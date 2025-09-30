ETV Bharat / bharat

आज है महादुर्गा अष्टमी, ईटीवी भारत की इलेक्शन एक्सप्रेस से जानिए महिलाओं की पूरी बात उन्हीं की जुबानी

बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटबैंक की ताकत का अंदाजा हर किसी को है. ऐसे में हम जानेंगे महिलाएं क्या सोचती हैं.

बिहार चुनाव में महिला वोटर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2025 at 7:11 AM IST

5 Min Read
पटना : नवरात्र के पावन अष्टमी दिवस पर जब सम्पूर्ण देश मां दुर्गा की आराधना में लीन होता है, तब स्त्री शक्ति की वास्तविकता और भी प्रखर हो उठती है. मां दुर्गा केवल पूजा की प्रतिमा नहीं बल्कि साहस, करुणा, धैर्य और न्याय की प्रतीक हैं. जैसे मां दुर्गा ने अपने शौर्य से असुरों का नाश किया, वैसे ही आज की नारी भी हर चुनौती का सामना कर समाज और राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है. आज अष्टमी का दिन है और यह दिन नारी शक्ति का स्मरण केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्त्रियों के योगदान का सम्मान करने का अवसर है.

हर क्षेत्र में है महिलाओं की उपस्थिति : बिहार में विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत स्तर तक, रोजगार योजनाओं से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक, नारी शक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं. यह वही ऊर्जा है जो मां दुर्गा की आराधना से हमें प्रेरणा देती हैं कि हर नारी के भीतर अदम्य शक्ति, अटूट विश्वास और परिवर्तन लाने की क्षमता निहित है. अष्टमी की इस वेला में जब हम देवी की आराधना करते हैं, तो यह भी सुनिश्चित करें कि समाज की हर बेटी, बहन और मां को वह सम्मान और अवसर मिले जिसकी वह अधिकारी है. बिहार में महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव को किस रूप में देख रही हैं, यह हम महिलाओं से ही पटना के दीघा घाट से जानेंगे.

महिलाएं निभा रही निर्णायक भूमिका : बिहार विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा रही हैं. मतदान के मामले में उन्होंने लगातार पुरुषों को पीछे छोड़ा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की मतदान दर करीब 60% रही थी जबकि पुरुषों की लगभग 54.6% ही दर्ज हुई. यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही, जिससे साफ है कि महिला मतदाता अब बिहार की राजनीति में शक्ति संतुलन बनाने वाले अहम वर्ग बन चुकी हैं.

विधानसभा में प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं : हालांकि, प्रतिनिधित्व की तस्वीर अभी भी संतोषजनक नहीं है. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या केवल 26 के आसपास हैं, जो कुल सदस्यों का लगभग 10-11% ही है. 2015 में यह संख्या थोड़ी अधिक थी, लेकिन 2020 में गिरावट दर्ज की गई. इसका कारण राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट देने में उदासीनता माना जा रहा है. आंकड़े बताते हैं कि 2020 में महागठबंधन ने लगभग 10.3% और एनडीए ने लगभग 9.5% टिकट ही महिलाओं को दिए थे.

पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व बेहतर : बावजूद इसके पंचायत स्तर पर महिलाओं की स्थिति कहीं बेहतर है. यहां 50% आरक्षण का प्रावधान होने से बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिनिधि बनकर सामने आई हैं और स्थानीय स्तर पर शासन की बागडोर संभाल रही हैं. इससे यह उम्मीद बढ़ी है कि धीरे-धीरे विधानसभा और संसद में भी महिलाओं की भागीदारी का दायरा बढ़ेगा.

सरकार का दावा- महिलाओं के लिए बहुत किया : महिला मतदाताओं की इस बढ़ती ताकत को देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी अब अपने एजेंडे में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका बड़ा उदाहरण है. इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए आर्थिक मदद और प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है बल्कि परिवार और समाज में उनकी भूमिका भी सशक्त हो रही है.

महिला वोटर हुईं हैं सक्रिय : वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार का मानना है कि बिहार में महिला वोटरों की सक्रियता ने चुनावी समीकरणों को बदला है. अब कोई भी दल महिलाओं की आकांक्षाओं और उम्मीदों को नजर अंदाज नहीं कर सकता. महिलाएं अब अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और किसी के दबाव में आकर मतदान नहीं कर रही. लेकिन प्रतिनिधित्व में वास्तविक सुधार तभी संभव होगा जब दल टिकट वितरण में उदारता दिखाएंगे और महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे.

''बिहार की महिलाएं अब सिर्फ वोट डालने वाली नहीं बल्कि राजनीति की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुकी हैं. आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका और भी निर्णायक हो सकती हैं.''- सुनील कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

