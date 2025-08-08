Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

करीब 37 किमी का पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, मुखबा के लोगों ने बताया कैसा था मंजर? - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

सबसे पहले सड़क मार्ग से धराली पहुंचा ईटीवी भारत कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें,मुखबा के लोगों ने बयां किया आपदा की आंखों देखीसबसे पहले सड़क मार्ग से धराली पहुंचा ईटीवी भारत कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें,मुखबा के लोगों ने बयां किया आपदा की आंखों देखी

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली से ग्राउंड रिपोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 7:40 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 8:07 PM IST

5 Min Read

नवीन उनियाल, धराली: ईटीवी भारत की टीम सबसे पहले सड़क मार्ग से धराली पहुंची है. करीब 37 किलोमीटर का लंबा और कठिन सफर पूरा करने के बाद आपदाग्रस्त धराली पहुंच पाए हैं. धराली के वो तस्वीर ईटीवी भारत के कैमरे में कैद हुई, जो अब तक एसडीआरएफ या सोशल मीडिया के जरिए तमाम जगहों पर घूम रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो तबाही के निशान देखने को मिले, वो बेहद डरावने हैं.

मलबे की शक्ल ले चुकी खीर गंगा नदी: ईटीवी भारत के कैमरे में वो दबे हुए घर साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा ईटीवी भारत उस नदी में उतरी, जो एक मलबे की शक्ल ले चुकी है. यह खीर गंगा नदी अब मलबे के ऊपर से गुजर रही है. आज की ताजा तस्वीर, उस दिन के भयावह मंजर को याद दिला रही है. जहां पर 5 अगस्त तक मकान, होटल, होमस्टे, दुकानें और सेब के बगीचे हुआ करते थे, वहां पर अब हर तरफ मलबा और गाद फैला हुआ है.

ईटीवी भारत कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें (वीडियो- ETV Bharat)

ईटीवी भारत को कुछ ऐसे लोग भी मिले, जो मुखबा यानी धराली के सामने के ही उस गांव के रहने वाले हैं, जहां से सीटियां और तेज आवाज लगाकर सामने से लोगों को आगाह कर रहे थे. उन लोगों ने बताया कि उनके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ. उन्होंने खुद आवाज लगाकर धराली के लोगों को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन मलबा इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में पसरा मलबा (फोटो- ETV Bharat)

"दोपहर करीब 1 बजकर 12-13 मिनट पर अचानक जल सैलाब आया. उस वक्त धराली में मेला लगा हुआ था. ऐसे में काफी लोग आए हुए थे. हमारी आंखों के सामने सैलाब में सब कुछ बह गया. कई लोग भागने में कामयाब हुए, लेकिन सैलाब ने ज्यादातर लोगों को भागने तक का मौका नहीं दिया. कई मलबे में बह गए."- प्रेमचंद, मुखबा निवासी

वहीं, महिलाएं उस खौफनाक मंजर को बयां नहीं कर पा रही हैं. ईटीवी भारत पर महिलाओं ने बताया कि हालात बेहद खराब हैं. ऐसा मंजर कभी देखने को नहीं मिला. यह बेहद डरावना था. कई लोग मारे गए हैं. अभी स्थिति बेहद खराब है. इसके अलावा मुखबा के लोग धराली में मौजूद अपने नाते-रिश्तेदारों को अपने गांव मुखबा लेने जाने के लिए पहुंचे मिले. अपनों की हाल खबर लेने के लिए लोग धराली पहुंचे हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
मुखबा के ग्रामीणों ने बताई आंखों देखी (फोटो- ETV Bharat)

फिलहाल, अभी धराली में जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है. पूरा तंत्र रेस्क्यू अभियान में लगा हुआ है. कोशिश है कि हर एक जिंदगी को बचाया जा सके. हालांकि, अभी सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाई है. हवाई मार्ग से ही रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम भी तमाम चुनौतियों को पार धराली पहुंच पाई है. जो धराली के हर उस मंजर को सबके सामने ला रही है, जिसे किसी ने नहीं दिखाया. धराली, मुखवा, हर्षिल समेत पूरे इलाके में 5 अगस्त के बाद बत्ती गुल है. नेटवर्क कुछ जगहों पर आज से शुरू हुए तो कुछ जगहों पर अब भी नेटवर्क नहीं है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
तबाही के निशान (फोटो- ETV Bharat)

