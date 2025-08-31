ETV Bharat / bharat

ईटीवी भारत की खबर का असर, रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे में लगी बिजली

दक्षिण कन्नड़ जिले के कडाबा तालुक स्थित कोडिम्बाला रेलवे स्टेशन, बिजली के बिना अंधेरे में था.

Kodimbala Railway Station
स्टेशन पर पहले अंधेरा था बाद में बिजली आयी. (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

August 31, 2025

दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक): आज के दौर में जब हर जगह रोशनी और आधुनिक सुविधाओं की बात होती है, सोचिए एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी था जो डीजल लैंप और मोमबत्तियों पर निर्भर था. ईटीवी भारत ने इस चौंकाने वाली हकीकत को सामने रखा तो अधिकारियों की नींद टूटी और तत्काल बिजली की व्यवस्था कर स्टेशन को रोशनी से जगमग कर दिया गया. अब यहां आने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं हो रही है.

यात्रियों को होती परेशानी:

दक्षिण कन्नड़ जिले के कडाबा तालुक स्थित कोडिम्बाला रेलवे स्टेशन, बिजली के बिना अंधेरे में था. रात में इस स्टेशन पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ख़तरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता था. अंधेरे में टिकट काउंटर तक जाने में डर लगता था. प्लेटफ़ॉर्म पर कोई सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को भी डर के साये में समय बिताना पड़ता.

Kodimbala Railway Station
कोडिम्बाला रेलवे स्टेशन. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने उठाया मुद्दाः

ईटीवी भारत ने रेलवे स्टेशन पर प्रकाश व्यवस्था की कमी का मामला प्रमुखता से प्रकाशित किया. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मंजूनाथ द्वारा यह मामला दक्षिण पश्चिम रेलवे, मैसूर डिवीजन के महाप्रबंधक मुकुल शरण माथुर के संज्ञान में लाया गया.

अधिकारियों ने मामले को तुरंत गंभीरता से लेते हुए, इस मंडल के रेलवे डीआरएम मुदित मित्तल के माध्यम से सकलेशपुर इकाई से सीसीआई संतोष और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर नागेश की एक टीम कोडिम्बाला रेलवे स्टेशन भेजा.

उन्होंने सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड इकाइयों के इलेक्ट्रिकल कर्मचारियों के माध्यम से मात्र 24 घंटे के भीतर स्टेशन का विद्युतीकरण कर दिया. स्टेशन पर पूरी प्रकाश की व्यवस्था कर दी गयी. रेलवे अधिकारियों की टीम ने स्टेशन पर अव्यवस्था की जानकारी देने के लिए ईटीवी भारत का आभार व्यक्त किया.

Kodimbala Railway Station
कोडिम्बाला रेलवे स्टेशन पर जल रही लाइट. (ETV Bharat)

सोशल मीडिया की ताकतः

स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर उठाया. सोशल मीडिया एक्स अकाउंट्स पर जानकारी साझा की. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यहां बुनियादी ढांचे की कमी को लेकर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया था. यह दक्षिण कन्नड़ ज़िले के सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले स्टेशनों में से एक है, फिर भी स्थानीय लोगों ने इस बात पर नाराज़गी जताई थी कि यह बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

