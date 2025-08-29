ETV Bharat / bharat

'जब तक मराठा समुदाय की मांगें नहीं मान ली जातीं, पीछे नहीं हटेंगे', आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे - MARATHA RESERVATION PROTEST

दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया.

Manoj Jarange Patil
मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे का आमरण अनशन शुरू (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 1:30 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा कि, मराठियों का दिल जीतने का मौका अभी उनके हाथ से नहीं गया है. मराठा समाज के लिए OBC आरक्षण की मांग, आजाद मैदान में मनोज जरांगे का विरोध-प्रदर्शन

केसरिया टोपी, स्कार्फ पहने और झंडे थामे जरांगे (43) के हजारों समर्थकों ने आंदोलन स्थल पर उनका जोरदार स्वागत किया.जरांगे ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, “जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मुझे गोली मार दी जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा." उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सहयोग की कमी ने समुदाय को मुंबई तक मार्च करने के लिए मजबूर किया.

Even if put in jail, the hunger strike will continue,
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में शुरू हुआ मनोज जारंगे का आमरण अनशन (ETV Bharat)

जारंगे ने फडणवीस को संबोधित करते हुए कहा कि, उन्हें मराठियों के असंतोष की लहर को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए. उन्हें (मराठियों) सिर्फ आरक्षण चाहिए. उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से कहा कि, अगर वे इसमें भी राजनीति कर रहे हैं तो वह गोली लगने पर भी पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि, वह जेल में रहकर भी आमरण अनशन जारी रखेंगे. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि, वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मराठियों के सिर पर आरक्षण का गुलाल नहीं लग जाता.

बता दें कि, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का आमरण अनशन सुबह 10 बजे शुरू हुआ. इससे पहले उन्होंने मौजूद प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, "हम 70 सालों से दूसरों के ज्ञान का पालन कर रहे हैं, जिससे समाज को नुकसान हुआ है. अब हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना है."

जरांगे ने कहा कि, उन्होंने मुंबई आकर आजाद मैदान में अनशन करने का निर्णय लिया था. उसी के अनुसार वे यहां आए हैं और अनशन शुरू किया है. उन्होंने कहा कि, सरकार ने अनशन करने की अनुमति दे दी है. ऐसे में प्रदर्शन करने वालों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि कहीं भी आगजनी या पथराव न हो. अगर कोई झूठी खबर फैलाकर मुंबई को जाम करने की कोशिश करता है, तो उनके राजनीतिक इरादों में न फंसें. जरांगे ने अपने समर्थकों से अपने वाहन निर्धारित स्थानों पर खड़े करने और मुंबई की सड़कों को अवरुद्ध न करने का आग्रह किया.उन्होंने कहा, "दो घंटे में सड़कें खाली कराएं और सुनिश्चित करें कि मुंबईवासियों को परेशानी न हो. जो लोग आज शहर से जाना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं."उन्होंने कहा कि, उनके कानों तक एक भी बुरी खबर नहीं आनी चाहिए.

Manoj Jarange Patil
मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे का आमरण अनशन शुरू (ETV Bharat)

जारंगे ने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि, अगर सोमवार-मंगलवार तक सरकार सहयोग नहीं करती है, तो मराठा फिर से करोड़ों की संख्या में मुंबई आएंगे. लेकिन अभी के लिए, शांतिपूर्वक सरकार का सहयोग करें. इस अवसर पर उन्होंने मराठा समुदाय की मांगों को दोहराया.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के रिकॉर्ड मिले हैं, उनके परिजनों को कुनबी प्रमाणपत्र दिए जाएं. हैदराबाद, सातारा और बॉम्बे गजट लागू किया जाए. मराठा आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं. जरांगे ने कहा कि, उनके परिवार को नुकसान हो सकता है, लेकिन मराठा समुदाय को परेशान नहीं होने दिया जाएगा. मनोज ने प्रदर्शनकारियों से अराजकता से बचने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि, वे यहां समुदाय को न्याय दिलाने आए हैं. कोई जो कहे, उसकी बात सुनें, लेकिन अपना फैसला खुद लें.

मनोज जरांगे ने कहा कि, सरकार ने सहयोग किया है, अब उन्हें भी सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि, कई लोगों को लगा था कि मराठों को मुंबई में पैर रखने की इजाजत नहीं मिलेगी. लेकिन मराठा घुटनों के बल बैठ गए. मनोज जरांगे ने विश्वास जताया कि, सरकार और न्याय के देवता सहयोग करते रहेंगे.उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार को आवेदन दिया है और जरूरत पड़ने पर फिर से आवेदन करने के लिए तैयार हैं.

