अनुच्छेद 370 हटाने पर फारूक अब्दुल्ला के समर्थन पर क्यों बिफरीं महबूबा!

मुफ्ती ने यह भी दावा किया कि साल 2015 से वर्ष 2018 तक भाजपा के साथ पीडीपी के गठबंधन की आधारशिला यह थी कि अनुच्छेद 370 को छुआ नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘उन दो साल और 10 महीनों में अनुच्छेद 370 को छुआ तक नहीं गया.’’

पीडीपी प्रमुख महबूबा ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम और मस्जिदों तथा दरगाहों पर हमलों का भी सम्मेलन में जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कब्रों को इस बहाने से खोदा जा रहा है कि ये मुगल साम्राज्य के अवशेष हैं.

मुफ्ती ने कहा,

"मुगल साम्राज्य की निशानियां ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी हैं, जहां हरेक साल लाखों टूरिस्ट आते हैं."

पीडीपी चीफ ने कहा,

"यदि आप मुगलों के वंशजों की तलाश कर रहे हैं, तो वे हम मुसलमानों में नहीं हैं. वे आपके आसपास ही हैं...क्योंकि मुगल राजा थे और उन्होंने साधारण मुस्लिम घरों में नहीं बल्कि रियासतों में शादियां कीं, जिनके वंशज आपके आसपास बैठे हैं."

महबूबा का पीएम मोदी से सवाल- क्या मस्जिद तोड़ना मुसलमानों का उत्थान?

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पसमांदा मुसलमानों के उत्थान की बात करते हैं. उन्होंने कहा, "मैं मोदीजी से पूछना चाहती हूं कि क्या मध्य प्रदेश में मदरसा या उत्तर प्रदेश में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ना मुसलमानों का उत्थान है?" उन्होंने यह भी कहा कि देश के मुसलमानों को वक्फ संशोधनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना चाहिए.

'मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं था'

उन्होंने कहा, "मैं भारत में अपने साथी मुसलमानों से अनुरोध करती हूं कि वे इसके (वक्फ कानून) खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ें... मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं था."

इस धारणा पर कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुफ्ती ने कहा कि उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जैसा आतंकवादियों ने घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ किया.

