जहां नहीं पहुंचा सरकारी अमला, वहां पहुंचा ETV BHARAT, 4 दिन बाद भी आपदा प्रभावित लाचार और बेबस, कब सुध लेगी सरकार

आपदा के 4 दिन बाद भी देहरादून के आपदा ग्रस्त क्षेत्र कार्लीगाड क्षेत्र में शासन प्रशासन की टीम नहीं पहुंची.

Karliguard disaster area
ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत (PHOTO- ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2025 at 9:03 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के लिए अगस्त और सितंबर का महीना काफी नुकसानदायक साबित हुआ है. क्योंकि इस दौरान भारी बारिश की वजह से प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है. इसी क्रम में 15 और 16 सितंबर को हुई तेज बारिश की वजह से देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने के कारण तमाम जगहों पर आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है. सहस्त्रधारा से करीब 5 किलोमीटर दूर कार्लीगाड गांव में बादल फटने की वजह से इस गांव के साथ ही आसपास मौजूद गांवों और क्षेत्रों में भारी तबाही मची है. लेकिन हैरत की बात है कि आपदा के 4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक इस गांव में ईटीवी भारत के अलावा शासन-प्रशासन की कोई भी टीम नहीं पहुंची है.

साल 2025 उत्तराखंड के लिए काफी अधिक नुकसानदायक साबित हुआ है. मॉनसून का सीजन शुरू होने के बाद से ही प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बने हैं. देहरादून जिले में पहली बार भीषण आपदा देखी गई है. 15 और 16 सितंबर को हुई भारी बारिश ने सहस्त्रधारा से ऊपर रह रहे ग्रामीणों को एक बड़ा जख्म दिया. क्योंकि सहस्त्रधारा से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित कार्लीगाड गांव में बादल फटने की घटना ने गांव के साथ ही आसपास के क्षेत्र को काफी अधिक नुकसान पहुंचाया. लेकिन जिस क्षेत्र में बादल फटा उस क्षेत्र में प्रभावितों का सुध लेने अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा. जबकि इस बात को आज 4 दिन बीत चुके हैं. ऐसे में इस गांव में रह रहे करीब 100 परिवार शासन प्रशासन की राह देख रहे हैं.

Karliguard disaster area
आपदा के 4 दिन बाद ईटीवी भारत पहुंचा आपदा प्रभावित क्षेत्र (PHOTO- ETV Bharat)

आपदा के 4 दिन बाद भी शासन-प्रशासन नहीं पहुंचा: इस साल मॉनसून सीजन में उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में हुई भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, देहरादून समेत तमाम जगहों पर आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है. हालांकि, हर साल मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बनती रहती है. लेकिन देहरादून जिले में पहली बार आफत की बारिश ने भारी तबाही मचाई है. इस तबाही से स्थानीय लोग काफी अधिक परेशान हैं. परेशान इस वजह से भी हैं, क्योंकि ना तो कोई उनका सुध लेने पहुंचा है और ना ही उस गांव की तरफ अभी तक किसी ने अपनी रुख मोड़ा है. ऐसे में इकलौता ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की साथ ही उनकी परेशानियों को जाना.

Karliguard disaster area
बेबस और लाचार आपदा प्रभावित टकटकी लगाए सरकारी अमले की राह देखते. (PHOTO- ETV Bharat)

सरकारी मशीनरी से पहले पहुंचा ईटीवी भारत: आपदा प्रभावित परिवारों ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा, ईटीवी भारत ही उनके गांव तक सबसे पहले पहुंचा है, जबकि ईटीवी भारत के अलावा उस गांव का रुख अभी तक किसी ने भी नहीं किया है. जबकि उन्हें उम्मीद थी कि शासन-प्रशासन की टीम उनके पास उनका हाल-चाल लेने पहुंचेंगी. लेकिन चार दिन बीत जाने के बावजूद भी गांव के प्रधान के अलावा वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा है.

Karliguard disaster area
शासन-प्रशासन भूला कार्लीगाड आपदा प्रभावितों का दर्द. (PHOTO- ETV Bharat)

आपदा प्रभावितों ने सुनाया अपना दर्द: ग्रामीणों ने अपना दुख व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत से कहा कि गांव में रह रहे तीन से चार परिवारों का मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है. सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है. चारों तरफ बड़े-बड़े बोल्डर और मलबा ही नजर आ रहा है, जिसके चलते शहर आने जाने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद है. हालांकि, ग्रामीणों ने मिलकर एक छोटा सा पगडंडी तैयार किया है, जिसके जरिए ही वह नदी को पार कर पा रहे हैं.

Karliguard disaster area
आपदा ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी. (PHOTO- ETV Bharat)

क्षेत्र में तीन बार हुई बादल फटने की घटना: यही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि साल 2011 में भी बादल फटने की वजह से आपदा आई थी. लेकिन वह आपदा वर्तमान समय में आई आपदा का मात्र 20 फीसदी था. क्योंकि 15 सितंबर की रात 10:30 बजे बादल फटने की घटना हुई. इसके बाद फिर देर रात 1:30 बजे और फिर 16 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे फिर से बादल फटने की घटना हुई. तीन बार लगातार बादल फटने की घटना होने के कारण उनका पूरा गांव तबाह हो गया है. कुछ लोगों के मकान जमींदोज हो गए तो कुछ लोगों के घर का कुछ हिस्सा टूट गया है. साथ ही खेत-खलियान सब बर्बाद हो गए हैं. देर रात जब आपदा आई, उस दौरान गांव के सभी लोग घर छोड़कर भागे और एक जगह पर एकत्र होकर बारिश थमने और पानी कम होने का इंतजार करने लगे.

Karliguard disaster area
15 सितंबर की रात से 16 सितंबर की सुबह तक कार्लीगाड क्षेत्र में तीन बाद बादल फटा. (PHOTO- ETV Bharat)

3 दिन बाद आई बिजली, पानी कब आएगा: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वह पहले से ही तमाम समस्याओं से जूझ रहे थे. लेकिन इस आपदा ने उनकी स्थितियों को बद से बदतर कर दिया है. क्योंकि अभी तक उसे क्षेत्र में ना तो कोई प्रशासन की टीम पहुंची और ना ही सुविधा उन्हें कुछ उपलब्ध हो पा रही हैं. हालांकि, उनके गांव में रहने वाला एक इलेक्ट्रीशियन ने गांव वालों की मदद से बिजली पहुंचाने का काम किया, जिसके चलते आपदा के तीन दिन बाद उनके गांव में बिजली पहुंची. लेकिन पानी का कोई भी व्यवस्था अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है. तमाम लोगों के सामान बह गए जिसके चलते उसे गांव में रह रहे लोग आपदा के बाद से ही अपने कपड़े भी नहीं बदल पाए हैं. चार दिन से वो एक ही जोड़ी कपड़े में जीवन यापन कर रहे हैं.

