एन्नोर थर्मल पावर प्लांट हादसा: असम के 9 श्रमिकों के शव हवाई मार्ग से भेजे जाएंगे

घायलों का हाल जानने पहुंचे मंत्री. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 1, 2025 at 2:57 PM IST 2 Min Read

चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई के एन्नोर थर्मल पावर प्लांट में मंगलवार 29 सितंबर को निर्माण कार्य के दौरान आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई थी. कुछ मजदूर घायल हो गये थे. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन में हुई दुर्घटना में मारे गए असम के नौ श्रमिकों के शवों को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है. बता दें कि पोन्नेरी के वायलूर के पास एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन में नए निर्माण कार्य का काम चल रहा है, जहां बीएचईएल काम की देखरेख कर रहा है. शवों को फिलहाल रॉयपुरम के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है. अन्य घायलों का इलाज चल रहा है. एयर लिफ्ट की जानकारी देते कंपनी के अधिकारी. (ETV Bharat) तमिलनाडु के बिजली मंत्री शिवशंकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव और TANGEDCO के अध्यक्ष जे. राधाकृष्णन के साथ स्टेनली अस्पताल गए. मंत्री ने घायल कर्मचारी से मुलाकात की और बाद में शवगृह में रखे शवों का निरीक्षण किया.