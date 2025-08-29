ETV Bharat / bharat

'पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना - AMIT SHAH

BJP की संगठनात्मक रणनीति को मजबूत करने और प्रमुख विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अमित शाह असम की यात्रा पर हैं.

Amit Shah
गृह मंत्री अमित शाह (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read

गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को असम में राजभवन के ब्रह्मपुत्र विंग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जिसमें राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी मौजूद थे. इस दौरान अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज पूर्वोत्तर शांति की ओर बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "अनेक उतार-चढ़ाव देखने के बाद आज पूर्वोत्तर शांति, विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है...पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए लगातार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है...जब भी पूर्वोत्तर का इतिहास लिखा जाएगा, पिछले 11 साल का उल्लेख स्वर्ण अक्षरों में किया जाएगा..."

कांग्रेस की आलोचना
बिहार में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "...कांग्रेस नेताओं ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके सबसे निंदनीय कृत्य किया है. मैं इसकी निंदा करता हूं...हर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले हैं..."

दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह
बता दें कि अमित शाह गुरुवार शाम गुवाहाटी पहुंचे. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संगठनात्मक रणनीति को मजबूत करने और प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिएदो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं.

बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय, हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया. आगमन के तुरंत बाद गृह मंत्री असम भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में असम भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार असम के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है. भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक समृद्ध असम के निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए."

यह भी पढ़ें- गुजरात में कांग्रेस की 'वोट चोरी' रैली 31 अगस्त को, भाजपा का पर्दाफाश करेगी

गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को असम में राजभवन के ब्रह्मपुत्र विंग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जिसमें राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी मौजूद थे. इस दौरान अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज पूर्वोत्तर शांति की ओर बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "अनेक उतार-चढ़ाव देखने के बाद आज पूर्वोत्तर शांति, विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है...पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए लगातार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है...जब भी पूर्वोत्तर का इतिहास लिखा जाएगा, पिछले 11 साल का उल्लेख स्वर्ण अक्षरों में किया जाएगा..."

कांग्रेस की आलोचना
बिहार में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "...कांग्रेस नेताओं ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके सबसे निंदनीय कृत्य किया है. मैं इसकी निंदा करता हूं...हर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले हैं..."

दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह
बता दें कि अमित शाह गुरुवार शाम गुवाहाटी पहुंचे. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संगठनात्मक रणनीति को मजबूत करने और प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिएदो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं.

बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय, हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया. आगमन के तुरंत बाद गृह मंत्री असम भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में असम भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार असम के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है. भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक समृद्ध असम के निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए."

यह भी पढ़ें- गुजरात में कांग्रेस की 'वोट चोरी' रैली 31 अगस्त को, भाजपा का पर्दाफाश करेगी

For All Latest Updates

TAGGED:

HOME MINISTER AMIT SHAHBJPASSAMAMIT SHAH IN ASSAMAMIT SHAH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.