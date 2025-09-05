जीएसटी सरलीकरण का स्वागत, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय बाजार के उबरने की संभावना! जानें, और क्या कहते हैं अर्थशास्त्री - GST SLAB 2025
झारखंड के अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत. जीएसटी और अमेरिकी टैरिफ पर बताई ये बातें.
Published : September 5, 2025 at 4:15 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 4:44 PM IST
रांचीः केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए बदलाव से घरेलू अर्थव्यवस्था जहां मजबूत होगा, वहीं बाजार में मांग बढ़ेगी. ये कहना है झारखंड के प्रख्यात अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल का.
ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत के दौरान जाने माने अर्थशास्त्री और राज्य वित्त आयोग के सदस्य हरिश्वर दयाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि जीएसटी सरलीकरण से जहां कर विवाद में कमी आएगी. वहीं अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर बढ़ाए गए टैक्स के कारण उत्पन्न भय से भारतीय बाजार उबरेगा.
उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और जो वस्तुएं अमेरिका में बेची जाती थी उसकी मांग सामान के दाम कम होने के कारण अपने ही देश में बढेंगी. इसलिए देश में मांग बढ़ेगी जिसका फायदा उपभोक्ता के साथ-साथ प्रोड्यूसर को भी मिलेगा जिसे मैं सकारात्मक रुप में देखता हूं.
हरिश्वर दयाल कहते हैं कि जीएसटी सरल किए जाने से अब कन्जयूमर को मुख्य रुप से जीएसटी के रुप में दो ही तरह के कर देने होंगे. केंद्र सरकार ने जीएसटी को सरल बनाते हुए 5, 12, 18 और 28% के स्थान पर दो ही टैक्स स्लैब 5% और 18% रखा है. जिसके कारण अधिकांश सामान सस्ते होंगे. इसलिए यह फायदेमंद है.
अर्थशास्त्री ने कहा कि एक अन्य टैक्स जो विलासिता से जुड़ी हैं और उसपर रोकथाम का मकसद है उसे 40% की विशेष श्रेणी में रखी गई है. पान मसाला, तंबाकू उत्पाद जैसे उत्पाद पहले 28% जीएसटी लगता था जिसपर अलग से सेस लगाया गया था अब इसे मर्ज कर 40% कर दिया गया है. इसके पीछे मकसद यह है कि डिमेरिट वस्तुओं का कम से कम इस्तेमाल हो.
जीएसटी में बदलाव से केंद्र और राज्य को तुरंत में होगी राजस्व क्षति
अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल कहते हैं कि जीएसटी में बदलाव से जहां घरेलू अर्थव्यवस्था आनेवाले समय में मजबूत होंगी मगर केंद्र और राज्य की सरकारों को तुरंत में राजस्व क्षति होगी. क्योंकि टैक्स कम होता है तो सामान के दाम कम होंगे और कर संग्रह में कमी आएगी मगर बाद में जब मांग बढ़ेगा और लोग ज्यादा खरीदेंगे तो कर संग्रह भी बढ़ेगा.
उन्होंने कहा कि यह भविष्य की बात है तब देखना होगा कि जब आंकड़े आने शुरू होंगे. झारखंड जैसे राज्यों में इसका प्रभाव पड़ना तुरंत में शुरू होगा क्योंकि एसजीएसटी का कलेक्शन कम होना शुरू होगा. दूसरा केंद्र सरकार द्वारा जो टैक्स कलेक्शन होता है उसके शेयर में भी कमी होगी. इस साल तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण 41% मिल रहा है. लेकिन 2026-27 के वित्तीय वर्ष में जब 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा आएंगी जो अभी आई नहीं है उसी के अनुसार मिलेगा. लेकिन केंद्र का कर संग्रह जीएसटी बदलाव के कारण कम होगा तो उसका भी शेयर स्टेट को कम मिलेगा. इस तरह से झारखंड को दोहरा क्षति उठानी होगी.
झारखंड जैसे छोटे राज्य को भारी राजस्व हानि
अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल का मानना है कि जीएसटी में बदलाव से झारखंड जैसे छोटे राज्य को भारी राजस्व हानि होगी. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य की तुलना में इस राज्य में कंज्यूमर मार्केट उतना मजबूत नहीं है क्योंकि हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय कम है. पूरे देश में देखें तो सिर्फ दो ही राज्य हमसे नीचे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम से कम है इस तरह से प्रति व्यक्ति आय में झारखंड निचले पायदान पर है. वह इसलिए है कि गरीबी और कम आय और अविकसित हमलोगों ने विरासत में लिया है.
दूसरे राज्य में ऐसा नहीं है वो जीएसटी बदलाव से होनेवाले राजस्व क्षति से उबर जाएंगे. इसलिए झारखंड से मांग हो रही है कि एक क्षतिपूर्ति राशि कुछ समय के लिए मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य के पास वैकल्पिक राजस्व संग्रह का कोई मद नहीं है क्योंकि 2017 में जब जीएसटी आया तो उसमें वह समाहित हो गया इसकी क्षतिपूर्ति 2022 तक राज्यों को मिलता रहा. लेकिन उसके बाद यह क्षतिपूर्ति राशि बंद हो गई और हालत खराब होती चली गई.
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र से क्षतिपूर्ति की मांग मजबूती के साथ करनी चाहिए क्योंकि वैसे राज्य जहां बड़े बड़े मार्केट हैं खासकर दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे मेट्रोपोलिटन शहर जहां लोगों के क्रय करने की शक्ति है वो तो इससे बाहर हो जाएंगे. लेकिन छोटे राज्य जहां के बाजार उस तरह से विकसित नहीं है और लोगों के क्रय की शक्ति आय कम होने की वजह से कम है तो उनका क्या होगा.
