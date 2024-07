पूर्व अग्निवीरों को CISF, BSF में 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु में छूट मिलेगी: होम मिनिस्ट्री - induct ex Agniveers into the force

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली : पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों बीएसएफ और सीआईएसएफ में होने वाली भर्तियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा. इस बारे में बुधवार को गृह मंत्रालय ने यह बड़ा निर्णय लिया. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने चार वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के बाद पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया है. उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु में छूट का लाभ मिलेगा. इस बारे में बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि अग्निवीर चार साल की मेहनत के बाद तैयार होते हैं. ऐसे में इन्हें लेना जैसे हमें तैयार सैनिक मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि थोड़ी से प्रशिक्षण के बाद ही इन्हें मोर्चे पर तैनात किया जा सकेगा. बीएसएफ का कहना है कि अग्निवीरों के लिए हम 10 प्रतिशत आरक्षण देंगे और उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रजान की जाएगी. गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य बीएसएफ को मजबूत करना है. बीएसएफ के महानिदेशक ने नई नीति की पुष्टि की तथा पूर्व अग्निवीरों द्वारा अपने अनुभव और प्रशिक्षण के कारण बल में लाए गए महत्व पर प्रकाश डाला.

सशस्त्र बलों के लिए नई भर्ती प्रणाली जून 2022 में सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की, जिसमें चार साल की सेवा अवधि के लिए साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवा सैनिकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया. इस प्रणाली के अंतर्गत, सशस्त्र बल इन भर्तियों में से 25 प्रतिशत को विस्तारित सेवा के लिए बनाए रखेंगे, जबकि शेष 75 प्रतिशक पर्याप्त सेवानिवृत्ति पैकेज के साथ सेवानिवृत्त होंगे. विपक्ष की आलोचना इस योजना को कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा है. उन्होंने उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों के भविष्य के बारे में चिंता जताई है, जिन्हें चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी बरकरार नहीं रखा गया है. विपक्ष ने इन युवा सैनिकों के सेवा-पश्चात करियर के लिए सरकार की योजना पर सवाल उठाए. ये भी पढ़ें - अग्निपथ योजना पर फिर से विचार स्वागत योग्य कदम!