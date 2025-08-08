नवीन उनियाल, उत्तरकाशी: आपदाग्रस्त धराली तक सिर्फ हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है. क्योंकि, सड़क मार्ग जगह-जगह ध्वस्त है, लेकिन ईटीवी भारत तमाम चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रहा है. जिसके तहत ईटीवी भारत संवाददाता नवीन उनियाल ने पैदल ही गंगनानी से धराली तक पहुंचने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की.

गंगनानी से धराली तक पैदल ग्राउंड रिपोर्ट: आज सुबह ईटीवी भारत संवाददाता नवीन उनियाल पैदल ही गंगनानी से धराली के लिए निकले. जिसके तहत गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे नागमणि मंदिर के पास पुल पूरा वॉश आउट मिला, लेकिन बीते रोज यहां पर एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी की सहायता से स्टील तार नदी पार पहुंचाकर पुल एलाइनमेंट कर दिया था. जिसके बाद बीआरओ ने पुल निर्माण का काम शुरू कर दिया है. वहीं, आज बीआरओ और लोनिवि के इंजीनियर व मजदूर रोप के जरिए नीचे उतरे, जिसके बाद नदी के रास्ते सुरक्षित पार हुए.

ईटीवी भारत को डबरानी में सड़क वॉश आउट मिली (फोटो- ETV Bharat)

जोखिम भरे रास्तों का पार कर आगे बढ़ा ईटीवी भारत: ईटीवी भारत गंगनानी से पहले 4 से 5 किलोमीटर की पहाड़ी से जंगल से होते हुए नीचे उतरा. फिर उफनती नदी को कटे पेड़ की टहनियों के सहारे पार किया. इसके बाद 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहाड़ी पार की. इसके बाद करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर ईटीवी भारत सोनगाड़ पहुंचा. सोनगाड़ में 200-250 मीटर सड़क वॉश आउट मिली.

डबरानी में सड़क वॉश आउट (फोटो- ETV Bharat)

डबरानी में सड़क वॉश आउट: इसके बाद डबरानी पहुंचने पर 150-200 मीटर सड़क वॉश आउट मिली. जहां सड़क का काफी हिस्सा भागीरथी में समा गया है. ऐसे में यहां संकरे और जोखिम भरे जगहों से ईटीवी भारत आगे बढ़ा. यहां पर पहाड़ी काटकर ही सड़क को बनाया जा सकता है.

पुल ध्वस्त (फोटो- ETV Bharat)

डबरानी पार करने के बाद ईटीवी भारत हर्षिल की तरफ बढ़ा. फिर सुक्की टॉप पहुंचने के बाद झाला की ओर आगे बढ़ा. इस दौरान सड़क बंद होने पर जंगल के रास्ते से उतरना पड़ा. वहीं, हर्षिल और सोनगाड़ वैली में इंटरनेट सेवाएं काफी हद तक बहाल हो चुकी हैं.

सड़क का हाल (फोटो- ETV Bharat)

5 अगस्त को खीर गंगा गाड़ में आया जल सैलाब: बता दें कि बीती 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा गाड़ में जल सैलाब आ गया था. जिससे धराली कस्बे का नक्शा ही बदल गया. जल सैलाब ने मकान, होटल, होमस्टे और बगीचे को तबाह कर दिया. इस सैलाब में उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य के मुताबिक 49 लोग लापता हैं. जबकि, कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है.

