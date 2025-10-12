EPFO ने ECR सिस्टम में किया बदलाव, पेंशन के लिए EPS में योगदान नहीं कर सकेंगे ये कर्मचारी
EPFO के नियमों के तहत जब किसी कर्मचारी की उम्र 58 साल हो जाती है, तो उसे EPS में कंट्रीब्यूशन की इजाजत नहीं होती.
October 12, 2025
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों की सुविधा के लिए समय-समय पर अलर्ट जारी करता रहता है. इसी क्रम में EPFO ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. इसकी वजह से अब कुछ कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में योगदान नहीं कर पाएंगे. इस बदलाव का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनकी उम्र 58 साल से अधिक हो चुकी है.
बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) संचालित करता है. इस योजना के तहत सदस्य अपने सर्विस पीरियड और सैलरी के आधार पर एक निश्चित अवधि के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं. EPS की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के स्थान पर की गई थी.
कौन नहीं कर सकेगा योगदान?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO के नियमों के तहत जब किसी कर्मचारी की उम्र 58 साल हो जाती है, तो उसके बाद उसे EPS में कंट्रीब्यूशन की इजाजत नहीं होती. हालांकि अगर किसी कर्मचारी को एंप्लॉयर ने डेफर्ड यानी स्थगित पेंशन के लिए एलिजिबल बताया हो, तो ऐसे मामलों में वह योगदान जारी रख सकता है. इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है और जिन्होंने 1 सितंबर 2014 या उसके बाद EPS जॉइन किया है, वे भी EPS में योगदान नहीं कर सकते.
जानें क्या है ECR?
ECR, नियोक्ताओं की ओर से ईपीएफओ को पेश किया जाने वाला एक अनिवार्य मासिक इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है. इसमें मेंबर्स की सैलरी , कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजनाओं में योगदान की जानकारी होती है. ECR पेमेंट के लिए रिटर्न और चालान दोनों का काम करता है.
EPS और EPF में जमा होता है फंड
बता दें कि जब कोई कर्मचारी ओर्गनाइज सेक्टर में काम शुरू करता है, तो वह ऑटोमैटिकली EPFO का मेंबर बन जाता है. इसके तहत उसकी सैलरी से हर महीने कटौती होती है. इस कटौती का फंड EPF और EPS अकाउंट में जमा होता है. इस फंज में नियोक्ता का योगदान भी शामिल होता है. इसमें लगभग 8 प्रतिशत EPS में और करीब 4 फीसदी EPF में जमा किया जाता है.
