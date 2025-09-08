ETV Bharat / bharat

देश की सीमा सुरक्षित करने के लिए सरकार की नई पहल, ग्रामीणों को रोजगार भी...

गौतम देबरॉय.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी)-II का उद्देश्य समग्र सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना है. इसका उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गांवों और गांवों के समूहों में आजीविका के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव लाना भी है. केंद्र के अनुसार, ये कदम लोगों को अपने मूल गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आजीविका के अवसरों की तलाश में होने वाले किसी भी पलायन को रोका जा सकेगा.

ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन सचिव डॉ राजेंद्र कुमार ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निश्चित रूप से बॉर्डर आईएसआर (खुफिया, निगरानी और टोही) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं. साक्षात्कार के प्रमुख अंश:

सवालः केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य सहित 17 राज्यों के लिए 6,839 करोड़ रुपये के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम II को मंज़ूरी दे दी है. इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

जवाबः वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी)-II उन चुनिंदा सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास की परिकल्पना करता है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और विकास संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं को समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर अभिसरण के माध्यम से और स्थानीय संसाधनों, स्थानीय पर्यटन, सांस्कृतिक, कृषि-बागवानी और पशुपालन गतिविधियों के उपयोग के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करके संतृप्त करने पर ज़ोर दिया जाएगा.

ये कदम गांव/गांवों के समूह स्तर पर आजीविका के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव लाएंगे. ये कदम लोगों को अपने मूल गांवों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आजीविका के अवसरों की तलाश में होने वाले किसी भी पलायन को रोका जा सकेगा. इससे समग्र सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

सवालः क्या AI सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाएगा? क्या इसका उपयोग हो रहा है?

जवाबः AI निश्चित रूप से खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही (ISR) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह डेटा विश्लेषण और तकनीकी निगरानी के जरिए सीमा प्रबंधन को और प्रभावी बनाएगा. विभिन्न हितधारकों को मिलकर तकनीक-आधारित निगरानी को बढ़ाना होगा, क्योंकि AI के उपयोग लगातार विकसित हो रहे हैं.

सवालः भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी का क्या हाल है?

जवाबः इन दोनों सीमाओं पर बाड़बंदी का काम चल रहा है. किसी भी समस्या का समाधान संबंधित पक्षों के साथ मिलकर किया जा रहा है.