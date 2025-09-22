EPFO 3.0: कितनी हो सकती है ATM- UPI से विड्रॉल की लिमिट? जानें
ATM/UPI से विड्रॉल की कितनी लिमिट होगी और कितने दिनों में दोबारा पैसा निकाल पाएंगे?
Published : September 22, 2025 at 7:02 PM IST
नई दिल्ली: जल्द ही आप अपने EPF अकाउंट का पैसा एक कार्ड स्वाइप करके या फिर मोबाइल से UPI स्कैन करके निकाल सकेंगे. जी हां, EPFO 3.0 के तहत ऐसा ही प्लान तैयार किया जा रहा है. हालांकि, यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि ATM/UPI से विड्रॉल की कितनी लिमिट होगी और कितने दिनों में दोबारा पैसा निकाल पाएंगे?
बता दें कि ATM/UPI विड्रॉल आने के बाद कर्मचारियों को इमरजेंसी में तुरंत पैसा निकालने की आजादी मिलेगी. इन बदलावों से उन लोगों के लिए राहत मिलेगी, जिन्हें अचानक मेडिकल, एजुकेशन या फैमिली जरूरतों के लिए फंड की जरूरत होगी. वहीं, EPFO ने साफ किया है कि PF अकाउंट को और ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाया जाएगा.
ATM से विड्रॉल की कितनी हो सकती है लिमिट?
फिलहाल ATM/UPI से विड्रॉल की कितनी लिमिट होगी और कितने दिनों में दोबारा पैसा निकाल पाएंगे? इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ATM से विड्रॉल की लिमिट 10 से 25 हजार रुपये के बीच हो सकती है और री-विड्रॉल गैप का गैप 30 दिन हो सकता है.
UPI से विड्रॉल की कितनी हो सकती है लिमिट?
इसी तरह UPI विड्रॉल की लिमिट 2,000 से 3,000 रुपये. इस राशि को 25 हजार रुपये की राशि तक प्रति दिन निकाला जा सकता है. उल्लेखनीय है कि यह केवल अनुमानित आंकड़े हैं. असली लिमिट नोटिफिकेशन जारी होने पर तय की जाएगी.
क्या पीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है?
नहीं. EPFO का मकसद PF अकाउंट को सेविंग और रिटायरमेंट सिक्योरिटी प्रदान करना है. इसलिए आपको केवल आंशिक निकासी की अनुमति होगी. यानी आप अपने PF अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट की तरह खाली नहीं कर सकेंगे.
EPFO 3.0 से फायदे क्या होंगे?
EPFO 3.0 के लागू होने पर आपको इमरजेंसी में तुरंत पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा लोन या एडवांस क्लेम के झंझट कम होंगे. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर कैश एक्सेस मिलेगा. हर विड्रॉल UAN से जुड़ा होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी. साथ ही युवा कर्मचारियों को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी.
यह भी पढ़ें- GST Rates Before vs Now: 5 आसान प्वाइंट में जानें क्या-क्या बदला ?