बराबर हैं और लड़कों से बेहतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकती हैं. मेरी बहनों को देखो, सभी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी कर रही हैं. सबसे छोटी बहन 12वीं कक्षा में है. मेरे पिता ने हमें यह एहसास दिलाया कि अच्छी जिंदगी जीने का एकमात्र तरीका शिक्षा ही है.
सवाल: जनजातीय समुदाय के अन्य बच्चों के लिए आपका क्या संदेश देना चाहती हैं?
जवाब: उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और ऊंचे लक्ष्य रखने चाहिए. माता-पिता का सहयोग जरूरी है. लेकिन बच्चों को अपनी पृष्ठभूमि के कारण सीमित महसूस नहीं करना चाहिए. शिक्षा आगे बढ़ने की कुंजी है.
सवाल: आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं?
जवाब: मैं सही नौकरी का इंतजार करूंगी, जो निश्चित रूप से शिक्षण है. मैं अपने समुदाय के बच्चों की मदद और मार्गदर्शन भी करना चाहती हूं, और उनमें गांव की दहलीज से आगे सपने देखने की हिम्मत जगाना चाहती हूं. मैं उन्हें ऐसी पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहती हूं, जिससे वे समस्याओं पर सिर्फ सोचते रहने के बजाय समाधान ढूंढ़ सकें.
मेरी सात बेटियां हैं. लोग अक्सर कहते थे कि हमारा कोई बेटा नहीं है, लेकिन आज मेरी बेटियां बेटों से भी ज्यादा आगे हैं. मुझे जैमिनी को जंगलों और नालों से होते हुए साइकिल पर स्कूल ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसकी इस उपलब्धि पर मुझे गर्व है. अब मेरा सपना है कि वह तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे इलाके के दूसरे बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करे. बिजय झंकार, जैमिनी के पिता
