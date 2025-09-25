ETV Bharat / bharat

Explainer: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत, एक क्लिक में जानें सभी सवालों के जवाब

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की जरूरत होगी. इसमें हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, महिला विवाहित हो तो ससुराल पक्ष के सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल, HKRN नंबर (अगर बेरोजगार हैं) और परिवार में रजिस्टर्ड वाहनों की जानकारी मांगी जाएगी. सभी जानकारी PPP डेटाबेस से क्रॉसचेक की जाएगी, इसलिए उसमें कोई गलती न हो, यह सुनिश्चित करें.

आवेदन प्रक्रिया: कैसे भरें फॉर्म? लाडो लक्ष्मी योजना का आवेदन मोबाइल ऐप से किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी. इसके बाद 15 दिनों के अंदर CRID टीम दस्तावेज़ों और जानकारी की जांच करेगी. दी गई जानकारी का मिलान परिवार पहचान पत्र (PPP) से होगा. इसके बाद पात्र महिलाओं की लिस्ट बनेगी और SMS के जरिए सूचित किया जाएगा. इसके साथ ही महिला से पूछा जाएगा कि वह 2100 रुपये पूरे चाहती है या कम राशि भी स्वीकार कर सकती है. फिर फाइनल लिस्ट जारी होगी.

मोबाइल ऐप और पोर्टल से होगा रजिस्ट्रेशन: इस योजना के लिए आवेदन मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. मुख्यमंत्री सैनी ने इस ऐप और पोर्टल को भी 25 सितंबर को लॉन्च किया है. यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए इसे डाउनलोड करना जरूरी होगा. बिना ऐप के आवेदन नहीं किया जा सकता. योजना के लिए कोई अलग वेबसाइट या लिंक न खोलें, केवल आधिकारिक ऐप से ही आवेदन मान्य होंगे.

क्या है लाडो लक्ष्मी योजना? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजेगी. इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से की. योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मदद पहुंचाना है. सरकार का कहना है कि 1 नवंबर 2025 से पैसे महिलाओं के खातों में आने शुरू हो जाएंगे. यह योजना पहले चरण में उन महिलाओं के लिए लागू होगी जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है.

चंडीगढ़: हरियाणा में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक अहम पहल की है. 25 सितंबर 2025 को पंचकूला से उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) की शुरुआत की. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. राज्य सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त करने में मददगार साबित होगी. आइए, इस योजना के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं.

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ? इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो 23 साल या उससे अधिक उम्र की हों और कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी हों. अगर महिला हरियाणा की नहीं है, लेकिन उसका पति यहां का नागरिक है और पिछले 15 साल से यहां रह रहा है, तो भी वह पात्र मानी जाएगी. पहले चरण में उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है.

योजना के लिए पात्रता (Etv Bharat)

किन्हें नहीं मिलेंगे 2100 रुपये? कुछ महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं हैं. जैसे- जिनके परिवार में कोई इनकम टैक्स भरता है, सरकारी नौकरी करता है, सरकारी पेंशन लेता है, या पहले से सरकारी आर्थिक मदद पा रहा है. इसके अलावा जिन महिलाओं को विशेष योजनाओं का लाभ पहले से मिल रहा है, उन्हें भी यह सहायता नहीं मिलेगी. इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, और लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं.

ये महिलाएं नहीं होंगी पात्र (Etv Bharat)

कुछ महिलाओं को मिलेगी छूट: हालांकि कुछ खास मामलों में सरकार ने छूट दी है. जैसे कैंसर की तीसरी या चौथी स्टेज की मरीज, या दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिलाएं, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया. ये महिलाएं अगर अन्य किसी योजना से लाभ ले भी रही हों, तो भी इन्हें लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये मिलेंगे. यह इनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए किया गया निर्णय है.

इन महिलाओं को मिलेगी छूट (Etv Bharat)

कितना खर्च करेगी सरकार? हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट रखा है. हर महीने करीब 415 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पहले चरण में 21 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा. अगर आगे सभी पात्र महिलाओं को योजना में शामिल किया गया तो खर्च बढ़कर 10,800 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यह राशि हरियाणा की कुल कमाई का करीब 16% हिस्सा है. यह आंकड़ा अन्य राज्यों की तुलना में कम जरूर है, लेकिन बजट पर दबाव डालने वाला है.

सरकार पर कितना बढ़ेगा आर्थिक बोझ? (Etv Bharat)

ऐप में होगी हाजिरी की सुविधा: योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मोबाइल ऐप में एक अनोखा फीचर जोड़ा गया है. हर महीने महिला को स्माइल के साथ पलक झपकाते हुए फोटो क्लिक करनी होगी. यह उसकी हाजिरी का सबूत होगा कि वह योजना की पात्र है. इसका उद्देश्य किसी तरह की गड़बड़ी को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे.

रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री: इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है. सरकार गांवों, वार्डों, उपमंडलों और जिलों में विशेष शिविर लगाएगी, जहां महिलाएं फॉर्म भर सकेंगी. हालांकि अगर किसी को अपने दस्तावेज सरल केंद्र से बनवाने हैं, तो उसके लिए 30 रुपये की फीस ली जाएगी. फॉर्म भरने या सबमिट करने के लिए कोई अलग शुल्क नहीं है.

फर्जी लिंक और पोर्टल से रहें सतर्क: योजना के नाम पर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं. कई फर्जी वेबसाइट्स और एप्स सामने आए हैं. सेवा विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केवल आधिकारिक DDLLY मोबाइल ऐप से ही आवेदन मान्य होगा. किसी भी WhatsApp लिंक या अनजान पोर्टल से फॉर्म न भरें. किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधानी बेहद जरूरी है.

आवेदन करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान (Etv Bharat)

स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम: योजना की शुरुआत के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ चेकअप शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा CRID की टीमें भी गांवों और कस्बों में जाकर महिलाओं को योजना के बारे में जागरूक करेंगी. इस योजना के लॉन्च का लाइव प्रसारण राज्य के 200 स्थानों पर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ सकें.

आर्थिक वादे और राज्य की वित्तीय स्थिति: हाल चुनावों का विशलेषण करें तो पता चलता है कि चुनावी मौसम में लोकलुभावन योजनाओं का चलन बढ़ा है. हरियाणा की यह योजना भी चुनावी वादों का हिस्सा है. जिस पर सरकार की आय का 16% खर्च हो सकता है, जो राज्य की बुनियादी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण पर असर डाल सकता है. हालांकि यह खर्च अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना (57%) या कर्नाटक (35%) के मुकाबले कम है. फिर भी यह सवाल उठता है कि क्या ये योजनाएं दीर्घकालीन आर्थिक संतुलन बनाए रख पाएंगी?

बिगड़ रही राज्यों की वित्तीय सेहत (Etv Bharat)

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है. यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी, बल्कि महिलाओं को समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगी. हालांकि सरकार को इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना होगा. सही लाभार्थियों तक योजना पहुंचे, यह सुनिश्चित करना ही इसकी असली सफलता होगी.

