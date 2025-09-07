ETV Bharat / bharat

पतझड़ की तरह खत्म हो रहे नक्सली, विचारधारा वाला नक्सलवाद खत्म, सिर्फ डर से है वजूद- DM अवस्थी

'खून-खराबे से विकास नहीं होगा': लगातार एक्सप्लोइटेशन की बात होती थी, माओवादियों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को धमकी देना शुरू किया और जो लोग गांव वालों के साथ अलग तरह का व्यवहार करते थे उससे उनकी सुरक्षा होने लगी. गांव वालों को लगा कि यह ही हमारे असली दोस्त हैं. लेकिन अब लंबी जंगल की लड़ाई लड़ने के बाद भी इनके हिस्से कुछ नहीं लगा. तब इन्हें यह लगने लगा है कि सच में खून खराबे से विकास नहीं आ सकता है. नक्सली की यही बात रह गई है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार देंगे. बाकी उनकी मानने वाली विचारधारा अब छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई है.

गांव वालों का ब्रेनवॉश हुआ: इस एक्सप्लोइटेशन ने कहीं न कहीं ट्राइबल को एक दूसरी चीज दिखाई और ट्राइबल प्रोड्यूस को बहुत ज्यादा बाजार नहीं मिल पाया था. ऐसे में इस तरह की चीज जब एक्सप्लोइटेशन के अलग दायरे में जाने लगी तो वहां पर माओवाद को जगह मिली. आजादी के बाद भी आदिवासी क्षेत्र में विकास नहीं हुए. सड़के नहीं बनी और उनके एक्सप्लोइटेशन हो रहे थे. जिसके बाद माओवादियों ने अपनी बात उनके सामने रखी. कहा कि, पीपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपका विकास करेगी और इसमें गांव वालों का पूरा ब्रेनवाश किया गया.

'जमीन के मालिक ही मजदूर बन गए': इस भूमिका में रमन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे. रमन्ना की यह योजना नारायणपुर बीजापुर और दंतेवाड़ा में काफी मजबूती से पैर पसार रही थी और यहां से उन्हें काफी मजबूती भी मिली थी. 1995 मैं जब मैं बिलासपुर में पोस्टेड था उस समय इस बात की शुरुआत हो रही थी और इस चीज की रिपोर्टिंग भी हो रही थी जिस क्षेत्र में नक्सलवाद नहीं था वहां भी नक्सलवाद अब जड़ जमाना शुरू कर दिया है. देखिए माओवादी की जो उत्पत्ति है वह आदिवासियों के उत्पीड़न के कारण हुई है. पश्चिम बंगाल देखें या वैसे तमाम क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित रहे हैं वहां पर यह आपको देखने को मिलेगा. माओवादियों के इतने मजबूत होने की वजह है कि, जितनी मेहनत वह करते थे उसके अनुसार उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी. सारा काम वह करते थे और उसका पैसा उनको उसने हाथ से नहीं मिलता था. उनकी जमीन गिरवी हो जाती थी. जो जमीन के मालिक थे वह मजदूर बन गए.

छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़ा?: छत्तीसगढ़ के बनने के बाद यहां नक्सलवाद ज्यादा बढ़ा. 1989 में सिर्फ तीन थाने में नक्सलवाद हुआ करता था. उस समय भी वहां के लोगों ने आवाज उठाई थी कि हम तेंदूपत्ता का विरोध करेंगे. उस समय मध्य प्रदेश सरकार नया तेंदूपत्ता नीति लाई थी और उसके विरोध में काम शुरू हुआ था. क्योंकि तेंदूपत्ता आज भी गांव के लोगों की कमाई का बेहतर जरिया है और लोग इस माध्यम से स्थानीय व्यापारियों से व्यवसाय भी करते थे. दरअसल सरकार की इस नीति का माओवादियों ने विरोध किया और गांव वालों को ऐसा लगा कि यह उनके हित का विषय है. तो उन लोगों ने उस समय इसका समर्थन किया था.

जवाब- अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखें कि मध्य प्रदेश जब हुआ करता था तो बस्तर जिला था. उसमें कोई और जिला नहीं था. बस्तर से जो आंध्र प्रदेश का लगा हुआ जिला था जिसमें 3 थाने कोंटा, गोलापल्ली और क्रिस्टा नक्सल प्रभावित थे. इन्हीं तीन थानों में नक्सलवाद था. क्योंकि यह थाने बिल्कुल अब तेलंगाना (उस समय के आंध्र प्रदेश) से सटे हुए हैं. उसके बोर्डिंग एरिया में चार-पांच किलोमीटर के एरिया में आने जाने के दरमियान की चीज थी. बॉर्डर एरिया के नाते वहां थोड़ी एक्टिविटी थी. लेकिन जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में सरकार ने एक्टिविटी चलाई जिस तरीके से वहां के फोर्स ने चलाया वह लोग छत्तीसगढ़ की तरफ या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तरफ बढ़े.

