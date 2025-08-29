गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को असम में राजभवन के ब्रह्मपुत्र विंग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जिसमें राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी मौजूद थे. इस दौरान अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज पूर्वोत्तर शांति की ओर बढ़ रहा है.
उन्होंने कहा, "अनेक उतार-चढ़ाव देखने के बाद आज पूर्वोत्तर शांति, विकास और ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है...पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए लगातार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है...जब भी पूर्वोत्तर का इतिहास लिखा जाएगा, पिछले 11 साल का उल्लेख स्वर्ण अक्षरों में किया जाएगा..."
कांग्रेस की आलोचना
बिहार में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "...कांग्रेस नेताओं ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके सबसे निंदनीय कृत्य किया है. मैं इसकी निंदा करता हूं...हर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले हैं..."
#WATCH | Guwahati | On alleged use of derogatory words against PM Modi and his mother during an INDIA bloc event in Bihar, Union Home Minister Amit Shah says, " ...congress leaders have committed the most condemnable act by using derogatory words against pm modi's mother during… pic.twitter.com/D5FhflwW8Z— ANI (@ANI) August 29, 2025
दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह
बता दें कि अमित शाह गुरुवार शाम गुवाहाटी पहुंचे. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संगठनात्मक रणनीति को मजबूत करने और प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिएदो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं.
Chaired the Assam BJP's core committee meeting at the state BJP HQs in Guwahati.— Amit Shah (@AmitShah) August 28, 2025
Under the leadership of PM Shri @narendramodi Ji the Himanta Biswa Sarma government is fulfilling the aspirations of the people of Assam. Each and every Karyakarta of the BJP should dedicate… pic.twitter.com/MVoRccD0Km
बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय, हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया. आगमन के तुरंत बाद गृह मंत्री असम भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की.
बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में असम भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार असम के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है. भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक समृद्ध असम के निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए."
