बिहार में इंजीनियरिंग की छात्रा की मौत, नाराज छात्रों ने DSP की गाड़ी तोड़ी.. स्कूटी में लगाई आग

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास की तीन मंजिला इमारत से बुधवार रात एक सेकंड ईयर सिविल ब्रांच की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. साछी छात्रों का कहना है कि रैगिंग से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

छात्रा की मौत से हड़कंप: घटना के बाद छात्रावास में हड़कंप मच गया. गोपालगंज की रहने वाली मृतका की रूममेट खून से लथपथ शव देखकर सदमे में आ गई और बेहोश हो गई. उसे तुरंत चंडी रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के कारण पटना रेफर कर दिया गया. रूममेट ने बताया कि रात 9 बजे उसने छात्रा को खाना खाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उसने नमकीन खा लिया है.

मौत से पहले रूममेट से हुई बात: रूममेट ने बताया कि खाना खाने के बाद जब वह कमरे में लौटी, तो छात्रा वहां नहीं थी. उसका लैपटॉप चालू था, लेकिन फोन कॉल का जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसने छात्रावास के नीचे जाकर देखा, जहां छात्रा का शव खून से लथपथ पड़ा था. यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई.

“रात करीब 9 बजे मैंने उससे कहा कि खाना खाने चलो, लेकिन उसने कहा कि उसने नमकीन खा लिया है और पेट भर गया है. इसके बाद मैं मेस में खाना खाने चली गई. जब लौटकर कमरे में आई, तो वह वहां नहीं थी. उसका लैपटॉप चालू था, लेकिन फोन कॉल का जवाब नहीं मिला. फिर मैंने नीचे देखा, तो उसका शव खून से लथपथ पड़ा था.”-रूममेट

नाराज छात्रों ने DSP की गाड़ी तोड़ी: घटना के बाद कॉलेज के छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश देखा गया. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने समय पर उचित कदम नहीं उठाए. उनका कहना है कि अगर प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी उपलब्ध कराई होती, तो शायद घायल छात्रा की जान बच सकती थी. छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

रैगिंग का गंभीर आरोप: छात्रावास में रहने वाली अन्य छात्राओं ने बताया कि रात के सन्नाटे में मृतका छत पर टहल रही थी. अचानक उसकी तेज चीख सुनाई दी, जिसके बाद सभी बालकनी में पहुंचे और उसे जमीन पर पड़ा पाया. चर्चा है कि रैगिंग के कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.