कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र अवैध सट्टेबाजी मामले में सिक्किम से गिरफ्तार, 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद - CONGRESS MLA ARREST

चित्रदुर्ग से विधायक केसी वीरेंद्र को एक बड़े अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी रैकेट मामले में गिरफ्तार किया गया.

कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र अवैध सट्टेबाजी मामले में सिक्किम से गिरफ्तार
कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र अवैध सट्टेबाजी मामले में सिक्किम से गिरफ्तार (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 3:24 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक से कांग्रेस विधायक के सी वीरेंद्र 'पप्पी' को कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सिक्किम के गंगटोक से गिरफ्तार किया.

ईडी ने शुक्रवार को इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में छापेमारी की. रेड के दौरान 12 करोड़ रुपये नकद (लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित), 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी और चार वाहन ईडी ने जब्त किए. हालांकि, जांच एजेंसी (ईडी) ने यह नहीं बताया कि कहां से क्या जब्त किया गया.

ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 22 और 23 अगस्त को देशभर में 31 स्थानों पर तलाशी ली. जिन स्थानों की तलाशी ली गई उनमें गंगटोक, चित्रदुर्ग जिला, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल हैं. अकेले गोवा में, छापेमारी में पांच प्रमुख कैसीनो पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो शामिल थे.

इसके अलावा, 17 बैंक खाते और 2 बैंक लॉकर भी जब्त कर लिए गए. केसी वीरेंद्र के भाई केसी नागराज और उनके बेटे पृथ्वी एन राज के ठिकानों से कई संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ भी जब्त किए गए. कई ठिकानों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए.

ईडी के मुताबिक, विधायक की सट्टेबाजी गतिविधियों में कथित संलिप्तता कई राज्यों में फैली हुई है. एजेंसी को संदेह है कि जब्त की गई संपत्ति अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क से अर्जित अपराध की आय से जुड़ी है. तलाशी से पता चला है कि आरोपी किंग567 और राजा567 के नाम से कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटें चला रहा है, जिनके जरिए वह कथित तौर पर सट्टेबाजी की आय का लेन-देन करता था.

एक महत्वपूर्ण खुलासे में, अधिकारियों ने कहा कि वीरेंद्र का भाई, केसी थिप्पेस्वामी, दुबई से तीन व्यावसायिक संस्थाओं डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज का संचालन कर रहा है. कॉल सेंटर सेवाओं और गेमिंग संचालन से जुड़ी ये कंपनियां, विधायक की सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़ी होने का संदेह है.

ईडी ने कहा, "विधायक का भाई केसी थिप्पेस्वामी और उसका सहयोगी पृथ्वी एन राज दुबई से ऑनलाइन गेमिंग का संचालन संभाल रहा है. इसके अलावा, यह भी पता चला कि केसी वीरेंद्र अपने सहयोगियों के साथ एक जमीनी कसीनो पट्टे पर लेने के लिए व्यावसायिक यात्रा पर बागडोगरा होते हुए गंगटोक गए थे.

केसी वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया गया और गंगटोक के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. साथ ही बेंगलुरु की न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की गई. ईडी का बेंगलुरु जोन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है. एजेंसी ने बताया कि विधायक अपने सहयोगियों के साथ एक कसीनो लीज पर लेने के लिए व्यावसायिक यात्रा पर गंगटोक गए थे.

