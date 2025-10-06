ETV Bharat / bharat

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने ईपीएस हायर पेंशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि 1 सितंबर, 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्यों को उच्च कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते उनके नियोक्ता द्वारा उच्च वेतन पर आधारित अंशदान को ईपीएफओ द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो- चाहे प्रक्रियागत या समय संबंधी कोई भी अनियमितता क्यों न हो.

यह मामला केरल की एक कंपनी के उन कर्मचारियों से संबंधित है, जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान, निर्धारित "वैधानिक वेतन सीमा" के बजाय अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में अंशदान करने का विकल्प चुना था. हालांकि उनके नियोक्ताओं और उन्होंने स्वयं अतिरिक्त अंशदान किया था, फिर भी ईपीएफ प्राधिकरण ने बाद में यह कहते हुए बढ़ी हुई पेंशन देने से इनकार कर दिया कि कुछ अंशदान मासिक के बजाय एकमुश्त जमा किए गए थे.

हाईकोर्ट ने अब यह माना है कि एक बार ईपीएफओ द्वारा उन अंशदानों को स्वीकार कर लेने के बाद, केवल प्रक्रियागत खामियों के आधार पर पेंशन लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मूल अधिकारों को तकनीकी अधिकारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए. अगर किसी कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) ने वास्तव में अधिक अंशदान किया है और ईपीएफओ ने उसे स्वीकार किया है, तो पेंशन में उच्च वेतन आधार प्रतिबिंबित होना चाहिए- भले ही धन जमा करने में देरी हुई हो या उसे एकत्रित किया गया हो.

केरल हाईकोर्ट का यह फैसला से 1 सितंबर, 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है. इससे पहले, कई ऐसे सेवानिवृत्त लोगों को पूर्व में धन प्रेषण प्रथाओं के कारण उच्च ईपीएस पेंशन से वंचित कर दिया गया था. अब, अगर अंशदान स्वीकार कर लिया गया है, तो सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती है.

केरल हाईकोर्ट ने EPFO को तीन महीने के भीतर सही (वास्तविक वेतन-आधारित) गणना के आधार पर उच्च पेंशन वितरित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया.