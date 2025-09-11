ETV Bharat / bharat

'मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन', E20 पेट्रोल विवाद पर बोले गडकरी

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ सोशल मीडिया पर हाल ही में चलाया गया अभियान उन्हें निशाना बनाने के लिए था. उन्होंने इथेनॉल के लाभों के बारे में बताते हुए कहा कि, इससे किसानों को 45 हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ है.

केंद्र की मोदी सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल बेचती हैं. बताते चले कि, इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.

राष्ट्रीय राजधानी में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 65वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण पर चिंताओं का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, E20 कार्यक्रम के संबंध में, ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और सियाम ने अपने निष्कर्षों में स्पष्टता दी है. उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में एक बहुत ही स्पष्ट निर्णय लिया गया है.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि, सोशल मीडिया पर इथेनॉल के खिलाफ एक पेड अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि, इस अभियान में कोई तथ्य नहीं था. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि, इथेनॉल के खिलाफ अभियान राजनीतिक रूप से उन्हें निशाना बनाने के लिए था.

ने आगे कहा कि, हमारा फॉसिल फ्यूल आयात 22 लाख करोड़ रुपये का है. यह और बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि, जिस तरह से मांग बढ़ रही है, उसमें भी वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि, वायु प्रदूषण को कम करना केंद्र सरकारी की नीति है.