हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी (आरएफसी) में शुक्रवार शाम को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में स्टार पावर और चकाचौंध भरे जश्न का माहौल रहा. यह जश्न ईनाडु टेलीविजन (ETV) के 30 साल पूरे होने पर रखा गया था. इस अवसर पर टॉलीवुड की हस्तियों और टेलीविजन चैनल के वरिष्ठ कर्मचारियों ने अपने संस्थापक और व्यवसायी-मीडिया दिग्गज स्वर्गीय रामोजी राव को श्रद्धांजलि अर्पित की.

'ईटीवी @ 30' वास्तव में सितारों से भरा एक कार्यक्रम था, जिसमें मेगास्टार चिरंजीवी, अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और निर्देशक कोडंडारामी रेड्डी, बी गोपाल, बोयापति श्रीनु, अभिनेता मुरली मोहन, ब्रह्मानंदम, अली और निर्माता डी सुरेश बाबू, श्याम प्रसाद रेड्डी, एस गोपाल रेड्डी, जेमिनी किरण, केएल नारायण सहित प्रमुख हस्तियां मौजूद रहे.

कीर्ति सुरेश ने कार्यक्रम के दौरान ईटीवी के 30 साल पूरे होने के स्मृति चिन्ह का अनावरण किया. (ETV Bharat)

कीर्ति ने ईटीवी के 30 साल पुराने स्मृति चिन्ह का अनावरण किया. जिसके बाद फिल्मी हस्तियों ने उन अभिनेताओं और तकनीशियनों को पुरस्कार प्रदान किए जिन्होंने पिछले तीन दशकों में ईटीवी की विरासत में योगदान दिया.

ईटीवी की शुरुआत से ही जुड़े 24 अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों ने अपने सफर को याद करते हुए कहा, "यह हमारा चैनल है." उन्होंने ईटीवी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ईटीवी की शुरुआत "आपका टीवी" से हुई थी. धीरे-धीरे यह "हमारा टीवी - हमारी ताकत" बन गया.

निर्देशक के राघवेंद्र राव ने कहा, "रामोजी राव के साथ मेरा जुड़ाव 30 साल की आध्यात्मिक यात्रा है. अगर मैं अपने धारावाहिकों से 300-400 लोगों को खाना खिला सकता हूं, तो कल्पना कीजिए कि ईटीवी के माध्यम से रामोजी राव ने कितने लोगों को रोजगार या काम दिया है? ऐसे लाखों लोग हैं."

बाएं से- अभिनेता अली, रामोजी राव के पोते सुजय, ईटीवी के सीईओ बापीनीडु, रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण, अभिनेता चिरंजीवी, निर्देशक राघवेंद्र राव, मार्गदर्शी चिटफंड एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण, रामोजी राव की पोती दिविजा, निर्माता और अभिनेता मुरली मोहन, आरएफसी एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी, निर्माता जेमिनी किरण. (ETV Bharat)

ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक एम.एम. कीरवानी ने कहा कि वह संगीत निर्देशक के रूप में उन्हें नया जन्म देने के लिए रामोजी राव के सदैव ऋणी रहेंगे. अभिनेत्री खुशबू ने कहा, "जबरदस्त की बदौलत बच्चे भी मुझे पहचानते हैं. ईटीवी के 30 साल तो बस शुरुआत है."

रामोजी राव के साथ अपनी एक यादगार बातचीत को याद करते हुए निर्माता डी. सुरेश बाबू ने कहा, "रामोजी राव ने मुझसे कहा था कि एक बार वह स्टूडियो बना लेंगे तो पूरी इंडस्ट्री हैदराबाद आ जाएगी. दृढ़ता की वह सीख आज भी मेरे साथ है."

मेगास्टार चिरंजीवी सम्मानितः

रामोजी ग्रुप की सीएमडी चेरुकुरी किरण ने सिनेमा और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी को सम्मानित किया. चिरंजीवी ने रामोजी राव के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए कहा, "मैं ईटीवी के उद्घाटन, इसकी पहली वर्षगांठ और 20वें वर्ष के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आया था. 25 वीं वर्षगांठ के दौरान, जब कोविड-19 महामारी के प्रतिबंध लागू थे, मेरे घर एक केक भेजा गया, जिसे मैंने बेहद खुशी के साथ काटा. यही सच्चा प्यार है."

कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम ने कार्यक्रम में चिरंजीवी को गले लगाया. (ETV Bharat)

अभिनेता ने कहा, "रामोजी राव ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है. ईनाडु से लेकर मार्गदर्शी तक, ईटीवी से लेकर रामोजी फिल्म सिटी तक उन्होंने इतिहास रचा है. उनका नाम अमर रहेगा." कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम ने कहा, "रामोजी राव काम में भगवान हैं. रामोजी फिल्म सिटी एक सपना है जो हकीकत में बदल गया है."

कीर्ति सुरेश ने रामोजी राव की तेलुगु परंपरा के मार्गदर्शक के रूप में सराहना की. उन्होंने कहा, "ईटीवी, हमारा टीवी, आपका टीवी... ये सब उस विरासत को दर्शाते हैं." निर्माता श्याम रेड्डी ने कहा, "एक बार मैंने रामोजी राव से पूछा था कि क्या उनके बाद भी उनका अनुशासन और नियम जारी रहेंगे. उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा था, 'मेरा परिवार, मेरे 40,000 कर्मचारी, इसे आगे बढ़ाएंगे.' सलाम."

शानदार प्रस्तुति दीः

'ईटीवी @ 30' के दौरान समारोह में सिनेमा जगत की मशहूर हस्तियों और संगीतकारों ने शानदार प्रस्तुति दी. कीरावनी द्वारा रचित और चैतन्य प्रसाद द्वारा लिखित 'ईटीवी यंतम' गीत को कल्पना के नेतृत्व में 50 युवा गायकों ने गाया. चित्रा, सुनीता, एसपी शैलजा और एसपी चरण जैसे गायकों द्वारा प्रस्तुत संगीतमय श्रद्धांजलि, जिसमें उषा किरण की फिल्मों के क्लासिक गानों की धुनें शामिल थीं, ने शाम को भावपूर्ण बना दिया.

50 वायलिन वादकों के एक ऑर्केस्ट्रा और एक वीणा वादक समूह ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. गायिका सुनीता ने ईटीवी के कई प्रतिष्ठित टेली-धारावाहिकों के पीछे रचनात्मक शक्ति रहे सुमन द्वारा लिखे गए गीतों की प्रस्तुति दी. बाद में, गोल्डन गर्ल्स टीम ने भगवान विनायक पर एक भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया. जिसके बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया.

फारिया और खुशबू के साथ मंच पर नृत्य करते हुए चिरंजीवी. (ETV Bharat)

सुधीर, आदि और रामप्रसाद के साथ ज़बरदस्त मंडली के हास्य नाटक ने हॉल को हंसी से भर दिया. इसके बाद, कीरवानी की टीम ने घंटाशाला और एसपी बालासुब्रमण्यम को संगीतमय श्रद्धांजलि दी. शाम तब और भी रोमांचक हो गई जब अभिनेत्री रेजिना और कोरियोग्राफर विजयन बिन्नी मास्टर ने चिरंजीवी के हिट गानों पर एक डांस मेडली पेश की. बाद में, खुशबू और फारिया ने चिरंजीवी को मंच पर आमंत्रित किया, जहां उन्होंने मजेदार स्टेप्स किए.

कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रस्तुत करतीं कलाकार. (ETV Bharat)

ईनाडु टेलीविजन के बारे में जानेंः

1995 में स्थापित, ईनाडु टेलीविजन नेटवर्क ईटीवी तेलुगु, ईटीवी बांग्ला, ईटीवी मराठी, ईटीवी कन्नड़, ईटीवी उर्दू, ईटीवी गुजराती, ईटीवी ओडिया, ईटीवी मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़, ईटीवी राजस्थान, ईटीवी बिहार/झारखंड और ईटीवी यूपी/उत्तराखंड जैसे कई विशिष्ट उपग्रह भाषा चैनलों के साथ क्षेत्रीय टेलीविजन क्षेत्र में अग्रणी रहा है.

ईटीवी नेटवर्क के पास अब तेलुगू में संचालित सात चैनलों का एक समूह है. ईटीवी (सामान्य मनोरंजन), ईटीवी आंध्र प्रदेश और ईटीवी तेलंगाना (समाचार एवं सूचना-मनोरंजन) तथा विशिष्ट चैनल जैसे ईटीवी प्लस - जो कॉमेडी शैली को समर्पित है, ईटीवी लाइफ जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण पर समृद्ध विषय-वस्तु है, ईटीवी अभिरुचि - भोजन और पाककला चैनल; तथा ईटीवी सिनेमा - तेलुगू सिनेमा और मनोरंजन चैनल है.

