2030 तक पांच में से एक रोजगार पर्यावरण-अनुकूल होगा: एक्सपर्ट्स

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को सतत विकास और युवा सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की भूमिका को 'रियल कैटेलिस्ट' बताते हुए भारत के हरित परिवर्तन को रेखांकित किया. वे नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित सातवें अंतरराष्ट्रीय सतत शिक्षा सम्मेलन (ICSE) के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे.

मोबियस फाउंडेशन ने यूनेस्को, UNEP, CEE, IUCN और अन्य वैश्विक साझेदारों के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया. इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर के 20 से अधिक देशों के राष्ट्रीय नीति निर्माता, शिक्षक, शिक्षा क्षेत्र के शोधकर्ता और सतत विकास के क्षेत्र में कार्यरत लोग एक साथ आए. सम्मेलन के 2025 एडिशन में हरित अर्थव्यवस्था के लिए हरित कौशल और युवा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि भारत की विशाल युवा आबादी को हरित नौकरियों की बढ़ती मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार किया जा सके.

यादव का सामूहिक कार्रवाई का आह्वान

अपने उद्घाटन भाषण में यादव ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी से रेन्युबल एनर्जी सोर्स की ओर भारत के ट्रांजिशन को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा, "भारत फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता से रेन्युबल एनर्जी सोर्स की ओर बढ़ने के लिए अभूतपूर्व कदम उठा रहा है. पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी. ICSE जैसे मंच इस यात्रा में उत्प्रेरक का काम करते हैं."

उन्होंने ग्रामीण भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले मोबियस फाउंडेशन के ज्ञान कन्या शक्ति कार्यक्रम और जनसंख्या स्थिरीकरण पर केंद्रित प्रोजेक्ट आकार की भी सराहना की, जिसने 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाया है. उन्होंने आगे कहा, "समावेशीता हरित अर्थव्यवस्था में सतत विकास की आधारशिला है. ये पहल सराहनीय हैं और एक लचीले, समतामूलक भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक हैं."

सतत शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

डॉ राम बूझ ,जो सतत शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति है. उन्होंने यूनेस्को में पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया. बूझ ने वैश्विक शिक्षा आंदोलन के लिए ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान किया. उन्होंने इसकी जड़ें 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में खोजीं, जिसने पर्यावरण शासन तंत्र की शुरुआत की, और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा दशक (2005-2014) में, जिसने सततता को वैश्विक शिक्षण प्रणालियों के केंद्र में रखा.

बूझ ने ईटीवी भारत को बताया, "स्थायित्व तीन स्तंभों पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक में संतुलन बनाने के बारे में है.बहुत से लोग अभी भी इसे केवल एक पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में देखते हैं." बूझ ने आगे कहा,"जब तक हम प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक कोर्स और शिक्षण पद्धति में सततता को शामिल नहीं करते, हम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते."

बूझ ने इस बात पर जोर दिया कि सतत विकास लक्ष्य 4.7, जो स्पष्ट रूप से सतत विकास के लिए शिक्षा का आह्वान करता है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों में सततता के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए एक वैश्विक अधिदेश प्रदान करता है.

प्रैक्टिकल ऐजुकेशन के रूप में ग्रीन जॉब्स

इस साल ICSE की थीम ने ग्रीन जॉब्स को चर्चा के केंद्र में रखा. बूझ ने तर्क दिया कि शिक्षा केवल टेक्स्टबुक तक सीमित न होकर अनुभवात्मक और बाहरी गतिविधियों पर केंद्रित होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "बच्चों को पत्ते गिनकर और पानी की बर्बादी मापकर गणित सीखना चाहिए; उन्हें अपने आस-पास के आकाश, बादलों और बायोडायवर्सिटी का ओब्जर्वेशन करके विज्ञान सीखना चाहिए. इस प्रकार की शिक्षा जीवन कौशल और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है."

उन्होंने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में वेस्ट रेडक्शन प्रोग्राम जैसे मॉडलों को व्यावहारिक स्थिरता शिक्षा के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया. इस तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए, बूझ ने आंकड़ों का हवाला दिया कि 2030 तक दुनिया भर में पांच में से एक नौकरी 'ग्रीन जॉब' होगी और 2040 तक यह बढ़कर पांच में से दो हो सकती है. अकेले भारत का लक्ष्य 2030 तक रेन्यबल एनर्जी, सतत कृषि, वेस्ट मैनेजमेंट, गतिशीलता और प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से 5 करोड़ हरित नौकरियां पैदा करना है.

उन्होंने कहा, "अगर भारत नेट-जीरो टारगेट हासिल कर लेता है, तो 2070 तक हमें 50 करोड़ हरित रोजगार मिल सकते हैं. खेती अपने आप में सबसे बड़ा हरित रोजगार क्षेत्र है, और प्राकृतिक खेती और जलवायु-अनुकूल कृषि के विकास के साथ, ग्रामीण युवाओं के पास अपार अवसर हैं."

रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उद्योग की स्थिरता को बढ़ावा

CSIR की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ शैलजा ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसंधान एवं विकास (D) को भी स्थिरता को अपने मूल में समाहित करना होगा. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "पहले हम केवल तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित करते थे. आज, हर इनोवेशन को जीवन चक्र मूल्यांकन से गुजरना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा न करे."

उन्होंने हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांतों, विलायक के उपयोग को कम करने, अपशिष्ट को मिनिमम करने और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीरो-लिक्विड डिस्चार्ज हासिल करने जैसे उदाहरणों का हवाला दिया, जो बताते हैं कि विज्ञान कैसे स्थिरता के साथ तालमेल बिठा सकता है.