बिहार चुनाव पर बोले गहलोत- पीएम बनने की बात करने वाले नीतीश कुमार की पाला बदलने से छवि को नुकसान
बिहार चुनाव पर गहलोत ने बिहार में गठबंधन सरकार बनने के आसार जताए.
Published : October 7, 2025 at 8:43 PM IST
कोटा: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद पहली बार कोटा आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बार-बार दल बदलने से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है. गहलोत ने दावा किया कि राहुल गांधी की 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' मुहिम का बिहार में असर दिख रहा है और गठबंधन की सरकार बनने के चांस हैं. उन्होंने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे के लिए न्यायिक जांच की मांग को दोहराया.
गहलोत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार को लंबे समय से जानते हैं, संसद में साथ रहे हैं. जिस रूप में पहले थे, अब बदल गए हैं. बार-बार पाला बदलने से उनकी 'पर्सनैलिटी डैमेज' हो गई है. कोई वक्त था, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने और गठबंधन की बातें करते थे. अब बार-बार पाला बदल लेते हैं. पहले वे और भी कई बातें करते थे. यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात कही थी. मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने नए-नए रूप दिखाए, इससे उनका ग्राफ नीचे गिर गया है.
पढ़ें: गहलोत बोले- SMS हादसा इस सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण
बिहार में बन सकती है सरकार: गहलोत ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा की थी. वे 'वोटर लिस्ट में गड़बड़ी' की थीम को लेकर चले थे. वोटर लिस्ट निष्पक्ष होगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा. गड़बड़ होती है, नाम कट या गलत नाम जुड़ जाते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए राहुल गांधी ने 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' का नारा दिया था. यह काफी जगह पर पहुंचा है. इसका असर हुआ है. गठबंधन और सीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछली बार भी गठबंधन में ही चुनाव लड़ा था. इस बार चांस लग रहे हैं कि बिहार में महागंठबंधन की सरकार बन सकती है.
यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा चुनाव: अशोक गहलोत को बनाया वरिष्ठ पर्यवेक्षक, प्रदेश के 8 कांग्रेस नेताओं को मिली जिलों की जिम्मेदारी
एसएमएस अस्पताल पर न्यायिक आयोग बनाएं: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दुखद हादसा हुआ है. पहले झालावाड़ में स्कूल में बच्चों की मौत का मामला हो गया. ऐसी घटनाएं रोज की हो रही हैं. जयपुर की घटना मार्मिक है. परिवार वाले वहां बैठे थे, लेकिन बार-बार कह रहे थे कि उनकी डेड बॉडी कहां है. यह नहीं बताया जा रहा है. पूरा मिसमैनेजमेंट वहां पर रहा है. रात को ही मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे, लेकिन परिजनों से नहीं मिले. परिजन मिलते तो अपनी समस्याओं को बताते. गहलोत ने कहा, 'मैंने इसकी न्यायिक जांच की मांग की थी. इसमें 6 महीने लगते, लेकिन उसकी रिपोर्ट आगे इस तरह के हादसों को रोकने में काम करती. सरकार ने कमेटी बनाई है, उसकी 7 दिन में रिपोर्ट आएगी, उसमें खानापूर्ति व लीपापोती हो जाएगी.'
अंता उपचुनाव में जीत का दावा: गहलोत ने अंता के उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि पहले प्रमोद जैन भाया वहां पर उम्मीदवार थे, अब राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वहां आ रहे हैं. सब मिलकर बातचीत करेंगे. उम्मीद्वार का फैसला हाई कमान ही करती है. जिला अध्यक्ष बदलने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अभिनव प्रयोग है. जिले में नेता या कार्यकर्ता है, सबकी सहमति से जिला अध्यक्ष बनेगा तो वह मजबूती से काम करेगा.