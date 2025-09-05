ETV Bharat / bharat

इंटेंस रेनफॉल ने बिगाड़ी उत्तर भारत की व्यवस्था, पंजाब-हरियाणा बेहाल, एक्सपर्ट से जानिए क्या है मानसून के इस बदले पैटर्न की वजह - EXCLUSIVE CONVERSATION

इंटेंस रेनफॉल ने बिगाड़ी उत्तर भारत की व्यवस्था ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 5, 2025 at 4:04 PM IST | Updated : September 5, 2025 at 4:15 PM IST

भूपेन्द्र जिष्टू की रिपोर्ट चंडीगढ़: उत्तर भारत खासतौर पर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा इस बार मानसून के मौसम में कुछ इस तरह भीग गए या यूं कहें डूब गए कि क्या आम जनता, क्या मौसम वैज्ञानिक सभी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लग गईं. पिछले करीब तीन सालों से तो इन राज्यों का मौसम ऐसा बदला है कि सावन आते ही यहां हाहाकार मचने लगता है. बारिश न सिर्फ जानलेवा हो गई है, बल्कि इससे करोड़ों का नुकसान भी होता है. बदलते मौसम के तेवरों को लेकर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सुरेन्द्र पॉल से खास बातचीत की. इस दौरान वो खुद भी हालात को लेकर चिंतित दिखाई दिए. मानसून का एक पैटर्न होता है उन्होंने बताया कि "इस बार वर्षा जमकर बरस रही है. अगर आंकड़े देखेंगे, तो पाएंगे कि न सिर्फ पंजाब और हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों में भी बारिश अत्यधिक हो रही है. रेनफॉल ज्यादा तो है ही, साथ में ये लगातार हो रहा है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि मानसून का एक पैटर्न होता है, वह धीमा पड़ता है, फिर रिवाइव करता है. लेकिन इस बार जो दिखा, वो कई सालों से अलग पैटर्न है." मौसम वैज्ञानिक डॉ. सुरेन्द्र पॉल से खास बातचीत (Etv Bharat) इंटेंस रेनफॉल पूरी व्यवस्था को करती है खराब उन्होंने आगे बताया कि "इस बार रेनफॉल रेट ज्यादा रही है. मान लीजिए 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बरसात है, इसमें से भी 80 मिलीमीटर बरसात कुछ ही घंटों में हुई है. यही इंटेंस रेनफॉल हमारी पूरी व्यवस्था को खराब करती है. ज्यादा बारिश कुछ पलों में होने से उसका असर वहां की जमीन पर देखने को मिलता है. जैसे हिमाचल की बात करें तो वहां पहाड़ी इलाका है, इस तरह की इंटेंस रेनफॉल से रॉक सैचुरेट होते हैं और फिर गाद की फॉर्म में आते हैं, फ्लैश फ्लड आता है. इसके साथ ही नदी नालें उफान पर आ जाते हैं." 1988 में भी पंजाब में आई थी बाढ़ वे कहते हैं कि "अगर हम पंजाब और हरियाणा के आंकड़े देखते हैं तो 1998 में इतनी बारिश हुई थी, जितनी इस बार हुई है. साथ ही, साल 1988 में भी यहां बड़ी बाढ़ आई थी. लेकिन उस वक्त रेनफॉल 116 के आसपास थी. इस साल के मुकाबले उस वक्त ज्यादा रेनफॉल थी." नदी-नाले अपने पुराने रास्ते में भी लौट आते हैं वे आगे बताते हैं कि "नदी नालों का अपना एक रास्ता होता है. हो सकता है आज वहां बड़े पैमाने पर विकास हुआ हो, लेकिन डेढ़ सौ साल पहले यहां नदी या नाला हो सकता है. ऐसे में नदी-नालों को जब भी मौका मिलता है, वो उस रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं. हमें सुनने को मिलता है कि नदी ने अपना एक नया रास्ता बना लिया. दरअसल, वहां पहले से ही उनका रास्ता हो सकता है, लेकिन हमने वहां विकास किया. जरूरी यह है कि अब हमें अलग तरह से काम करना पड़ेगा. सड़क भी बनानी हो तो जगह की स्थिति को आकलन करना पड़ेगा."

