बड़ा आघात दे गई धराली त्रासदी, पीड़ितों का नहीं तोड़ सकी हौसला - DHARALI DISASTER AFFECTED

धराली आपदा प्रभावितों ने कहा कि त्रासदी ने हमें आघात तो बहुत दिया है. लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती है.

Uttarkashi disaster victims
धराली आपदा प्रभावित का नहीं टूटा हौसला (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 10:35 AM IST

उत्तरकाशी (नवीन उनियाल): धराली क्षेत्र में आई त्रासदी ने धराली के लोगों का व्यवसाय छिना, घर बार तबाह हो गया, लेकिन धराली के लोगों की हिम्मत और उनकी एकता को तबाही तोड़ नहीं पाई. मलबा आने के करीब 3 दिन बाद धराली के लोग वापस अपने उसी बाजार में इकट्ठा हुए और उन्होंने धराली में ही मौजूद सोमेश्वर मंदिर में एक साथ रहने का फैसला किया.

प्रभावित लोग नहीं होंगे अलग: इस मंदिर में कीर्तन मंडली के कमरे में ही धराली के 150 लोगों का खाना बन रहा है और यहां की महिलाएं सभी के लिए एक साथ भोजन तैयार कर रही हैं. धराली सभी महिलाएं खाना बनाने और दूसरे अलग-अलग कामों को कर रही हैं. यहां मौजूद महिलाएं कहती हैं कि उन्होंने यह मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लोग अलग-अलग नहीं होंगे और एक साथ ही रहेंगे. हालांकि प्रशासन के साथ ही बाकी आस पड़ोस के गांव के लोग भी उन्हें इस जगह पर खतरा होने की बात कह कर दूसरी जगह फिलहाल शिफ्ट होने की बात कह रहे हैं. महिलाओं को कहना है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है और अब सभी के लिए जब तक सरकार कोई व्यवस्था एक साथ नहीं कर देती तब तक वह इसी मंदिर में एक साथ रहेंगे.

आपदा राहत राशि लेने से किया मना: हालांकि यहां के लोगों में एक असुरक्षा की भावना भी दिखाई दे रही है और अब उनकी नजर सरकार के फैसले पर है क्योंकि वह पहले ही फौरी तौर पर मिलने वाली ₹5000 की आपदा राहत रकम को लेने से मना कर चुके हैं. कुछ लोगों का कहना है कि अब सरकार राशन दे रही है. लेकिन स्थायी व्यवस्था के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि वह फिर से अपना जीवन यापन ठीक से कर सके.

आपदा पीड़ितों को अपनों की तलाश: धराली आपदा प्रभावित के आंसुओं में बड़ा दर्द छिपा है. इस कठिन घड़ी में उनके साहस को हर कोई नमन कर रहा है. एक ओर आपदा ने उन्हें ऐसे जख्म दिए हैं जो भुलाए नहीं जा सकते, दूसरी ओर पीड़ित एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं. सरकार पीड़ितों का दर्द बांटते की कोशिश कर रही है और हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है. लेकिन लोगों को मदद से ज्यादा अपनों की तलाश है, जो इस आपदा में कहीं खो गए हैं. उनकी आंखें एक टक दरवाजे पर टिकी रहती है, शायद उनका अपना लौट कर आ जाए.

