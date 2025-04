ETV Bharat / bharat

सभी को जेल के नियम जानने का अधिकार है, बंबई हाई कोर्ट ने दिए निर्देश - RIGHT TO KNOW PRISON RULES

मुंबई: जेल नियम किया है और इसे जानने का सभी को अधिकार है. इस पर जोर देते हुए बंबई हाई कोर्ट ने अगले 48 घंटों के भीतर राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जेल और पुलिस नियम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. बंबई हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि, इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस संबंध में कई मुद्दों पर गंभीर टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि, मूल रूप से जेल नियमों के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है तो इसे प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता है. इसके लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस माध्यम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि, पुलिस नियमों में क्या लिखा है, इसे जानने का अधिकार सभी को है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इन नियमों को ऑनलाइन प्रकाशित न करने के किसी भी कारण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से सुझाव लेने का भी आदेश दिया और मामले की सुनवाई सोमवार, 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.