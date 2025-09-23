ETV Bharat / bharat

शराब पार्टी का बिल नहीं चुका पाने के कारण छात्र को देनी पड़ी जान! इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर्स की दबंगई

तेलंगाना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र को अपनी सीनियर्स के शौक को पूरा करने के चक्कर में जान देनी पड़ी. पुलिस में केस दर्ज.

Student Dies in Telangana
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
हैदराबादः तेलंगाना से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के दो गुट के बीच हुए मामूली विवाद ने एक प्रतिभाशाली छात्र की जान ले ली. सीनियर्स की दबंगई और अपमान से टूटा एक जूनियर छात्र ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली. मृतक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

क्या है घटनाः

यह घटना मेडचल-मलकजगिरी जिले के मेडिपल्ली थाना क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार, मृत छात्र आदिलाबाद जिले का रहनेवाला था. घाटकेसर मंडल के कोरेमुला में इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था. वह नारापल्ली के एक छात्रावास में रह रहा था. अपने सहपाठी के साथ प्रथम वर्ष के एक छात्र के जन्मदिन समारोह में शामिल हुआ. वहां उनके बीच झगड़ा हो गया.

कॉलेज के सीनियर छात्र को इसकी जानकारी मिली. उन्होंने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की. विवाद सुलझाने के लिए एक पार्टी की मांग की. रविवार की रात, सात सीनियर छात्रों ने नारापल्ली के एक बार में जमकर शराब पी. करीब 8 हजार रुपये का बिल बना. उसके पास सिर्फ 2,500 रुपये थे. इसके बाद सीनियर छात्रों ने बाकी पैसों के लिए दबाव डाला और उसे बेइज्जत किया.

पिता को फोन कर दी जानकारीः

छात्र हॉस्टल लौटा. उसने अपने पिता को वीडियो कॉल किया. उनसे कहा कि वह आत्महत्या करने जा रहा है क्योंकि वह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकता और फोन काट दिया. पिता ने तुरंत हॉस्टल प्रबंधन को सूचित किया, लेकिन इससे पहले कि वे उसके कमरे में जाकर उसे रोक पाते, उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने दर्ज किया मामलाः

मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन के सर्किल इंस्पेक्टर गोविंदा रेड्डी ने बताया कि आठ लोगों के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी मिलने पर छात्र समूहों ने कॉलेज में धरना दिया. उन्होंने मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन और वारंगल-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी धरना दिया.

पुलिस ने कॉलेज में मौजूद कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें थाने ले गई. इस बीच, कॉलेज प्रबंधन ने एक बयान जारी कर कहा कि मुख्य आरोपी छात्र पिछले साल से कक्षा में नहीं आ रहा था.

