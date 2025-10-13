ETV Bharat / bharat

अब कंपनी के हिस्से का भी PF निकाल सकेंगे कर्मचारी, EPFO के CBT ने कई फैसले लिए

ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने निकासी की सीमा को भी उदार बनाया है. शिक्षा के लिए 10 बार तक निकासी की अनुमति दी है.

EPFO CBT decisions Simplified PF Withdrawal including employee and employer share Vishwas Scheme
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (X / @mansukhmandviya)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 8:00 PM IST

नई दिल्ली: ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने मंगलवार को ईपीएफ सदस्यों की सुविधा और सेवानिवृत्ति सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरल और उदार आंशिक निकासी को मंजूरी दे दी. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 238वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सीबीटी की बैठक का उल्लेख करते हुए कहा, "ईपीएफ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए, सीबीटी ने 13 जटिल प्रावधानों को एकल, सुव्यवस्थित नियम में विलय करके ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाने का निर्णय लिया है. इन प्रावधानों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी आवश्यक आवश्यकताएं (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियां."

बयान में कहा गया है कि ईपीएफ सदस्य अब कर्मचारी और कंपनी के हिस्से सहित भविष्य निधि (PF) में पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा, "निकासी की सीमा को उदार बनाया गया है - शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है (विवाह और शिक्षा के लिए कुल 3 आंशिक निकासी की मौजूदा सीमा से). सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को समान रूप से घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है."

पहले, 'विशेष परिस्थितियों' के अंतर्गत, सदस्य को आंशिक निकासी के कारण स्पष्ट करने होते थे, जैसे प्राकृतिक आपदा, कंपियनों में तालाबंदी/बंद होना, लगातार बेरोजगारी, महामारी का प्रकोप आदि. इसके कारण अक्सर दावे खारिज हो जाते थे और परिणामस्वरूप शिकायतें होती थीं. अब, सदस्य इस श्रेणी के अंतर्गत बिना कोई कारण बताए आवेदन कर सकते हैं.

न्यूनतम शेष राशि 25 प्रतिशत निर्धारित की गई
मंत्रालय ने कहा, "सदस्यों के खाते में अंशदान का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि के रूप में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है, जिसे सदस्य को हर समय बनाए रखना होगा. इससे सदस्य ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दर (वर्तमान में 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष) का लाभ उठा सकेंगे, साथ ही उच्च मूल्य की सेवानिवृत्ति निधि जमा करने के लिए चक्रवृद्धि लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. इस तर्कसंगत (Rationalization) कदम से सुविधाओं तक पहुंच में आसानी होगी, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि सदस्य पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनाए रखें."

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नए कदम से सुविधाओं को सरल बनाने के साथ-साथ अधिक लचीलापन और किसी दस्तावेज की आवश्यकता बिना आंशिक निकासी के दावों के 100 प्रतिशत निपटान का मार्ग प्रशस्त होगा और सदस्यों के लिए आसानी सुनिश्चित होगी.

ईपीएफ के समयपूर्व अंतिम निपटान की अवधि को मौजूदा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने का भी निर्णय लिया गया. आंशिक निकासी की उदारीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति बचत या पेंशन पात्रता से समझौता किए बिना अपनी तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें.

विश्वास योजना को मंजूरी
तर्कसंगत दंडात्मक क्षतिपूर्ति के जरिये मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विश्वास योजना (Vishwas scheme) शुरू की गई है. इसके अलावा, ईपीएफओ 3.0 के हिस्से के रूप में, सीबीटी ने भविष्य निधि सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन ढांचे (member-centric digital transformation framework) को मंजूरी दी है.

बयान के मुताबिक, हाइब्रिड डिजाइन एक सिद्ध कोर बैंकिंग समाधान ( Core Banking Solution) को क्लाउड-नेटिव, एपीआई-फर्स्ट, माइक्रो-सर्विस-बेस्ड मॉड्यूल के साथ खाता प्रबंधन, ईआरपी, अनुपालन और एकीकृत ग्राहक अनुभव के लिए एकीकृत करता है. कार्यान्वयन चरणों में आगे बढ़ेगा, जिससे सुरक्षित, स्केलेबल और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित होंगी.

यह पहल तीव्र, स्वचालित दावों (automated claims), तत्काल निकासी, बहुभाषी स्व-सेवा और निर्बाध पेरोल-लिंक्ड योगदान को सक्षम करेगी.

इन सबके अलावा, सीबीटी ने पांच साल की अवधि के लिए ईपीएफओ के ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए चार फंड मैनेजरों के चयन को मंजूरी दी है.

