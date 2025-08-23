ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद धनखड़ टेबल टेनिस खेलकर, योग कर बिता रहे समय - EX VICE PRESIDENT JAGDEEP DHANKHAR

पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ पद से इस्तीफा देने के बाद परिवारवालों संग समय बिता रहे हैं. साथ ही टेबल टेनिस व योगाभ्यास भी कर रहे हैं.

Ex vice president Jagdeep Dhankhar
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 12:02 AM IST

नई दिल्ली : उपराष्ट्रपति पद से पिछले महीने अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के साथ ही टेबल टेनिस खेलने खेल रहे हैं व योगाभ्यास कर रहे हैं.

बता दें कि धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके अचानक इस्तीफे ने सभी को चौंका दिया था.

अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहने के दौरान शौकिया रूप से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था.

पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की दिनचर्या से रूबरू लोगों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि वह नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं. इसके अलावा उपराष्ट्रपति एनक्लेव में अपने शुभचिंतकों व स्टाफ के लोगों के संग टेबल टेनिस खेलते हैं.

इसी क्रम में धनखड़ की दिनचर्या से अवगत एक व्यक्ति ने बताया, “यहां तक ​​कि यात्रा से लौटने के बाद भी वह अपने स्टाफ सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते थे.”

इस बीच, चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी, जबकि 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं.

केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है.

धनखड़ का इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आया था. जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था.

गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी. इस बीच सोशल मीडिया पर उनके आधिकारिक आवास को सील करने और उन्हें तुरंत अपना आवास खाली करने के आदेश दिए जाने की झूठी खबरें तेजी से फैल रही थीं. इन अफवाहों को प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था.

