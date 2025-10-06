EPFO दे रहा 21000 रुपये का कैश पुरस्कार, 10 अक्टूबर से पहले करना होगा ये काम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आपको 21 हजार रुपये का नकद इनाम जीतने का सुनहरा मौका दे रहा है.
Published : October 6, 2025 at 4:07 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप बाकी लोगों से थोड़ा हटके सोचते हैं और शब्दों से खेलने में माहिर हैं? तो आपके पास 21 हजार रुपये का नकद इनाम जीतने का एक सुनहरा मौका है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कैश इनाम जीत सकते हैं.
इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है- लोगों की सोच और उनके अंदाज को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना, जो बाकी लोगों की आवाज बन जाए, उनकी जुबान पर चढ़ जाए और दिलो दिमाग में बस जाए.
कब तक चलेगी प्रतियोगिता?
यह प्रतियोगिता 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. ऐसे में आपके पास इस प्रतियोगिता में भाग लेने और इनाम जीतने के लिए महज 4 दिन का ही समय बचा है.इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए आपको सिर्फ एक क्रिएटिव टैगलाइन तैयार करनी है और उसे ऑनलाइन सबमिट करना देना है.
क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए, ₹21,000 तक नगद पुरस्कार पाइए। 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई।— EPFO (@epfoofficial) October 3, 2025
#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #ईपीएफओ pic.twitter.com/ty3F2SM6im
कितने रुपये का पुस्कार मिलेगा?
इस संबंध में ईपीएफओ ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए और 21,000 तक नगद पुरस्कार पाइए. 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई. साथ ही इसमें बताया गया है कि प्रतियोगिता में तीन विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें इनाम के तौर पर अलग-अलग धन राशि दी जाएगी.
प्रथम पुरस्कार विजेता को 21,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 11,000 रुपये और तीसरे पुरस्कार विजेता को 5,100 रुपये की राशि दी जाएगी.
कैसे करें अप्लाई?
EPFO ने प्रतियोगिता की जानकारी के लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया है, जिसे आप स्कैन कर के इस प्रतियोगिता के बारे में सभी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं और वहीं से अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए अपने टैगलाइन भेज सकते हैं.
गौरतलब है कि अगर आप शब्दों से खेलना जानते हैं तो आपके लिए इनाम जीतने का यह अच्छा मौका है. सिर्फ एक लाइन आपको यह राशि इनाम के रूप में दिलवा सकती है.