जवाब: जिस तरीके से संकल्प लेकर भारत सरकार के गृह मंत्री और लोग चल रहे हैं उससे एक बात तो हैं नक्सल को रोकने में बहुत हद तक सफलता मिली है . 10 साल पहले जिस तरह का नक्सलवाद था आज वह नहीं है. तो यह कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इसमें काम हो रहा है. जब मैं आईपीएस में आया था तो पंजाब में बहुत सारी दिक्कत थी, वहां के लिए भी कहा जाता था कि, चीजें समाप्त नहीं होंगी लेकिन उसके बाद जिस तरीके का वहां पर काम हुआ उससे आतंकवाद खत्म हुआ. अब इस तरह से कम यहां भी चल रहा है नक्सलवाद जरूर खत्म होगा.

इस रणनीति में छत्तीसगढ़ कहां पहुंचा है? कैसे खत्म हो रहा? क्या चुनौतियां अभी है और भविष्य में क्या होगी? इसे लेकर छत्तीसगढ के पहले नक्सल डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे डीएम अवस्थी ने ईटीवी भारत से खास बात की.

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म करने की तारीख तय कर दी है. नक्सल समाप्ती को लेकर चल रहे अभियान को लेकर 5 सितम्बर को ओडिशा, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, झारखंड,महाराष्ट्र के डीजीपी रैक के अधिकारियों से भारत के गृह सचिव और इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ की बैठक हुई. बैठक में 31 मार्च 2016 तक नक्सल से निपटने के लेकर रणनीति बनी.

सवाल: केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा कि, अगर सलवा जुडूम नहीं रोका गया होता तो नक्सली बाद उसी समय समाप्त हो जाता?

जवाब: जब नक्सलवाद से लड़ाई लड़ी जा रही थी छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी की कई कंपनियां लगाई गई थी. हमारी जो फोर्स थी हम लोगों ने अपनी तैयारी की थी और लड़ाई ऑपरेशनल एरिया में चली, इसके साथ ही नागालैंड की बटालियन भी आई थी. छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान की कोई ऐसी प्रोफेशनल फोर्स नहीं थी जो यहां न आई हो और नक्सलवाद की लड़ाई ना लड़ी हो. हालांकि हर बार हम लोगों को यह लगता था कि नक्सली हम पर हावी हैं या फिर 50 और 70 का रेशियो बना रहता है.

टेंपररी सेटबैक: सलवा जुडूम एक सत्याग्रह आंदोलन के तौर पर चला, एक समय ऐसा लगा कि ये नक्सल पर मजबूत प्रहार है, यह बहुत सफल आंदोलन था. माओवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और जो लोग सलवा जुडूम से जुड़े थे उनके पास सामान्य हथियार थे. माओवादियों की ताकत उस समय पर बहुत मजबूत हो गई थी. बिहार में MCC और PWG एक हो गए 2004 में, और सीपीआई माओइस्ट उस समय उनकी ताकत बहुत मजबूत थी. हम लोगों ने उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में काम में लिया था. क्योंकि यह जंगल में रास्ता बताने का काम करेंगे या माओवादियों की एक्टिविटी की जानकारी देंगे. इसका विरोध करते हुए लोगों ने याचिका लगा दी. कोर्ट ने ऐसा मान लिया कि जो लोग सलवा जुडूम में रहे हैं उन्हीं लोगों को रोक दिया और हम कह सकते हैं वह हमारे लिए एक टेंपरेरी सेटबैक था.

उस समय नक्सल ऑपरेशन को रोका लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों को जोड़ा जो लोग नक्सली के मुखालफत करते थे. उन्हें हम लोगों ने डीआरजी के तौर पर अपने साथ जोड़ा. हां एक चीज हम जरूर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो उस समय फैसला दिया था उसमें हमारी नक्सलियों से निपटने की जो मजबूत रणनीति थी जंगल के अंदर जिस तरीके से हम जा सकते थे उसके लिए जो हमारी रूपरेखा तैयार हुई थी वह रुक गई थी. इससे नक्सलियों को बहुत बल भी मिला था. बाद में जिला रिजर्व गार्ड को हम लोगों ने गठन किया उस ताकत को आज महसूस किया जा रहा है.

