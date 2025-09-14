ETV Bharat / bharat

इंजीनियर से शांतिदूत बने महाराष्ट्र के युवा नितिन, 51 देशों की यात्रा कर फैलाया महात्मा गांधी का शांति संदेश

महाराष्ट्र के युवा नितिन सोनवणे ( ETV Bharat )

Published : September 14, 2025

ठाणे: आज के तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण विश्व में आतंकवाद, युद्ध, घृणा और हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है. ऐसे समय में अहिल्यानगर के एक युवक ने शांति का संदेश लेकर पैदल ही दुनिया भर की यात्रा की. इस युवक का नाम नितिन सोनावणे है. नितिन का सफर प्रेरणादायक है. टेलीकॉम इंजीनियर की नौकरी छोड़ने के बाद मानवता के लिए उन्होंने जो 'शांति यात्रा' शुरू की. वह एक अद्भुत सफर है. इसमें उन्होंने पैदल और साइकिल से कई देशों की यात्रा की. उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश का प्रसार किया. आइए जानते हैं नितिन सोनवणे के इस अद्भुत सफर की कहानी. यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कोई युवक शांति का संदेश फैलाने के लिए पैदल ही दुनिया भर में घूम रहा है लेकिन अहिल्यानगर जिले के 34 वर्षीय नितिन सोनवणे ने इसे सच कर दिखाया है. टेलीकॉम इंजीनियर नितिन ने 23 साल की उम्र में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. महाराष्ट्र के युवा नितिन सोनवणे पैदल यात्रा करते हुए (ETV Bharat) धन, पद और सुख-सुविधाओं के बावजूद उनका मन अशांत था. 'मैं इस धरती पर मानवता के लिए आया हूँ', इसी बोध ने उन्हें शांति के मार्ग पर अग्रसर किया. महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के साथ-साथ गौतम बुद्ध की करुणा का प्रसार करना उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया. नितिन सोनवणे ने 18 नवंबर, 2016 को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की. उन्होंने इस यात्रा को 'शांति यात्रा' नाम दिया. शुरुआत में उनके सफर में दोस्त उनके साथी थे लेकिन जैसे-जैसे सफर मुश्किल होता गया नितिन अकेले होते गए. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. 5 सालों में उन्होंने 51 देशों की यात्रा की है. इनमें से 20 देश साइकिल से और 31 पैदल पार किए. अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और एशिया के देशों से गुजरते हुए कभी-कभी सीमा अधिकारियों को उन पर शक होता था तो कभी-कभी उन्हें प्यासे रेगिस्तान में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.