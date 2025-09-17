रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम!
एक स्टडी के मुताबिक यूरोप में इसी गर्मियों के दौरान जलवायु परिवर्तन से होने वाली मौतों का अनुमान 16,500 के करीब लगाया गया है.
By AFP
Published : September 17, 2025 at 10:47 AM IST
रोम: वैज्ञानिकों ने बुधवार को अनुमान लगाया कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के कारण इस गर्मी में यूरोपीय शहरों में लगभग 16,500 मौतें हुईं. उन्होंने आधिकारिक आंकड़े जारी होने से पहले ही इस संख्या का अनुमान लगाने के लिए मॉडलिंग का इस्तेमाल किया.
जल्दी तैयार किया गया यह अध्ययन जलवायु और स्वास्थ्य शोधकर्ताओं द्वारा हीटवेव के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ने का नवीनतम प्रयास है. बिना किसी सहकर्मी-समीक्षित पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए महीनों या वर्षों का इंतजार किए बिना ही ये आंकड़े आ गए हैं.
अनुमानित मौतें वास्तव में यूरोपीय शहरों में दर्ज नहीं की गईं, बल्कि पूर्व में सहकर्मी-समीक्षित अध्ययनों में इस्तेमाल की गई मॉडलिंग जैसी विधियों पर आधारित एक अनुमान थीं.
ऐसा माना जाता है कि लू के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को बहुत कम आंका जाता है, क्योंकि अस्पतालों में दर्ज मौतों के कारण आमतौर पर हृदय, श्वास या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जो विशेष रूप से पारा बढ़ने पर बुजुर्गों को प्रभावित करती हैं.
इस गर्मी का एक संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के लिए, ब्रिटेन स्थित शोधकर्ताओं की एक टीम ने जलवायु मॉडलिंग का उपयोग करके अनुमान लगाया कि ग्लोबल वार्मिंग ने जून और अगस्त के बीच 854 यूरोपीय शहरों में तापमान औसतन 2.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया.
ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए, जो दर्शाते हैं कि इस तरह के बढ़ते तापमान मृत्यु दर को कैसे बढ़ाते हैं, टीम ने अनुमान लगाया कि उस दौरान उन शहरों में लगभग 24,400 अतिरिक्त मौतें हुईं.
फिर उन्होंने इस संख्या की तुलना उस दुनिया में मरने वाले लोगों की संख्या से की, जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म नहीं होती.
रैपिड एट्रिब्यूशन अध्ययन के अनुसार, अनुमानित अतिरिक्त मौतों में से लगभग 70 प्रतिशत - 16,500 - ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुईं.
इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के महामारी विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन ने इस गर्मी में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या को तीन गुना बढ़ा दिया है.
टीम ने पहले भी जून के अंत में शुरू हुई एक यूरोपीय हीटवेव के लिए इसी तरह के परिणाम प्राप्त करने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया था.
शोधकर्ताओं ने कहा कि वे अपने अनुमानों की तुलना इस गर्मी में यूरोपीय शहरों में दर्ज वास्तविक अतिरिक्त मौतों से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देशों को ये आंकड़े प्रकाशित करने में काफ़ी समय लगता है.
अध्ययन की सह-लेखिका फ़्रेडरिके ओटो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अभी वास्तविक समय के आँकड़े प्राप्त करना असंभव है," हालांकि अनुमान "सही अनुमान के अनुरूप" हैं.
ये अनुमान पिछले सहकर्मी-समीक्षित शोधों को दर्शाते हैं, जैसे कि नेचर मेडिसिन का एक अध्ययन, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 2023 की यूरोपीय गर्मियों के दौरान 47,000 से ज़्यादा गर्मी से संबंधित मौतें होंगी. कई प्रमुख जलवायु और स्वास्थ्य शोधकर्ताओं ने भी इस अध्ययन का समर्थन किया.
ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में वायुमंडलीय विज्ञान शोधकर्ता अक्षय देवरस ने कहा, "इस निष्कर्ष को और भी चिंताजनक यह है कि इन एट्रिब्यूशन अध्ययनों में इस्तेमाल की गई विधियां वैज्ञानिक रूप से मज़बूत होने के साथ-साथ रूढ़िवादी भी हैं."
अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा अनुमानित मौतें रोम में हुईं, जहां 835 मौतें हुईं. उसके बाद एथेंस में 630 और पेरिस में 409 मौतें हुईं. अनुमानित अतिरिक्त मौतों में से 85 प्रतिशत से ज़्यादा 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में हुईं.
शोधकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि यह अध्ययन पूरे यूरोप का प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योंकि कुछ क्षेत्रों जैसे बाल्कन को इसमें शामिल नहीं किया गया था.
अध्ययन के सह-लेखक गैरीफॉलोस कॉन्स्टेंटिनौडिस ने कहा, "हीटवेव के तापमान में सिर्फ़ 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हजारों लोगों के जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है. यही कारण है कि हीटवेव को मूक हत्यारा कहा जाता है." यह वर्ष यूरोप में रिकॉर्ड चौथी सबसे गर्म गर्मी थी.
ये भी पढ़ें -
हीटवेव से बिगड़ते जलवायु से यूरोप के कई शहरों में मौतों का आंकड़ा बढ़ा