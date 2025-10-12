ETV Bharat / bharat

EPFO ने ECR सिस्टम में किया बदलाव, पेंशन के लिए EPS में योगदान नहीं कर सकेंगे ये कर्मचारी

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों की सुविधा के लिए समय-समय पर अलर्ट जारी करता रहता है. इसी क्रम में EPFO ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. इसकी वजह से अब कुछ कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में योगदान नहीं कर पाएंगे. इस बदलाव का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनकी उम्र 58 साल से अधिक हो चुकी है.

बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) संचालित करता है. इस योजना के तहत सदस्य अपने सर्विस पीरियड और सैलरी के आधार पर एक निश्चित अवधि के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं. EPS की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 के स्थान पर की गई थी.

कौन नहीं कर सकेगा योगदान?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO के नियमों के तहत जब किसी कर्मचारी की उम्र 58 साल हो जाती है, तो उसके बाद उसे EPS में कंट्रीब्यूशन की इजाजत नहीं होती. हालांकि अगर किसी कर्मचारी को एंप्लॉयर ने डेफर्ड यानी स्थगित पेंशन के लिए एलिजिबल बताया हो, तो ऐसे मामलों में वह योगदान जारी रख सकता है. इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है और जिन्होंने 1 सितंबर 2014 या उसके बाद EPS जॉइन किया है, वे भी EPS में योगदान नहीं कर सकते.