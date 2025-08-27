ETV Bharat / bharat

ETV की 30वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, जताया दर्शकों का आभार, प्रेम और प्रतिबद्धता को बताया विरासत - ETV 30TH ANNIVERSARY

ईटीवी ने अपनी शुरुआत के बाद से रीजनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में विविध और सराहनीय कार्यक्रमों से दर्शकों का मनोरंजन किया.

Sujay and Divija cut the anniversary cake at ETV's Corporate Office
सुजय और दिविजा ने ईटीवी के कॉरपोरेट ऑफिस में वर्षगांठ का केक काटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: ईनाडु टेलीविजन (ETV) ने मंगलवार को रामोजी फिल्म सिटी स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई. 27 अगस्त 1995 को अपनी शुरुआत के बाद से, रीजनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में ईटीवी ने विविध और सराहनीय कार्यक्रमों से दर्शकों का मनोरंजन किया है और अपनी ऑडियंस की रुचि के अनुरूप लोकप्रियता हासिल की है.

इस समारोह का नेतृत्व रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकरी किरण ने किया. उनके साथ स्वर्गीय रामोजी राव के पौत्र-पौत्री सुजय और दिविजा भी मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर वर्षगांठ का केक काटा. इस दौरान ईटीवी के दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुजय ने चैनल को प्रेम और प्रतिबद्धता की विरासत बताया.

'दर्शकों के निरंतर मनोरंजन का वादा'
सुजय ने तेलुगु दर्शकों के निरंतर मनोरंजन का वादा करते हुए कहा, "मेरे पिता हमेशा ईटीवी को अपनी बड़ी बेटी मानते थे. हालांकि अब वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कर्मचारियों ने उनके विजन को उसी जुनून और उत्साह के साथ आगे बढ़ाया है. मैं उन समर्पित कर्मचारियों का सम्मान करता हूं, जिन्होंने ईटीवी को मेरे पिता के सपनों से भी आगे बढ़ाया."

समारोह के दौरान सीएमडी किरण ने विभाग प्रमुखों और लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए, जो नेटवर्क की तीन दशक लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

प्रोग्राम में कौन हुआ शामिल?
उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में रामोजी फिल्म सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजयेश्वरी, ईटीवी के सीईओ बापीनीडु कोनेरू, ह्यूमन रिसोर्सेस हेड गोपाल राव, ईनाडु आंध्र प्रदेश के एडिटर एम नागेश्वर राव, तेलंगाना के एडिटर डीएन प्रसाद, ईटीवी भारत के सीईओ जोन्नालगड्डा श्रीनिवास और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव जिनमें शिवरामकृष्ण, एवी राव, आई वेंकट, अजय शांति, शैलजा और रवि चंद्रशेखर शामिल थे.

1995 में शुरु हुआ ईटीवी तेलुगु, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, ओडिया सहित कई भारतीय भाषाओं में एक्सक्लूसिव सैटेलाइट चैनलों के साथ क्षेत्रीय टेलीविजन में क्रांति लेकर आया.

यह भी पढ़ें- ईटीवी के 30 साल पूरे: टॉलीवुड सितारों ने रामोजी राव को दी श्रद्धांजलि, चैनल के गौरवशाली सफर की सराहना की

हैदराबाद: ईनाडु टेलीविजन (ETV) ने मंगलवार को रामोजी फिल्म सिटी स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई. 27 अगस्त 1995 को अपनी शुरुआत के बाद से, रीजनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में ईटीवी ने विविध और सराहनीय कार्यक्रमों से दर्शकों का मनोरंजन किया है और अपनी ऑडियंस की रुचि के अनुरूप लोकप्रियता हासिल की है.

इस समारोह का नेतृत्व रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकरी किरण ने किया. उनके साथ स्वर्गीय रामोजी राव के पौत्र-पौत्री सुजय और दिविजा भी मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर वर्षगांठ का केक काटा. इस दौरान ईटीवी के दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुजय ने चैनल को प्रेम और प्रतिबद्धता की विरासत बताया.

'दर्शकों के निरंतर मनोरंजन का वादा'
सुजय ने तेलुगु दर्शकों के निरंतर मनोरंजन का वादा करते हुए कहा, "मेरे पिता हमेशा ईटीवी को अपनी बड़ी बेटी मानते थे. हालांकि अब वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कर्मचारियों ने उनके विजन को उसी जुनून और उत्साह के साथ आगे बढ़ाया है. मैं उन समर्पित कर्मचारियों का सम्मान करता हूं, जिन्होंने ईटीवी को मेरे पिता के सपनों से भी आगे बढ़ाया."

समारोह के दौरान सीएमडी किरण ने विभाग प्रमुखों और लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए, जो नेटवर्क की तीन दशक लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

प्रोग्राम में कौन हुआ शामिल?
उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में रामोजी फिल्म सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर विजयेश्वरी, ईटीवी के सीईओ बापीनीडु कोनेरू, ह्यूमन रिसोर्सेस हेड गोपाल राव, ईनाडु आंध्र प्रदेश के एडिटर एम नागेश्वर राव, तेलंगाना के एडिटर डीएन प्रसाद, ईटीवी भारत के सीईओ जोन्नालगड्डा श्रीनिवास और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव जिनमें शिवरामकृष्ण, एवी राव, आई वेंकट, अजय शांति, शैलजा और रवि चंद्रशेखर शामिल थे.

1995 में शुरु हुआ ईटीवी तेलुगु, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, ओडिया सहित कई भारतीय भाषाओं में एक्सक्लूसिव सैटेलाइट चैनलों के साथ क्षेत्रीय टेलीविजन में क्रांति लेकर आया.

यह भी पढ़ें- ईटीवी के 30 साल पूरे: टॉलीवुड सितारों ने रामोजी राव को दी श्रद्धांजलि, चैनल के गौरवशाली सफर की सराहना की

For All Latest Updates

TAGGED:

ETV CELEBRATESETV CELEBRATES 30TH ANNIVERSARYRAMOJI FILM CITYETVETV 30TH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.