खास इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP ने कहा, पतझड़ की तरह खत्म हो रहे नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: जो बुनियादी ज़रूरतें उस क्षेत्र में हैं उसकी जो स्थिति है उसके बेहतर होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि अगर फोर्स को जाना है तो सड़क नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं है, आप कैसे देखते हैं इसे?

जवाब: पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा कि यह सच है कि जब तक उन इलाकों का विकास नहीं होगा और माओवादी की विचारधारा जिस पर जन्म ली है जब तक उस रोकेंगे नहीं तब तक पूर्ण नक्सली को लेकर के चर्चा निश्चित तौर पर बड़ी बात है. जिस चीज को लेकर के माओवाद पैदा हुआ शिक्षा, बेरोजगारी पलायन जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक पूरी तौर पर रोक लगाना मुश्किल है. यही नक्सलवाद का बल रहा है. सरकार की योजनाएं उन तक पहुंची नहीं है. लेकिन 2014 के बाद से भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जिलों को चिन्हित कर बनाई. उनके लिए अलग बजट दिया गया. उनके लिए अलग से प्लान बना. जो महत्वाकांक्षी जिले कहलाते हैं.

पूरे देश के लिए जो बजट जाता है वह अलग है भारत सरकार ने उसके लिए अलग बजट दिया है. उसके लिए बहुत मेहनत किया है. भारत सरकार ने नक्सलवाद को मिटाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं. पुल पुलिया सहित बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनका निर्माण हुआ है. विल पावर में कोई कमी नहीं है. लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी रह गई है. जिसमें काम करने की जरूरत है. जिस तरीके से नक्सलियों ने सड़क को बिजली के खंभे को तारों को उड़ाया था उसमें बहुत सारी चीज रिस्टोर हुई है. हम दिल्ली या रायपुर में रहकर बड़े शहरों में रहकर उन चीजों को महसूस नहीं कर सकते लेकिन यह भी सही है कि अगर विकास की बातें आगे बढ़ती हैं वहां विकास की बहुत सारी चीज आ जाती हैं.

नक्सवाद विचारधारा खत्म- अवस्थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पामेड़ का बेहतरीन उदाहरण

डीएम अवस्थी ने कहा कि, ये काफी बड़ा नक्सलियों का गढ़ था. जहां पर सड़क बना देने से ही बहुत सारा विकास आ गया. पामेड की कहानी की चर्चा करते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि वह इतना दुर्गम क्षेत्र था जहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी. यह बहुत सहज नहीं था हम जितने जवानों को वहां भेजते थे और एक बार हेलीकॉप्टर से जिन लोगों को भेजा जाता था उनके साथ 3 महीने का सामान जाता था. फिर 3 महीने के समय पूरा होने पर हेलीकॉप्टर से दूसरी टीम भेजी जाती थी और जो टीम वहां थी उन लोगों को वापस लाया जाता था. इस तरीके से हम लोगों ने पामेड़ में व्यवस्था कर रखी थी. डीजीपी ने बताया कि एक सड़क ने उस इलाके की पूरी व्यवस्था ही बदल दी. सड़क व्यवस्था बदलाव में किस कदर बड़ी भूमिका निभाती है यह पामेड में सिर्फ 9 किलोमीटर सड़क बन जाने के बाद हुई. वहां पर जो नक्सलियों का कभी गढ़ हुआ करता था सिर्फ 9 किलोमीटर की सड़क बनने जाने से दुकानें खुल गई. हमारे एसपी कार से थाने तक जाने लगे.

कई लोगों की शहादत हुई: पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा ऐसे ना जाने कितने उदाहरण पड़े हुए हैं जहां पर सड़क और बुनियादी सुविधा पहुंचा देने से लोगों की आर्थिक स्थिति बदल जाती है. छत्तीसगढ़ को राज्य को जिस स्थिति में लाया गया है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है. उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने छत्तीसगढ़ कोई स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत सारे काम किया, यहां तक की अपने प्राण दिए. नक्सली और विकास दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं जहां-जहां तक विकास पहुंचा है नक्सलवाद वहां से स्वतः समाप्त हुआ है, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं.

