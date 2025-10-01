एन्नोर थर्मल पावर प्लांट हादसा: असम के 9 श्रमिकों के शव हवाई मार्ग से भेजे जाएंगे
तमिलनाडु के एन्नोर थर्मल पावर प्लांट निर्माण का काम चल रहा है, जहां मंगलवार को हुए हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गयी.
Published : October 1, 2025 at 2:57 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई के एन्नोर थर्मल पावर प्लांट में मंगलवार 29 सितंबर को निर्माण कार्य के दौरान आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई थी. कुछ मजदूर घायल हो गये थे. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन में हुई दुर्घटना में मारे गए असम के नौ श्रमिकों के शवों को उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है.
बता दें कि पोन्नेरी के वायलूर के पास एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन में नए निर्माण कार्य का काम चल रहा है, जहां बीएचईएल काम की देखरेख कर रहा है. शवों को फिलहाल रॉयपुरम के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है. अन्य घायलों का इलाज चल रहा है.
तमिलनाडु के बिजली मंत्री शिवशंकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव और TANGEDCO के अध्यक्ष जे. राधाकृष्णन के साथ स्टेनली अस्पताल गए. मंत्री ने घायल कर्मचारी से मुलाकात की और बाद में शवगृह में रखे शवों का निरीक्षण किया.
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अप्रत्याशित दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और घोषणा की कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रत्येक मृत श्रमिक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार के अधिकारी इस हादसे पर नजर रख रहे है.
तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TANGEDCO) के अध्यक्ष जे. राधाकृष्णन ने बताया कि एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन पर दो स्टील शेड बनाने का ठेका बीएचईएल को दिया गया था. बीएचईएल ने यह काम मेटल कर्मा नामक कंपनी को ठेके पर दे दिया था. यह दुर्घटना तब हुई जब लगभग 37 फीट (लगभग 45 मीटर) ऊंची लोहे की छत अचानक ढह गई.
9 migrant workers from Assam have reportedly succumbed to death after falling down at a construction site at Minjur, Thiruvallur district, today while carrying out construction works for extension of North Chennai Thermal Power Station.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 30, 2025
4 of the victims are from Karbi Anglong…
उन्होंने बताया कि मृतकों में पांच श्रमिक असम के होजाई जिले के और चार कार्बी आंगलोंग जिले के थे. बीएचईएल ने शवों को हवाई मार्ग से असम भेजने की व्यवस्था की है. सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद, शव बीएचईएल को सौंप दिए जाएंगे, जो उन्हें हवाई मार्ग से लाकर उनके परिवारों को सौंप देगा.
