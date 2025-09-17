ETV Bharat / bharat

ETV Bharat Reality Check: गुजरात : समय पर इलाज नहीं मिलने से गर्भवती महिला की मौत, तुरखेड़ा आदिवासी गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं

तुरखेड़ा गांव में एक और गर्भवती महिला की इलाज के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ी. जानते हैं इस गांव की हकीकत विस्तार से...

Pregnant woman dies due to lack of timely treatment
समय पर इलाज नहीं मिलने से गर्भवती महिला की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 5:09 PM IST

4 Min Read
छोटा उदयपुर (गुजरात) : गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के कवांट तालुका स्थित आदिवासी गांव तुरखेड़ा गांव के लोगों के लिए आज भी मुख्य सड़क तक आने के लिए कोई सड़क नहीं है. यहां पर आज भी सड़क के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है. इस वजह से आदिवासी समुदाय के लोगों को अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है, तो उन्हें गांव से 5 किलो मीटर दूर मुख्य सड़क पहुंचने के भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है. यही वजह है कि एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के क्रम में डोली से मुख्य सड़क पहुंचाया गया. लेकिन समय पर इलाज नहीं मिल पाने से उसकी मौत हो गई.

हाई कोर्ट पहले भी ले चुका है स्वत: संज्ञान
बता दें कि पिछले साल, गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी किया था. तुरखेड़ा गांव के बसकरिया फलिया की एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर तीन किलोमीटर तक डोली में उठाकर अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया. महिला की मौत हो गई, लेकिन उसका बच्चा बच गया. इस घटना की मीडिया में खबरें आने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया कि 18 करोड़ रुपये की लागत से सड़क को मंजूरी दी गई थी.

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का काम स्वीकृत होकर शुरू भी हो गया था, लेकिन वन विभाग की ज़मीन के कारण काम रोक दिया गया.

दूसरी प्रसूता की मौत ?
तुरखेड़ा गांव के बसकरिया फलिया निवासी 35 वर्षीय वासनीबेन राजूभाई नायक, चार बच्चों की मां थीं और पांचवें बच्चे के जन्म के लिए खैड़ी फलिया में अपने रिश्तेदारों के यहां गई थी. जब उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो उन्हें खैड़ी फलिया से सावदा फलिया तक तीन किलोमीटर तक डोली में ले जाया गया. सावदा फलिया से उन्हें 108 एम्बुलेंस से कवांट रेफरल अस्पताल ले जाया गया. कवांट रेफरल अस्पताल से वासनीबेन नायक को आगे के इलाज के लिए वडोदरा के एसएसजी अस्पताल रेफर कर दिया. वहीं समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से प्रसव से पहले ही महिला की मौत हो गई.

डोली का सहारा
वडोदरा एसएसजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद, शव का पोस्टमॉर्टम किया गया और प्रसूता का शव परिवार को सौंप दिया गया. देर शाम एम्बुलेंस द्वारा महिला का शव तुरखेड़ा गांव के बसकारिया फलिया पहुंचा. हालांकि एक बार फिर एंबुलेंस के आगे नहीं जा सकने पर गर्भवती महिला के शव को फिर से डोली में उठाकर तीन किलोमीटर दूर उसके घर ले जाया गया.

ग्रामीण भगवान भरोसे
तुरखेड़ा गांव गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है. गांव में सड़क और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. इस गांव के स्थानीय लोग प्रकृति के बीच, भगवान भरोसे रहने को मजबूर हैं और ग्रामीण सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग कर रहे हैं.

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना
इस घटना को लेकर गुजरात कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. गुजरात कांग्रेस ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'सरकार की नाकामी के कारण छोटा उदयपुर जिले में एक और महिला की जान चली गई.' गुजरात मॉडल की बात करने वाली सरकार राज्य की जनता को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा पा रही है.

