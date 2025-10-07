ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव पर बोले गहलोत- पीएम बनने की बात करने वाले नीतीश कुमार की पाला बदलने से छवि को नुकसान

कोटा: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद पहली बार कोटा आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बार-बार दल बदलने से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है. गहलोत ने दावा किया कि राहुल गांधी की 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' मुहिम का बिहार में असर दिख रहा है और गठबंधन की सरकार बनने के चांस हैं. उन्होंने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे के लिए न्यायिक जांच की मांग को दोहराया.

गहलोत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार को लंबे समय से जानते हैं, संसद में साथ रहे हैं. जिस रूप में पहले थे, अब बदल गए हैं. बार-बार पाला बदलने से उनकी 'पर्सनैलिटी डैमेज' हो गई है. कोई वक्त था, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने और गठबंधन की बातें करते थे. अब बार-बार पाला बदल लेते हैं. पहले वे और भी कई बातें करते थे. यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात कही थी. मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने नए-नए रूप दिखाए, इससे उनका ग्राफ नीचे गिर गया है.

बिहार में बन सकती है सरकार: गहलोत ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा की थी. वे 'वोटर लिस्ट में गड़बड़ी' की थीम को लेकर चले थे. वोटर लिस्ट निष्पक्ष होगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा. गड़बड़ होती है, नाम कट या गलत नाम जुड़ जाते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए राहुल गांधी ने 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' का नारा दिया था. यह काफी जगह पर पहुंचा है. इसका असर हुआ है. गठबंधन और सीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछली बार भी गठबंधन में ही चुनाव लड़ा था. इस बार चांस लग रहे हैं कि बिहार में महागंठबंधन की सरकार बन सकती है.