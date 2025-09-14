इंजीनियर से शांतिदूत बने महाराष्ट्र के युवा नितिन, 51 देशों की यात्रा कर फैलाया महात्मा गांधी का शांति संदेश
Published : September 14, 2025 at 1:14 PM IST
ठाणे: आज के तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण विश्व में आतंकवाद, युद्ध, घृणा और हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है. ऐसे समय में अहिल्यानगर के एक युवक ने शांति का संदेश लेकर पैदल ही दुनिया भर की यात्रा की. इस युवक का नाम नितिन सोनावणे है.
नितिन का सफर प्रेरणादायक है. टेलीकॉम इंजीनियर की नौकरी छोड़ने के बाद मानवता के लिए उन्होंने जो 'शांति यात्रा' शुरू की. वह एक अद्भुत सफर है. इसमें उन्होंने पैदल और साइकिल से कई देशों की यात्रा की. उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश का प्रसार किया. आइए जानते हैं नितिन सोनवणे के इस अद्भुत सफर की कहानी.
यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कोई युवक शांति का संदेश फैलाने के लिए पैदल ही दुनिया भर में घूम रहा है लेकिन अहिल्यानगर जिले के 34 वर्षीय नितिन सोनवणे ने इसे सच कर दिखाया है. टेलीकॉम इंजीनियर नितिन ने 23 साल की उम्र में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था.
धन, पद और सुख-सुविधाओं के बावजूद उनका मन अशांत था. 'मैं इस धरती पर मानवता के लिए आया हूँ', इसी बोध ने उन्हें शांति के मार्ग पर अग्रसर किया. महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के साथ-साथ गौतम बुद्ध की करुणा का प्रसार करना उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया. नितिन सोनवणे ने 18 नवंबर, 2016 को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की. उन्होंने इस यात्रा को 'शांति यात्रा' नाम दिया.
शुरुआत में उनके सफर में दोस्त उनके साथी थे लेकिन जैसे-जैसे सफर मुश्किल होता गया नितिन अकेले होते गए. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. 5 सालों में उन्होंने 51 देशों की यात्रा की है. इनमें से 20 देश साइकिल से और 31 पैदल पार किए. अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और एशिया के देशों से गुजरते हुए कभी-कभी सीमा अधिकारियों को उन पर शक होता था तो कभी-कभी उन्हें प्यासे रेगिस्तान में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
चीन में एक महिला ने उन्हें मां जैसा प्यार दिया. जापान में हिरोशिमा-नागासाकी की यादों ने उन्हें शांति के महत्व का एहसास कराया. दक्षिण कोरिया में उन्होंने जेजू द्वीप पर सत्याग्रह में भाग लिया. शांति यात्रा का अफगानिस्तान वाला चरण सबसे कठिन था.
वहां उन्हें 50 डिग्री तापमान और भूख का सामना करना पड़ा. फिर भी नितिन चलते रहे. पाकिस्तान के कराची और लाहौर में लोगों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया. उन्होंने स्कूल की दीवार पर 'शांति की दीवार' लिखी और उद्घाटन के लिए अपना नाम खुदवाया. उन्होंने लाहौर से लाया हुआ एक आम का पौधा पुणे में लगाया.
उनका मानना है कि यह पौधा एक दिन भारत-पाकिस्तान मित्रता का प्रतीक बनेगा. इस दौरान एक छोटे बच्चे ने पूछा, 'आपके पास तो हथियार नहीं है. सेना भी नहीं है, तो शांति कैसे लाएँगे?' इस पर नितिन ने कहा, 'मेरा हथियार प्रेम है.' तभी बच्चे ने अपनी कलम आगे बढ़ाते हुए कहा, 'यह आपका हथियार है.' 2025 में, उन्होंने 'वॉकिंग विद पीस' अभियान के तहत पूरे अमेरिका की पैदल यात्रा की.
5142 किलोमीटर की दूरी तय करने 212 दिनों की यात्रा करने, 52 लाख कदम चलने और 6 जोड़ी जूते पहनने के बाद उन्होंने आखिरकार वाशिंगटन डीसी में गांधी प्रतिमा के सामने अपनी यात्रा पूरी की. यह क्षण उनके जीवन का एक स्वर्णिम क्षण था. अमेरिका में कई परिवारों, छात्रों, किसानों ने उन्हें भोजन, आश्रय और स्नेह दिया. उन्हें हमेशा भारतीय होने पर गर्व महसूस होता था.
वह कहते हैं, 'भारत शांति की परंपरा है.' नितिन सोनवणे अब तक दुनिया भर में 26000 किलोमीटर पैदल और 25000 किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर चुके हैं. उन्हें 'माजा कोएने अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार' भी मिल चुका है.
लेकिन, उनके लिए लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ा पुरस्कार है. नितिन कहते हैं, 'प्रेम, विश्वास और करुणा सीमाओं से परे की चीजें हैं. दया लोगों को जोड़ती है. दुनिया आज भी प्रेम से चलती है, नफरत से नहीं.' आज नितिन सोनवणे एक नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन हैं. उन्होंने दिखा दिया है कि एक व्यक्ति लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है.