EPFO दे रहा 21000 रुपये का कैश पुरस्कार, 10 अक्टूबर से पहले करना होगा ये काम

EPFO दे रहा 21000 का कैश पुरस्कार ( सांकेतिक तस्वीर )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 6, 2025 at 4:07 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: अगर आप बाकी लोगों से थोड़ा हटके सोचते हैं और शब्दों से खेलने में माहिर हैं? तो आपके पास 21 हजार रुपये का नकद इनाम जीतने का एक सुनहरा मौका है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कैश इनाम जीत सकते हैं. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है- लोगों की सोच और उनके अंदाज को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना, जो बाकी लोगों की आवाज बन जाए, उनकी जुबान पर चढ़ जाए और दिलो दिमाग में बस जाए. कब तक चलेगी प्रतियोगिता?

यह प्रतियोगिता 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. ऐसे में आपके पास इस प्रतियोगिता में भाग लेने और इनाम जीतने के लिए महज 4 दिन का ही समय बचा है.इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए आपको सिर्फ एक क्रिएटिव टैगलाइन तैयार करनी है और उसे ऑनलाइन सबमिट करना देना है.