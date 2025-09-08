देश की सीमा सुरक्षित करने के लिए सरकार की नई पहल, ग्रामीणों को रोजगार भी...
भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा और विकास के लिए उठाए गए कदम पर गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन सचिव डॉ. राजेंद्र कुमार से खास बातचीत.
Published : September 8, 2025 at 4:04 PM IST
गौतम देबरॉय.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी)-II का उद्देश्य समग्र सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना है. इसका उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गांवों और गांवों के समूहों में आजीविका के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव लाना भी है. केंद्र के अनुसार, ये कदम लोगों को अपने मूल गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आजीविका के अवसरों की तलाश में होने वाले किसी भी पलायन को रोका जा सकेगा.
ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन सचिव डॉ राजेंद्र कुमार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निश्चित रूप से बॉर्डर आईएसआर (खुफिया, निगरानी और टोही) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं. साक्षात्कार के प्रमुख अंश:
सवालः केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य सहित 17 राज्यों के लिए 6,839 करोड़ रुपये के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम II को मंज़ूरी दे दी है. इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
जवाबः वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी)-II उन चुनिंदा सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास की परिकल्पना करता है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और विकास संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं को समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर अभिसरण के माध्यम से और स्थानीय संसाधनों, स्थानीय पर्यटन, सांस्कृतिक, कृषि-बागवानी और पशुपालन गतिविधियों के उपयोग के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करके संतृप्त करने पर ज़ोर दिया जाएगा.
ये कदम गांव/गांवों के समूह स्तर पर आजीविका के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव लाएंगे. ये कदम लोगों को अपने मूल गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आजीविका के अवसरों की तलाश में होने वाले किसी भी पलायन को रोका जा सकेगा. इससे समग्र सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
सवालः क्या AI सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाएगा? क्या इसका उपयोग हो रहा है?
जवाबः AI निश्चित रूप से खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही (ISR) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह डेटा विश्लेषण और तकनीकी निगरानी के जरिए सीमा प्रबंधन को और प्रभावी बनाएगा. विभिन्न हितधारकों को मिलकर तकनीक-आधारित निगरानी को बढ़ाना होगा, क्योंकि AI के उपयोग लगातार विकसित हो रहे हैं.
सवालः भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का क्या हाल है?
जवाबः इन दोनों सीमाओं पर बाड़बंदी का काम चल रहा है. किसी भी समस्या का समाधान संबंधित पक्षों के साथ मिलकर किया जा रहा है.
सवालः जम्मू-कश्मीर और असम में स्मार्ट बाड़बंदी हो रही है?
जवाबः बाड़बंदी का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करना है. नई बाड़ में आधुनिक विशेषताएं जैसे कटने-रोधी, जंग-रोधी और चढ़ाई-रोधी गुण शामिल हैं.
सवालः एकीकृत जांच चौकियों (ICPs) और तटीय सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
जवाबः भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ 15,106 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें 100 से अधिक निर्दिष्ट प्रवेश/निकास बिंदु हैं. लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) इन बिंदुओं पर ICPs के निर्माण और प्रबंधन के लिए काम कर रही है. इस उद्देश्य के लिए, हमारी स्थलीय सीमाओं पर निर्दिष्ट प्रवेश/निकास बिंदुओं पर भूमि बंदरगाहों/एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की देखरेख के लिए भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना की गई है.
पहले चरण में 26 में से 15 ICPs चालू हो चुके हैं, और 11 अन्य विकसित किए जा रहे हैं. तटीय सुरक्षा के लिए तटीय सुरक्षा योजना-I और II लागू की गई हैं, जिसके तहत तटीय राज्यों को आधुनिक सुरक्षा उपकरण और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है. देश में संपूर्ण तटीय सुरक्षा ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.
सवालः भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) का क्या हाल है?
जवाबः CIBMS में मानव संसाधन, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया जानकारी और कमांड-कंट्रोल सॉल्यूशंस का एकीकरण है. आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सीमा सुरक्षा को और प्रभावी बनाया जा रहा है.
सवालः भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?
जवाबः भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं, जिनमें सीमा सड़कों, चौकियों का निर्माण और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है. साथ ही, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चुनिंदा गांवों का समग्र विकास किया जा रहा है.
