शराब पार्टी का बिल नहीं चुका पाने के कारण छात्र को देनी पड़ी जान! इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर्स की दबंगई

हैदराबादः तेलंगाना से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के दो गुट के बीच हुए मामूली विवाद ने एक प्रतिभाशाली छात्र की जान ले ली. सीनियर्स की दबंगई और अपमान से टूटा एक जूनियर छात्र ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली. मृतक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

क्या है घटनाः

यह घटना मेडचल-मलकजगिरी जिले के मेडिपल्ली थाना क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार, मृत छात्र आदिलाबाद जिले का रहनेवाला था. घाटकेसर मंडल के कोरेमुला में इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था. वह नारापल्ली के एक छात्रावास में रह रहा था. अपने सहपाठी के साथ प्रथम वर्ष के एक छात्र के जन्मदिन समारोह में शामिल हुआ. वहां उनके बीच झगड़ा हो गया.

कॉलेज के सीनियर छात्र को इसकी जानकारी मिली. उन्होंने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की. विवाद सुलझाने के लिए एक पार्टी की मांग की. रविवार की रात, सात सीनियर छात्रों ने नारापल्ली के एक बार में जमकर शराब पी. करीब 8 हजार रुपये का बिल बना. उसके पास सिर्फ 2,500 रुपये थे. इसके बाद सीनियर छात्रों ने बाकी पैसों के लिए दबाव डाला और उसे बेइज्जत किया.

पिता को फोन कर दी जानकारीः