इसका एक उदाहरण पोलमपल्ली भी है. सुरक्षा बलों का काम तो नक्सली की नकेल पर है उसको रोकने पर है. लेकिन असली काम तो जिला प्रशासन और बाकी एजेंसियों का है. जो विकास पहुंचाने का काम करेंगे. 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं वह सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बात नहीं की जा रही है उसमें यह भी देखा जा रहा है की सड़क कितनी बन गई. टेलीफोन कनेक्शन कितने आ गए. विद्यालय कितने सुरक्षित तौर पर खोले गए और विकास की कौन-कौन सी योजनाएं उन जगहों पर पहुंच रही है. सिर्फ सुरक्षा बलों के आधार पर 31 मार्च 2026 तक नक्सली के समाप्ति का पैरामीटर नहीं रखा गया है. हां नक्सलियों से पूरे तौर पर सुरक्षित रखने क का काम इतना मजबूत जरूर कर लिया जाए की 31 मार्च 2026 तक जो डेट लाइन है वह मजबूत रहे.

सवाल: एक बड़ी आबादी पलायन कर गई है, लगभग 400 गांव के लोग आज भी कई लोग जो इस राज्य को छोड़ कर गए हैं वह लौटना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है?

जवाब: पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा जो लोग गांव छोड़कर गए हैं उन जिलों में वास्तव में काम करने की जरूरत है. उस जिले के कलेक्टर को विशेष तौर पर इसे ध्यान देना होगा. सुकमा और बीजापुर के इलाके में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में लोग जाकर बसे हैं. अपनी जमीन छोड़कर वहां जाकर बसे हैं वह वापस लौटना चाहते हैं. लेकिन जो लोग गांव छोड़कर के जाते हैं तो गांव वाले भी उनकी जमीन की एक वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं. तो ऐसे में बड़ी भूमिका है जिला प्रशासन की है, उन लोगों को सुरक्षित और संरक्षित करके वापस लाया जाए और उन्हें फिर से बसाया जाए. सामाजिक और प्रशासनिक रूप से काम करने की जरूरत है. मुझे लगता है कि सरकार भी इस दिशा में गतिशील है और तेजी से उस पर काम किया भी जा रहा है.

सवाल: कमाई के आधार को देखा जाए तो कुछ लोग बाहर हैं लेकिन कुछ लोग और जो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर नहीं मिलने पर पलायन करते हैं वह पहले डर से नहीं जाते थे लेकिन अब जा सकते हैं.

जवाब: कमाने के लिए कोई कहीं भी जा सकता है. हम दूसरे राज्य के हैं लेकिन हमें नौकरी यहां मिली वहां हम आकर काम किए यह एक अलग विषय है. लेकिन जो लोग यहां के रहने वाले थे और जो लोग यहां से पलायन कर गए और वास्तव में वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार को मजबूत प्रयास करना चाहिए. इसके लिए मजबूत पहल भी करनी चाहिए. क्योंकि अगर वह यहां आते हैं, खेती करना चाहते हैं, अपनी जमीन पर रहना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको लाने और बसाने के लिए सरकार को प्रशासन को मजबूत पहल करनी होगी. यह भी माओवाद से जीत की एक बड़ी कहानी कही जा सकती है.

सवाल: जो भौगोलिक स्थिति है और जिस तरीके से बस्तर की बसावट है क्या उस पूर्ण सुरक्षा मिल जाएगी?

जवाब: डीएम अवस्थी ने कहा देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई संख्या सुरक्षा का परिचायक नहीं है. किसी के साथ कितने भी सुरक्षा रख दी जाए अगर कोई उन पर हमला करना चाहेगा तो कर सकता है. तो सुरक्षा का यह मानक नहीं है कि कितने लोग तैनात किए गए. सुरक्षा का मानक यह है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी कितना विकसित की गई. लोगों को यह लगने लगे कि नहीं अब कोई डर की बात नहीं है, डर का माहौल नहीं है, यह सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर डेवलप करने में एजेंसियां सफल रह गई तो निश्चित तौर पर माओवाद पर एक बहुत बड़ी चोट होगी. इसी पर काम करने की जरूरत है कि लोगों के भीतर यह बात महसूस कराई जाए कि संख्या मत देखिए सुरक्षा देने के लिए लोग मौजूद हैं क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही चीजों को और मजबूती से खड़ा करेंगी.

एक महत्वपूर्ण विषय यह जरूर है कि जब सिक्योरिटी कैंपस वहां से हटेंगे तो स्थितियां क्या होती हैं. यह एक बड़ी बात है, इस पर नजर भी रखना होगा और बहुत कड़ी नजर रखनी होगी. लेकिन एक बात साफ है कि जब वातावरण बन जाएगा लोगों के भीतर एक अलग तरह के काम करने का जज्बा पैदा हो जाएगा और इन चीजों पर देखने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं होगा तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत बड़ा कारण होगा. लोगों के बीच लोगों के भीतर से नक्सलवाद के डर को खत्म करने का. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसका उदाहरण है, झारखंड में जिस तरह की स्थितियां बनी है यह इसके उदाहरण हैं.

