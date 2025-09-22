ETV Bharat / bharat

H1B वीजा कार्यक्रम और भारत पर इसका कितना पड़ेगा असर

संयुक्त राज्य अमेरिका के H1B वीजा के नए नियमों से इसका असर पूरी दुनिया के साथ भारत पर पड़ रहा है.

H1B VISA
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 11:44 AM IST

5 Min Read
हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. इसमें कहा गया है कि सभी H1-B कर्मचारियों, वर्तमान वीजाधारकों को अपने नियोक्ता के माध्यम से हर साल 100,000 अमेरिकी डॉलर यानी 88 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा. अन्यथा उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा. अमेरिका के इस तीर से पूरी दुनिया के साथ भारत पर असर पड़ रहा है.

H-1B कार्यक्रम का विकास:
1990: साल 1990 के आव्रजन अधिनियम ने H-1B गैर-आप्रवासी वर्गीकरण पर संख्यात्मक सीमाएँ स्थापित कीं ताकि अमेरिकी नियोक्ताओं को विदेशी कुशल कर्मचारियों तक पहुँच आसान हो सके और साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस ने नए प्रारंभिक आवेदनों के लिए 65,000 वीज़ा की वार्षिक सीमा निर्धारित की।

1998: 1998 में, बढ़ती Y2K महामारी से चिंतित प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दबाव के बीच कंप्यूटर प्रणालियों के लिए नई सहस्राब्दी में आने वाली चुनौतियों के बीच, कांग्रेस ने सीमा बढ़ा दी. अक्टूबर 1998 में, अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता और कार्यबल सुधार अधिनियम (ACWIA) पारित किया गया.

1999-2000: ACWIA ने अस्थायी रूप से H-1B सीमा को वित्तीय वर्ष 1999 और 2000 के लिए 115,000 और वित्तीय वर्ष 2001 के लिए 107,500 तक बढ़ा दिया. साथ ही अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता के लिए एक सकारात्मक भूमिका स्थापित की.

2001: 500 डॉलर का ACWIA शुल्क शुरू में 1 अक्टूबर, 2001 को समाप्त होने वाला था.

2004: 2004 में यह सीमा फिर से 65,000 पर लौटने के बाद, कांग्रेस ने स्थायी रूप से अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर या उच्चतर डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए अतिरिक्त 20,000 H-1B वीज़ा जोड़े, इस प्रकार आज भी प्रभावी 85,000 का आवंटन हुआ. 106वीं कांग्रेस ने दो H-1B विधेयक पारित किए जिनका H-1B कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा; इन्हें शीर्षकहीन सार्वजनिक कानून 106-311 और सार्वजनिक कानून 106-313, अमेरिकी प्रतिस्पर्धा इक्कीसवीं सदी में अधिनियम (AC-21) के रूप में अधिनियमित किया गया.

2017: अगस्त की शुरुआत में, USCIS ने एक ज्ञापन जारी किया जिसमें "संबद्ध" और "सहायक" शब्दों को परिभाषित किया गया था, जिनका उपयोग अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता और कार्यबल सुधार अधिनियम (ACWIA) के तहत H-1B आवेदनों के लिए शुल्क राशि निर्धारित करने में किया जाता है। ACWIA के तहत, 25 या उससे कम पूर्णकालिक कर्मचारियों (FTE) वाले याचिकाकर्ताओं को प्रति H-1B आवेदन के लिए 750 डॉलर का शुल्क देना होगा, जबकि 25 से अधिक पूर्णकालिक कर्मचारियों वाले याचिकाकर्ताओं को प्रति H-1B आवेदन के लिए 1,500 डॉलर का शुल्क देना होगा.

2020: 2020 में, H-1B आवेदन सीमा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया लागू की गई.

नियोक्ताओं को याचिकाएँ जमा करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्व-पंजीकरण करना होगा और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा.

2023: मार्च 2023, USCIS ने उचित रूप से प्रस्तुत किए गए.

वित्तीय वर्ष 2024 H-1B कैप के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरणों का प्रारंभिक यादृच्छिक चयन किया, जिसमें उन्नत डिग्री छूट के पात्र लाभार्थी भी शामिल थे। केवल वे याचिकाकर्ता जिनके पास चयनित वित्त वर्ष 2024 के लिए पंजीकरण हैं, वे ही H-1B कैप-विषयक याचिकाए दायर करने के पात्र हैं.

2024: 31 जनवरी, 2024 को, USCIS ने एक अंतिम नियम प्रकाशित किया, जो 2016 के बाद पहली बार, कुछ आव्रजन और प्राकृतिककरण लाभ अनुरोध शुल्कों को समायोजित करता है. अंतिम नियम 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हो गया.

2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रxh ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा कार्यक्रम के आवेदकों के लिए $100,000 का वार्षिक शुल्क जोड़ेगा.

पहले H-1B वीजा शुल्क: अब तक, H-1B वीज़ा पर विभिन्न प्रशासनिक शुल्क लगते थे कुल मिलाकर लगभग 1,500 डॉलर.

H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के पीछे ट्रंप द्वारा दिए गए कारण: कार्यक्रम का दुरुपयोग और भुगतान न होने तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। H-1B वीजा अमेरिकी कार्यबल को कमजोर कर रहे थे, जबकि समर्थकों - जिनमें अरबपति एलन मस्क भी शामिल हैं - का तर्क है कि इससे अमेरिका को दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने का अवसर मिलता है.

भारत पर प्रभाव: भारत H-1B श्रमिकों के लिए जन्मस्थान वाला शीर्ष देश है. वित्त वर्ष 2023 में स्वीकृत हुए H-1B श्रमिकों में से लगभग तीन-चौथाई (73%) भारत में जन्मे थे. 2010 से हर साल अधिकांश स्वीकृतियाँ भारत में जन्मे श्रमिकों को मिली हैं. चीन दूसरा सबसे आम जन्मस्थान है, जहाँ 12% H-1B कर्मचारी काम करते हैं.

2023 में स्वीकृत: भारत के आईटी उद्योग निकाय नैसकॉम के अनुसार, H-1B वीज़ा आवेदनों पर $100,000 का नया वार्षिक शुल्क लगाने से भारतीय प्रौद्योगिकी सेवाओं के वैश्विक संचालन में बाधा आ सकती है. वे कंपनियां, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुशल पेशेवरों को तैनात करती हैं.

