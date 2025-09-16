ETV Bharat / bharat

ग्राउंड जीरो: पानी में डूब गई गृहस्थी, सैलाब में ढही रोजी-रोटी, आंखों देखा तबाही का मंजर

स्थानीयों लोगों ने ईटीवी भारत को बताया कि रात में इस कदर सैलाब आया था कि नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था. कई लोगों ने तो भागकर अपनी जान बचाई थी. बता दें कि कल 15-16 सितंबर रात को सहस्त्रधारा के काटली नदी में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई थी.

देहरादून में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर (ETV Bharat)

देहरादून में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर सहस्त्रधारा और मालदेवता इलाके में पड़ा. इस इलाके में बहने वाली सोंग नदी और जुड़ी अन्य सहायक नदियों में बीती रात ऐसा सैलाब आया, जिसे हर हर कोई डर गया है. ईटीवी भारत की टीम ने भी मौके पर नदियों के उस खौफनाक मंजर के महसूस किया.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. चोरों तरफ भारी बारिश के बाद आए सैलाब से तबाही हुई दुकानों और घरों का मलबा ही नजर आ रहा है. स्थानीय लोगों की माने तो बीती रात की बारिश उन पर कयामत बनकर गिरी थी. ईटीवी भारत की टीम ने सुबह सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायया लिया और उन पीड़ितों से बात की, जिन्हें इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है.

सैलाब में ढही रोजी-रोटी (ETV Bharat)

सहस्त्रधारा से आने वाली नदी के साथ-साथ मालदेवता में मिलने वाली बांदल, मालन और बल्डी काटली नदी के आसपास के इलाकों में भी भारी तबाही की सूचना है. यह सभी नदियां मालदेवता में आकर सोंग नदी में मिलती है. देर रात की इस भारी तबाही और नदियों के उफान के चलते रायपुर चौक से मालदेवता की ओर जाने वाली सड़क केसर वाला के आगे तकरीबन 70 मीटर वाश आउट हो गई है. यहां पर सोंग नदी ने अपना रास्ता बदलकर विकराल रूप लेते हुए सड़क को पूरी तरह से वॉश आउट किया है.

बीती रात आए सैलाब के बाद तबाही की मंजर. (ETV Bharat)

वहीं केसर वाला के लोगों ने बताया कि यह घटना रात को एक बजे हुई थी. जब ऊपर से बहुत तेज बरसात के चलते नदियां उफान पर थी और उनके सामने देखते ही देखते केसर वाला से आगे मालदेवता की ओर जाने वाला रास्ता मुख्य सड़क सॉन्ग नदी में समा गई.

ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत. (ETV Bharat)

कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से बह गई. (ETV Bharat)

केसर वाला निवासी आदित्य चौहान बताते हैं कि ऊपर कई इलाकों से उन्हें फोन से सूचना मिली है कि कतली घाट और चमरौली में बादल फटा है. इसके अलावा और भी नदियों के आसपास भारी नुकसान की खबरें है. आदित्य चौहान ने बताया कि अभी नुकसान का स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल पाया है. क्योंकि क्षेत्र में कनेक्टिविटी भी टूट गई है. कुछ लोगों के नदी में बहने की सूचना है. घर टूटने की सूचना है.

सैलाब में ढह गई रोजी-रोटी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन देर रात से लगा हुआ है. मालदेवता से आगे जाने वाला रास्ता पूरी सकलाना सरोना पत्ती को जोड़ता है, जिसमें देहरादून और टीडी जनपद के कई ग्राम पंचायत मौजूद है और इस मार्ग के टूट जाने से कई ग्राम पंचायत का संपर्क मार्ग टूट गया है, जो कि आप मुख्य धारा से कट गए हैं.