सवाल: सुरक्षा को लेकर की जिस तरह की बात होती है उसमें 15 अगस्त के दिन अगर कोई झंडा फहराता है तो वह उस मार देते हैं, शिक्षा देने वालों को वह मार देते हैं, तो यह कैसे मान जाए कि बस्तर के लोगों में वह सुरक्षा के भाव पैदा होंगे?

जवाब: पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा, कुछ दिनों से यह चीज देखी जा रही हैं कि रेटालिएशन टैक्टिस के तौर पर कुछ लोगों को मारा जा रहा है. नक्सलवाद की लीडरशिप भी अपनी चीज रखना चाहती हैं. आप देखें 2013 में जिस तरीके से झीरम कांड हुआ उसमें एक पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर दिया गया. 2016 में जब मैं खुद नक्सल डीजी बना था तो मुझे लगता था कि लोग भय में जिंदा है. पत्रकार भी डर रहे हैं. नेता भी डर रहे हैं. पुलिस वाले भी डर रहे हैं. लेकिन आज 2025 में स्थितियां बदल गई हैं. 2025 में लोग डर रहे हैं लेकिन उसका अमाउंट वह नहीं है. जिसने झंडा फहराया है उसे मार देना निंदनीय घटना है. उसके लिए संवेदना भी है.

नक्सलियों की यह कायराना हरकत लगातार रही है. वह ऐसा ही काम करते हैं, यह उनकी आदत रही है. अब सवाल यह है कि जिसने झंडा फहराया वह कौन सा नक्सलियों का विरोध कर रहा था वह अपने देश का झंडा फहरा रहा था. अपनी देशभक्ति दिख रहा था. इसका मतलब साफ है कि नक्सल विचारधारा देश की विचारधारा से अलग है. जब आप यह कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां लोगों का शोषण करते हैं और उसके आवाज में आप नक्सलवाद की बात करते हैं तो आपने जो किया है वह क्या है, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी तानाशाही जनता पर थोपना चाहते हैं. अब नक्सलवाद के जो जनहित वाले चेहरे का आवरण था वह पूरे तौर पर झूठ हो गया.

'हो सकता है बड़े हमले हों': हम ही नहीं पूरे देश में सभी लोग अब इस चीज को कहना शुरू कर दिए हैं, और यही उनके फेल होने की बड़ी वजह भी है. आतंक से उस एरिया को कब्जा करना जहां से उनकी उगाही हो सकती है उस जगह पर आप कब्जा करते थे. लोक लोकतांत्रिक प्रणाली से आप सत्ता में नहीं आ सकते. गांव के जो युवा है उनको शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा. कोई नहीं जाएगा इस नक्सलवाद और माओवाद की तरफ. जब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो वह लोग चले जाते हैं माओवाद के तरफ. इस बात की भी उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ बड़े हमले हो जाएं इस पर भी पुलिस को चुनौती के साथ निपटना होगा और इस पर मजबूत नजर भी रखनी होगी और एक नेतृत्व भी देना होगा.

सवाल: 31 मार्च 2026 के बाद की स्थितियां आप कैसे देख रहे हैं?

जवाब: 31 मार्च 2026 को लेकर मैं यह मानकर के चल रहा हूं कि नक्सली की जितने बड़े कैडर हैं या तो मारे जा रहे हैं या वह आत्मसमर्पण कर रहे हैं. इनकी पतझड़ जैसी स्थिति है. क्योंकि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन यह भी बात साफ है कि 31 मार्च 2026 के बाद यह देखना होगा कि उसकी दिशा क्या हो रही है. सबसे महत्वपूर्ण है पारदर्शी विकास और तेज विकास अगर इसमें कहीं चूक हुई तो फिर एक वातावरण दूसरे तरह का बनेगा. पारदर्शी विकास ही एकमात्र उसकी नीति है और तेजी से विकास हो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है. ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ताकि लोगों को लगे कि यह हमारे लिए सरकार है. हमारी सरकार है. आदिवासी इलाकों में ऐसे अपराध भी नहीं होते हैं जो मैदानी इलाके में होते हैं तो ऐसे में सहानुभूति पूर्वक प्रशासन उनको अपने साथ जोड़ती है तो निश्चित तौर पर विकास की एक नई बात खड़ी होगी. मोहब्बत के बाद एक ईमानदार निष्पक्ष एडमिनिस्ट्रेशन हमें देना होगा यही सबसे बुनियादी बात होगी.