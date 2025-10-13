पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस में शामिल, मोदी सरकार के खिलाफ रहे हैं मुखर
कन्नन गोपीनाथन ने 2019 में मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आईएएस अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया था.
Published : October 13, 2025 at 4:49 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. गोपीनाथन ने 2019 में सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने आईएएस अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया था और जम्मू-कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने के खिलाफ आवाज उठाई थी. गोपीनाथन ने कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की उपस्थिति में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.
कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद में पूर्व आईएएस अधिकारी गोपीनाथन ने सत्तारूढ़ व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा, "मैंने 2019 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, तब मुझे पता था कि सरकार देश को जिस दिशा में ले जा रही है, वह गलत है. मुझे यह भी पता है कि मुझे इस गलत के खिलाफ लड़ना होगा."
We warmly welcome Shri Kannan Gopinathan, former IAS officer and fearless voice for democracy, to the Congress family.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 13, 2025
He has served as a principled administrator, an active citizen, and a committed democrat, and his joing will certainly give a boost to our movement that stands… pic.twitter.com/caGAyab3Wj
उन्होंने कहा, "यह निर्णय लेने के बाद, मैंने देश भर के 80-90 जिलों का दौरा किया, लोगों से बात की और कई नेताओं से मुलाकात की. मुझे अहसास हुआ कि केवल कांग्रेस पार्टी ही इस देश को सही दिशा में ले जा सकती है."
कांग्रेस में उनका स्वागत करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, "हम पूर्व आईएएस अधिकारी और लोकतंत्र की निडर आवाज कन्नन गोपीनाथन का कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं. उन्होंने एक सिद्धांतवादी प्रशासक, एक सक्रिय नागरिक और एक प्रतिबद्ध लोकतंत्रवादी के रूप में काम किया है और पार्टी में उनके शामिल होने से निश्चित रूप से हमारे आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा जो भारत के संविधान, स्वतंत्रता और समावेशी सामाजिक ताने-बाने की रक्षा के लिए खड़ा है."
विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ लड़ने का यह सही समय...
वेणुगोपाल ने कहा कि गोपीनाथन का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना एक स्पष्ट संदेश है कि यह एकमात्र ऐसी पार्टी है जो न्याय के लिए लड़ रही है और जिसकी विचारधारा बहुत स्पष्ट है. भाजपा पर निशाना साधते हुए वेणुगोपाल ने कहा, "उन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है. न्याय और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए लड़ने वाले नौकरशाहों को सरकार द्वारा दंडित किया जा रहा है - यह घटना हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों में साफ दिख रही है. यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इन हमलों से अछूते नहीं हैं. इस विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ लड़ने का यह सही समय है."
Joining the IAS was a means for me to serve.— Kannan Gopinathan (@naukarshah) October 13, 2025
Leaving it was a necessity to speak.
Through the Indian National Congress, I find the space to do both, to serve the people and to raise my voice against injustice.
Grateful to Shri @kharge ji, Shri @RahulGandhi ji, Shri… pic.twitter.com/tvpQhN1RUS
इस अवसर पर पवन खेड़ा ने कहा, "कन्नन गोपीनाथन 2012 बैच के आईएएस अधिकारी थे. उन्होंने ऐसे समय में आवाज उठाई जब देश में बोलना लगभग असंभव था. उन्होंने जम्मू-कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने के खिलाफ आवाज उठाई. वह सीएए के मुद्दे पर भी मुखर थे. उन्होंने यह संदेश दिया कि लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता."
खेड़ा ने कहा, "हमें खुशी है कि गोपीनाथन ने कांग्रेस पार्टी को चुना. हमारे दरवाजे स्वतंत्रता और न्याय के लिए बोलने वाली हर आवाज के लिए खुले हैं."
यह भी पढ़ें- नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ी, SC ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज की