शराब की बोतल लौटाई तो मिलेंगे 20 रुपये, केरल सरकार की नई पहल

यह कदम राज्य में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है. पहले चरण में 20 आउटलेट्स पर लागू की जाएगी.

Kerala liquor in plastic bottles
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
तिरुवनंतपुरमः पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केरल सरकार ने एक अहम पहल शुरू की है. राज्य संचालित बेवरेज कॉर्पोरेशन (शराब की दुकान) के आउटलेट्स पर अब खाली प्लास्टिक की शराब की बोतलें वापस ली जाएंगी. इस पायलट प्रोजेक्ट को सरकार, बेवको और राज्यव्यापी महिला स्वयं सहायता नेटवर्क 'कुदुम्बश्री' मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं.

नई व्यवस्था के तहत, प्लास्टिक की बोतल में शराब खरीदने पर ग्राहकों से 20 रुपये अतिरिक्त राशि ली जाएगी. यह राशि ग्राहक को निर्धारित काउंटर पर खाली बोतल वापस करने पर वापस कर दी जाएगी. यह कदम राज्य में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है. पहले चरण में यह व्यवस्था 20 बेवको आउटलेट्स पर लागू की जाएगी. इनमें से 10 तिरुवनंतपुरम जिले में और 10 कन्नूर जिले में स्थित हैं.

बेवको की प्रबंध निदेशक, हर्षिता अट्टालुरी ने बताया कि बोतलों की पहचान एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए लेबल से होगी. जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सीडीटी) की सहायता से बनाया गया है. 1 जनवरी तक इस परियोजना को लगभग 300 बेवको आउटलेट्स तक विस्तारित करने की योजना है. इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू कुदुम्बश्री के साथ साझेदारी है.

पायलट आउटलेट्स पर बोतल संग्रह के लिए अलग काउंटर बनाये जाएंगे. इनका प्रबंधन कुदुम्बश्री के सदस्यों द्वारा किया जाएगा. कर्मचारियों को दैनिक वेतन अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा, जिनकी प्रतिदिन कमाई 710 रुपये होगी. साथ ही शाम के समय ओवरटाइम के लिए 420 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. पहले चरण में ही, 20 आउटलेट्स में से प्रत्येक पर 20 कुदुम्बश्री कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.

एकत्रित प्लास्टिक कचरे को समय-समय पर रीसाइक्लिंग और उचित निपटान के लिए क्लीन केरल कंपनी को सौंप दिया जाएगा. बेवको के अधिकारियों के अनुसार, कंपनी सप्ताह में तीन बार आउटलेट से बोतलें एकत्र करेगी. प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और एक ही बार में बड़ी संख्या में बोतलें वापस करने से बचने के लिए, योजना में सुझाव दिया गया है कि ग्राहक बोतलें उसी काउंटर पर वापस करें जहां से उन्होंने खरीदारी की थी.

नई नीति से बोतलों के लिए अखबार में लपेटने की लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी. ग्राहकों के पास अब पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में 15 और 20 रुपये की कीमत वाले कपड़े के थैले खरीदने का विकल्प होगा. जनता को कचरा कम करने के लिए अपने थैले खुद लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है.

इस पहल की सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन को सामाजिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ने के एक दूरदर्शी कदम के रूप में सराहना की गई है. बेवको की प्रबंध निदेशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संगठन कुदुम्बश्री सदस्यों के वेतन का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिससे समुदाय को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा. इन 20 दुकानों में ट्रायल रन की सफलता राज्यव्यापी रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी.

