इंटेंस रेनफॉल ने बिगाड़ी उत्तर भारत की व्यवस्था, पंजाब-हरियाणा बेहाल, एक्सपर्ट से जानिए क्या है मानसून के इस बदले पैटर्न की वजह - EXCLUSIVE CONVERSATION

उत्तर भारत में बन रहे बाढ़ जैसे हालात पर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सुरेन्द्र पॉल से खास बातचीत की.

इंटेंस रेनफॉल ने बिगाड़ी उत्तर भारत की व्यवस्था (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 4:04 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 4:15 PM IST

6 Min Read

भूपेन्द्र जिष्टू की रिपोर्ट

चंडीगढ़: उत्तर भारत खासतौर पर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा इस बार मानसून के मौसम में कुछ इस तरह भीग गए या यूं कहें डूब गए कि क्या आम जनता, क्या मौसम वैज्ञानिक सभी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लग गईं. पिछले करीब तीन सालों से तो इन राज्यों का मौसम ऐसा बदला है कि सावन आते ही यहां हाहाकार मचने लगता है. बारिश न सिर्फ जानलेवा हो गई है, बल्कि इससे करोड़ों का नुकसान भी होता है. बदलते मौसम के तेवरों को लेकर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सुरेन्द्र पॉल से खास बातचीत की. इस दौरान वो खुद भी हालात को लेकर चिंतित दिखाई दिए.

मानसून का एक पैटर्न होता है

उन्होंने बताया कि "इस बार वर्षा जमकर बरस रही है. अगर आंकड़े देखेंगे, तो पाएंगे कि न सिर्फ पंजाब और हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों में भी बारिश अत्यधिक हो रही है. रेनफॉल ज्यादा तो है ही, साथ में ये लगातार हो रहा है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि मानसून का एक पैटर्न होता है, वह धीमा पड़ता है, फिर रिवाइव करता है. लेकिन इस बार जो दिखा, वो कई सालों से अलग पैटर्न है."

मौसम वैज्ञानिक डॉ. सुरेन्द्र पॉल से खास बातचीत (Etv Bharat)

इंटेंस रेनफॉल पूरी व्यवस्था को करती है खराब

उन्होंने आगे बताया कि "इस बार रेनफॉल रेट ज्यादा रही है. मान लीजिए 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बरसात है, इसमें से भी 80 मिलीमीटर बरसात कुछ ही घंटों में हुई है. यही इंटेंस रेनफॉल हमारी पूरी व्यवस्था को खराब करती है. ज्यादा बारिश कुछ पलों में होने से उसका असर वहां की जमीन पर देखने को मिलता है. जैसे हिमाचल की बात करें तो वहां पहाड़ी इलाका है, इस तरह की इंटेंस रेनफॉल से रॉक सैचुरेट होते हैं और फिर गाद की फॉर्म में आते हैं, फ्लैश फ्लड आता है. इसके साथ ही नदी नालें उफान पर आ जाते हैं."

1988 में भी पंजाब में आई थी बाढ़

वे कहते हैं कि "अगर हम पंजाब और हरियाणा के आंकड़े देखते हैं तो 1998 में इतनी बारिश हुई थी, जितनी इस बार हुई है. साथ ही, साल 1988 में भी यहां बड़ी बाढ़ आई थी. लेकिन उस वक्त रेनफॉल 116 के आसपास थी. इस साल के मुकाबले उस वक्त ज्यादा रेनफॉल थी."

नदी-नाले अपने पुराने रास्ते में भी लौट आते हैं

वे आगे बताते हैं कि "नदी नालों का अपना एक रास्ता होता है. हो सकता है आज वहां बड़े पैमाने पर विकास हुआ हो, लेकिन डेढ़ सौ साल पहले यहां नदी या नाला हो सकता है. ऐसे में नदी-नालों को जब भी मौका मिलता है, वो उस रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं. हमें सुनने को मिलता है कि नदी ने अपना एक नया रास्ता बना लिया. दरअसल, वहां पहले से ही उनका रास्ता हो सकता है, लेकिन हमने वहां विकास किया. जरूरी यह है कि अब हमें अलग तरह से काम करना पड़ेगा. सड़क भी बनानी हो तो जगह की स्थिति को आकलन करना पड़ेगा."

