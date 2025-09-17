ETV Bharat / bharat

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम!

रोम: वैज्ञानिकों ने बुधवार को अनुमान लगाया कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के कारण इस गर्मी में यूरोपीय शहरों में लगभग 16,500 मौतें हुईं. उन्होंने आधिकारिक आंकड़े जारी होने से पहले ही इस संख्या का अनुमान लगाने के लिए मॉडलिंग का इस्तेमाल किया. जल्दी तैयार किया गया यह अध्ययन जलवायु और स्वास्थ्य शोधकर्ताओं द्वारा हीटवेव के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ने का नवीनतम प्रयास है. बिना किसी सहकर्मी-समीक्षित पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए महीनों या वर्षों का इंतजार किए बिना ही ये आंकड़े आ गए हैं. अनुमानित मौतें वास्तव में यूरोपीय शहरों में दर्ज नहीं की गईं, बल्कि पूर्व में सहकर्मी-समीक्षित अध्ययनों में इस्तेमाल की गई मॉडलिंग जैसी विधियों पर आधारित एक अनुमान थीं. ऐसा माना जाता है कि लू के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को बहुत कम आंका जाता है, क्योंकि अस्पतालों में दर्ज मौतों के कारण आमतौर पर हृदय, श्वास या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जो विशेष रूप से पारा बढ़ने पर बुजुर्गों को प्रभावित करती हैं. इस गर्मी का एक संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के लिए, ब्रिटेन स्थित शोधकर्ताओं की एक टीम ने जलवायु मॉडलिंग का उपयोग करके अनुमान लगाया कि ग्लोबल वार्मिंग ने जून और अगस्त के बीच 854 यूरोपीय शहरों में तापमान औसतन 2.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया. ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए, जो दर्शाते हैं कि इस तरह के बढ़ते तापमान मृत्यु दर को कैसे बढ़ाते हैं, टीम ने अनुमान लगाया कि उस दौरान उन शहरों में लगभग 24,400 अतिरिक्त मौतें हुईं. फिर उन्होंने इस संख्या की तुलना उस दुनिया में मरने वाले लोगों की संख्या से की, जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म नहीं होती. रैपिड एट्रिब्यूशन अध्ययन के अनुसार, अनुमानित अतिरिक्त मौतों में से लगभग 70 प्रतिशत - 16,500 - ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुईं. इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के महामारी विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन ने इस गर्मी में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या को तीन गुना बढ़ा दिया है.