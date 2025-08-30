ETV Bharat / bharat

सिर्फ 1 महीने नौकरी… और पेंशन पक्की? ये है EPFO का नया नियम - EPFO RULE CHANGE 2025

अब एक महीने की नौकरी करने वाले कर्मचारी भी EPS पेंशन के हकदार होंगे. लाखों युवाओं और अस्थायी वर्कर्स को राहत.

सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 3:20 PM IST

नई दिल्ली: कर्मचारियों की पेंशन स्कीम (EPS) को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बड़ा बदलाव किया है. अब वे लोग भी पेंशन के हकदार होंगे, जिन्होंने सिर्फ एक महीने की नौकरी की है और EPS में योगदान किया है. इससे लाखों युवाओं और अस्थायी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले पेंशन का अधिकार नहीं मिलता था.

पहले क्या था नियम?
अब तक नियम यह था कि अगर कोई कर्मचारी छह महीने से पहले नौकरी छोड़ देता था, तो उसकी नौकरी की अवधि को 'जिरो कम्प्लीट ईयर' माना जाता था. ऐसे कर्मचारियों के योगदान को पेंशन में नहीं गिना जाता था और उन्हें सिर्फ भविष्य निधि (PF) का पैसा मिलता था. यानी EPS में किया गया उनका योगदान बेकार हो जाता था.

अब नया बदलाव क्या है?
EPFO ने अप्रैल-मई 2024 में जारी एक सर्कुलर में साफ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी सिर्फ एक महीने की सेवा भी पूरी करता है और EPS में योगदान देता है, तो उसे भी पेंशन का अधिकार मिलेगा. यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जो छोटी अवधि के लिए नौकरी करते हैं और जल्दी नौकरी बदलते हैं.

किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा?

  • बीपीओ सेक्टर के कर्मचारी
  • लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी स्टाफ
  • कॉन्ट्रैक्ट और टेम्परेरी वर्कर्स
  • छोटे समय के लिए जॉइन करने वाले युवा

इन सभी को अब EPS का अधिकार मिलेगा, जबकि पहले उनका योगदान बेकार हो जाता था. यह कदम युवाओं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और कर्मचारियों को अपनी नौकरी बदलने में भी मनोवैज्ञानिक राहत देगा.

पीएफ खाताधारक क्या करें?
अगर आपने भी छह महीने से कम समय नौकरी की है, तो अपने PF पासबुक में EPS योगदान की जांच करें. अगर पेंशन का हिस्सा नहीं जोड़ा गया है, तो EPFO से शिकायत की जा सकती है. शिकायत के समय पासबुक का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ लगाना होगा.

क्यों जरूरी था ये बदलाव?
भारत में बड़ी संख्या में लोग कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी नौकरियों में काम करते हैं. ऐसे में नौकरी बदलना या जल्दी छोड़ना आम है. पहले उनके EPS योगदान को मान्यता नहीं मिलती थी, जिससे कर्मचारियों को नुकसान होता था. नया नियम इस समस्या को खत्म करेगा और लाखों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगा.