रेस्क्यू में जुटा पूरा तंत्र: भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स के 125 जवान, स्पेशल फोर्स के 30 जवान, घातक टीम के 10 जवान और बीईजी (BEG) रुड़की के 250 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं. इसके अलावा सेना के 75 जवान और 7 खोजी कुत्ते भी मलबे में दबे लोगों का पता लगाने का काम कर रहे हैं. आईटीबीपी के 113 जवान भी पैदल मार्गों से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य को आंजाम दे रहे हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
महिलाओं ने बयां किया खौफनाक मंजर का हाल (फोटो- ETV Bharat)

एनडीआरएफ के 69 कर्मियों के साथ 4 खोजी और 2 कैडवर कुत्ते तैनात किए गए हैं, जो एनडीआरएफ के 19 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह के ऑपरेशन में शामिल किए गए हैं. एसडीआरएफ के 75 जवान और 5 डॉक्टर भी राहत कार्य में जुटे हैं. इसके अलावा अग्निशमन विभाग के 10 जवान और 15 स्थानीय पुलिस की वायरलैस टीम भी मिशन का हिस्सा हैं. वहीं, पुलिस के 25 सब इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस प्रशासन के 150 जवान रेस्क्यू के साथ राहत सामग्री वितरण में लगे हैं.

बता दें धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के दो चिनूक, दो एमआई-17 लगे हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से यूकाडा के 8 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है. वहीं, अगर जमीनी राहत बचाव कार्यों की बात करें तो इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन के 25 लोग , राजपूताना राइफल्स के 150 जवान, सेना की घातक टीम के 12 जवान, आर्मी की स्पेशल फोर्स के 10 लोग, , बीएजी रुड़की आर्मी के 30 जवान, आईटीबीपी के 250 जवान , एनडीआरएफ के 113 जवान, केनाईन डॉग,एसडीआरएफ 33 जवान, मेडिकल और डॉक्टरों की 5 लोग, अग्निशमन विभाग के 10 लोग, पुलिस वायरलैस के 15, प्रशासन, पुलिस के 25 लोग, खाद्य विभाग के 10(5 कैटरिंग टीम), यूपीसीएल के पांच लोग, सिंचाई विभाग के 2 लोग, दूरसंचार के पांच कर्मचारी, राजस्व विभाग के पांच कर्मचारी, पीडब्लूडी के 25, बीआरओ के 20 कर्मचारी लगे हैं. कुल 815 लोग इस समय धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन में घटनास्थल पर काम में लगे हैं.

ये भी पढ़ें-

नवीन उनियाल, धराली: ईटीवी भारत की टीम सबसे पहले सड़क मार्ग से धराली पहुंची है. करीब 37 किलोमीटर का लंबा और कठिन सफर पूरा करने के बाद आपदाग्रस्त धराली पहुंच पाए हैं. धराली के वो तस्वीर ईटीवी भारत के कैमरे में कैद हुई, जो अब तक एसडीआरएफ या सोशल मीडिया के जरिए तमाम जगहों पर घूम रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो तबाही के निशान देखने को मिले, वो बेहद डरावने हैं.

मलबे की शक्ल ले चुकी खीर गंगा नदी: ईटीवी भारत के कैमरे में वो दबे हुए घर साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा ईटीवी भारत उस नदी में उतरी, जो एक मलबे की शक्ल ले चुकी है. यह खीर गंगा नदी अब मलबे के ऊपर से गुजर रही है. आज की ताजा तस्वीर, उस दिन के भयावह मंजर को याद दिला रही है. जहां पर 5 अगस्त तक मकान, होटल, होमस्टे, दुकानें और सेब के बगीचे हुआ करते थे, वहां पर अब हर तरफ मलबा और गाद फैला हुआ है.

ईटीवी भारत कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें (वीडियो- ETV Bharat)

ईटीवी भारत को कुछ ऐसे लोग भी मिले, जो मुखबा यानी धराली के सामने के ही उस गांव के रहने वाले हैं, जहां से सीटियां और तेज आवाज लगाकर सामने से लोगों को आगाह कर रहे थे. उन लोगों ने बताया कि उनके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ. उन्होंने खुद आवाज लगाकर धराली के लोगों को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन मलबा इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में पसरा मलबा (फोटो- ETV Bharat)

"दोपहर करीब 1 बजकर 12-13 मिनट पर अचानक जल सैलाब आया. उस वक्त धराली में मेला लगा हुआ था. ऐसे में काफी लोग आए हुए थे. हमारी आंखों के सामने सैलाब में सब कुछ बह गया. कई लोग भागने में कामयाब हुए, लेकिन सैलाब ने ज्यादातर लोगों को भागने तक का मौका नहीं दिया. कई मलबे में बह गए."- प्रेमचंद, मुखबा निवासी