मानसून का पैटर्न बिगड़ने पर डॉ. सुरेन्द्र पॉल ने जताई चिंता (ETV Bharat)

धीरे-धीरे मानसून कमजोर पड़ रहा

उन्होंने आगे बताया कि "अब धीरे-धीरे मानसून कमजोर पड़ रहा है. 24 घंटों में पंजाब में इसमें कमी आई है. आगे आने वाले तीन-चार दिनों में और कमी आएगी. पंजाब में बारिश कम हो जाएगी. हरियाणा में भी धीरे-धीरे कम हो जाएगी. हिमाचल में भी कमी देखने को मिलेगी. कुल मिलाकर अब वह स्थिति नहीं रहेगी, जो हमने पिछले चार से पांच दिनों में देखी है."

हिमाचल में 70 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ

जब उन से सवाल किया गया कि "इस क्षेत्र में पिछले सालों के मुकाबले इस बार रेनफॉल की क्या स्थिति रही है? इस पर वे कहते हैं कि अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बारिश को पिछले सालों की एवरेज से देखते हैं तो यह पचास फीसदी से ज्यादा रेनफॉल होगा. हिमाचल की बात करें तो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक शायद इस बार मानसून का सत्तर साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है. मानसून का लेवल इस बार ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है."

जमीन सैचुरेसन होने पर बनती है आपदा जैसी स्थिति

वे कहते हैं कि "पहाड़ी इलाकों में मार्च, अप्रैल और मई में भी अच्छी बारिश हुई है, जिससे जमीन में भी सैचुरेशन हो जाती है. मिट्टी और पत्थर की अपनी कैपेसिटी होती है. ऐसे में ज्यादा बारिश होने से आपदा की स्थिति बन जाती है. वे कहते हैं कि बुरा लगता है लोगों की जिंदगी को परेशानी में देखकर, इसलिए पानी के सभी चैनल चाहे वो ड्रेनेज हो, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए. उनको रोकेंगे तो हम पानी का रास्ता रोकेंगे, जिससे जलभराव हो जाएगा."

इकोनॉमिक डेवलेपमेंट भी प्रकृति के प्रकोप की एक वजह

उन्होंने बादल फटने की हालिया घटनाओं पर बात करते हुए कहा कि "इस साल हिमाचल या जम्मू क्लाउड में क्लाउड ब्रस्ट ज्यादा हुए हैं. थोड़े समय के नफर ही बहुत ज्यादा बारिश होने को ही क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं. एक घंटे में दस सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बारिश होना, हमारे हिसाब से क्लाउड ब्रस्ट की स्थिति होती है. ऐसा भी लगता है कि हमारे वातावरण में बदलाव की वजह एक इकोनॉमिक डेवलेपमेंट भी है. इकोनॉमिक डेवलेपमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें प्रकृति और विकास को बैलेंस रखना होगा."

हिमाचल में भी प्रदूषण का पड़ रहा असर

उन्होंने कहा कि "जो काम करते हैं वह बैलेंस को बिगाड़ देता है. जैसे कि हम तापमान कि ही बात करें तो यह लगातार बढ़ता जा रहा है. उसमें तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. मैं हिमाचल में भी रहा, वहां अब धुंध देखने को मिलती है. जबकि पहले के लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता था. वे कहते हैं कि वहां कई हाइडल प्रोजेक्ट बन गए. इसके साथ ही पर्यटन की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ गई. वहां के वातावरण में पर्यटक प्लास्टिक और अन्य सामान फेंक देते हैं. ऐसे में इन चीजों को भी रेगूलेट करने की जरूरत दिखाई देती है."

