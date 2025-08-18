ETV Bharat / bharat

जोरदार आवाज के साथ फटी धरती, जमीन में समाया घर, छप्पर तोड़कर लोगों ने बचाई जान - LANDSLIDE IN DHANBAD

धनबाद के जोगता में भू धंसान में एक पूरा घर जमीन में समा गया. लोगों में दहशत का माहौल है.

landslide in Dhanbad
जमीन में समाया घर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 12:14 PM IST

धनबाद: घर में बच्चे सो रहे थे, तभी अचानक जोरदार आवाज हुई और धीरे-धीरे घर धरती में समा गया. यह दिल दहला देने वाला वाक्या हुआ है धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में. जहां रात में हुए भू धंसान में एक पूरा घर जमींदोज हो गया. गनीमत रही कि तेज आवाज से घर में सो रहे लोग जाग गए और कड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचा सके. घटना जोगता थाना क्षेत्र के हटिया के पास सात नंबर की है.

भू धंसान के कारण दूर तक धरती फट गई है. जिसमें बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं. एक घर पूरा का पूरा जमीन में समा गया. वहीं आसपास के भी कई घर प्रभावित हुए हैं. घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों में बीसीसीएल प्रबंधन के प्रति आक्रोश है. घटना सुबह करीब 3 बजे की है.

जोरदार आवाज के साथ फटी धरती (Etv Bharat)

पीड़ित कल्याणी देवी ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे तेज आवाज के साथ भू धंसान हुआ, जिसमें घर जमींदोज हो गया. किसी तरह हमने अपनी जान बचाई. हम लोग छप्पर छोड़कर बाहर निकल कर भागे हैं.

landslide in Dhanbad
जमींदोज हुआ घर (Etv Bharat)

घर में रखा सारा सामान, चावल, दाल, कपड़े और अन्य सामान जमीन के अंदर समा गया है. अब हमारे पास खाने-पहनने के लिए भी कुछ नहीं है. हमने बीसीसीएल और प्रशासन से रहने के लिए घर और बच्चों के लिए खाने-पीने की सामग्री की मांग की है.

landslide in Dhanbad
सड़कों में दरार (Etv Bharat)

वहीं स्थानीय महिला राजो देवी ने पीड़ित परिवार के बारे में कहा कि उन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर घर बनाया था, उन्हें घर मिलना चाहिए. घर के साथ-साथ सारा सामान भी जमीन में धंस गया है. घर के साथ-साथ पैसे भी दिए जाने चाहिए. वहीं स्थानीय इंद्रदेव भुइयां ने कहा कि इस घटना के लिए बीसीसीएल प्रबंधन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं. प्रशासन के पास जाने के बाद भी वे कोई कार्रवाई नहीं करते, चुप रहते हैं.

landslide in Dhanbad
घर में आई दरार (Etv Bharat)

उधर, मौके पर जायजा लेने पहुंचे बीसीसीएल अधिकारी सवाल पूछे जाने पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि हम बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हैं.