वहीं, महिलाएं उस खौफनाक मंजर को बयां नहीं कर पा रही हैं. ईटीवी भारत पर महिलाओं ने बताया कि हालात बेहद खराब हैं. ऐसा मंजर कभी देखने को नहीं मिला. यह बेहद डरावना था. कई लोग मारे गए हैं. अभी स्थिति बेहद खराब है. इसके अलावा मुखबा के लोग धराली में मौजूद अपने नाते-रिश्तेदारों को अपने गांव मुखबा लेने जाने के लिए पहुंचे मिले. अपनों की हाल खबर लेने के लिए लोग धराली पहुंचे हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
मुखबा के ग्रामीणों ने बताई आंखों देखी (फोटो- ETV Bharat)

फिलहाल, अभी धराली में जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है. पूरा तंत्र रेस्क्यू अभियान में लगा हुआ है. कोशिश है कि हर एक जिंदगी को बचाया जा सके. हालांकि, अभी सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाई है. हवाई मार्ग से ही रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम भी तमाम चुनौतियों को पार धराली पहुंच पाई है. जो धराली के हर उस मंजर को सबके सामने ला रही है, जिसे किसी ने नहीं दिखाया. धराली, मुखवा, हर्षिल समेत पूरे इलाके में 5 अगस्त के बाद बत्ती गुल है. नेटवर्क कुछ जगहों पर आज से शुरू हुए तो कुछ जगहों पर अब भी नेटवर्क नहीं है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
तबाही के निशान (फोटो- ETV Bharat)

रेस्क्यू में जुटा पूरा तंत्र: भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स के 125 जवान, स्पेशल फोर्स के 30 जवान, घातक टीम के 10 जवान और बीईजी (BEG) रुड़की के 250 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं. इसके अलावा सेना के 75 जवान और 7 खोजी कुत्ते भी मलबे में दबे लोगों का पता लगाने का काम कर रहे हैं. आईटीबीपी के 113 जवान भी पैदल मार्गों से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य को आंजाम दे रहे हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
महिलाओं ने बयां किया खौफनाक मंजर का हाल (फोटो- ETV Bharat)

एनडीआरएफ के 69 कर्मियों के साथ 4 खोजी और 2 कैडवर कुत्ते तैनात किए गए हैं, जो एनडीआरएफ के 19 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह के ऑपरेशन में शामिल किए गए हैं. एसडीआरएफ के 75 जवान और 5 डॉक्टर भी राहत कार्य में जुटे हैं. इसके अलावा अग्निशमन विभाग के 10 जवान और 15 स्थानीय पुलिस की वायरलैस टीम भी मिशन का हिस्सा हैं. वहीं, पुलिस के 25 सब इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस प्रशासन के 150 जवान रेस्क्यू के साथ राहत सामग्री वितरण में लगे हैं.

बता दें धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के दो चिनूक, दो एमआई-17 लगे हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से यूकाडा के 8 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है. वहीं, अगर जमीनी राहत बचाव कार्यों की बात करें तो इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन के 25 लोग , राजपूताना राइफल्स के 150 जवान, सेना की घातक टीम के 12 जवान, आर्मी की स्पेशल फोर्स के 10 लोग, , बीएजी रुड़की आर्मी के 30 जवान, आईटीबीपी के 250 जवान , एनडीआरएफ के 113 जवान, केनाईन डॉग,एसडीआरएफ 33 जवान, मेडिकल और डॉक्टरों की 5 लोग, अग्निशमन विभाग के 10 लोग, पुलिस वायरलैस के 15, प्रशासन, पुलिस के 25 लोग, खाद्य विभाग के 10(5 कैटरिंग टीम), यूपीसीएल के पांच लोग, सिंचाई विभाग के 2 लोग, दूरसंचार के पांच कर्मचारी, राजस्व विभाग के पांच कर्मचारी, पीडब्लूडी के 25, बीआरओ के 20 कर्मचारी लगे हैं. कुल 815 लोग इस समय धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन में घटनास्थल पर काम में लगे हैं.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : August 8, 2025 at 8:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARALI TRAGEDY WITNESS PEOLEDISASTER IN UTTARKASHIउत्तरकाशी धराली आपदाधराली में बादल फटने से तबाहीUTTARKASHI DHARALI DISASTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.