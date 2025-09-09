ETV Bharat / bharat

शराब की बोतल लौटाई तो मिलेंगे 20 रुपये, केरल सरकार की नई पहल

तिरुवनंतपुरमः पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केरल सरकार ने एक अहम पहल शुरू की है. राज्य संचालित बेवरेज कॉर्पोरेशन (शराब की दुकान) के आउटलेट्स पर अब खाली प्लास्टिक की शराब की बोतलें वापस ली जाएंगी. इस पायलट प्रोजेक्ट को सरकार, बेवको और राज्यव्यापी महिला स्वयं सहायता नेटवर्क 'कुदुम्बश्री' मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं.

नई व्यवस्था के तहत, प्लास्टिक की बोतल में शराब खरीदने पर ग्राहकों से 20 रुपये अतिरिक्त राशि ली जाएगी. यह राशि ग्राहक को निर्धारित काउंटर पर खाली बोतल वापस करने पर वापस कर दी जाएगी. यह कदम राज्य में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है. पहले चरण में यह व्यवस्था 20 बेवको आउटलेट्स पर लागू की जाएगी. इनमें से 10 तिरुवनंतपुरम जिले में और 10 कन्नूर जिले में स्थित हैं.

बेवको की प्रबंध निदेशक, हर्षिता अट्टालुरी ने बताया कि बोतलों की पहचान एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए लेबल से होगी. जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सीडीटी) की सहायता से बनाया गया है. 1 जनवरी तक इस परियोजना को लगभग 300 बेवको आउटलेट्स तक विस्तारित करने की योजना है. इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू कुदुम्बश्री के साथ साझेदारी है.

पायलट आउटलेट्स पर बोतल संग्रह के लिए अलग काउंटर बनाये जाएंगे. इनका प्रबंधन कुदुम्बश्री के सदस्यों द्वारा किया जाएगा. कर्मचारियों को दैनिक वेतन अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा, जिनकी प्रतिदिन कमाई 710 रुपये होगी. साथ ही शाम के समय ओवरटाइम के लिए 420 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. पहले चरण में ही, 20 आउटलेट्स में से प्रत्येक पर 20 कुदुम्बश्री कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.