तमिलनाडु में सब इंस्पेक्टर की हत्या का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया - ENCOUNTER TIRUPUR TAMILNADU

तमिलनाडु में बाप-बेटों ने एक सब इंस्पेक्टर की बेरहमी से की हत्या कर दी थी. इस मामले का आरोपी आज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया.

ENCOUNTER TIRUPUR TAMILNADU
तमिलनाडु में सब इंस्पेक्टर की हत्या का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 2:39 PM IST

तिरुप्पुर: तमिलनाडु में बाप बेटों ने मिलकर बुधवार को एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी. इस मामले में आज एक आरोपी ने जांच के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला किया. बचाव में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में वह मारा गया. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

बता दें कि बाप-बेटे के बीच हिंसक झगड़े का बीच बचाव करने पहुंचे विशेष उप निरीक्षक की बेरहमी दरांति से हत्या कर दी गई थी. महेंद्रन एआईएडीएमके पार्टी के सदस्य और तिरुपुर जिले के मदाथुकुलम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं. उनकी संपत्ति धारापुरम के बगल में कुडिमंगलम में स्थित है. उस एस्टेट में रहने और काम करने वाले मूर्ति और उनके बेटों थंगापांडियन और मणिकंदन के बीच परसों रात (5 अगस्त) शराब के नशे में झगड़ा हो गया. बताया जा रहा है कि थंगापांडियन और मणिकंदन ने अपने पिता मूर्ति पर सिलसिलेवार हमला किया.

स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एसएसआई शनमुगावेल को घटनास्थल पर भेजा गया. बाद में उन्होंने लोगों को शांत किया और घायल मूर्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था की. तभी वहाँ छिपे मूर्ति के बेटे मणिकंदन ने एसएसआई शनमुगावेल पर हमला कर दिया. उस दौरान शनमुगावेल लड़खड़ाकर गिर पड़े. तभी मूर्ति, थंगापंडी और मणिकंदन ने उनकी हत्या कर दी.

घटना के बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही तीनों लोग फरार हो गए. इस घटना ने पूरे तमिलनाडु में सनसनी फैला दी. इसके बाद पुलिस ने मूर्ति और मणिकंदन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पांच विशेष टीमें गठित की गई और फरार थंगापंडी की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

इस बीच गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को पुलिस ने जांच के लिए उदुमलाईपेट्टई सरकारी अस्पताल ले जाया. बाद में उन्हें घटनास्थल पर ले जाया गया. इस बीच मणिकंदन ने चिक्कनूर में उप्पारु नाले के पास पुलिस पर अचानक हमला कर दिया. इस घटना में सब इंस्पेक्टर सरवणकुमार के दाहिने हाथ में चोट लग गई. बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में उन पर गोली चलाई और मणिकंदन की मौके पर ही मौत हो गई.

घायल सब-इंस्पेक्टर सरवणकुमार ने कहा, 'मणिकंदन ने हम पर हमला किया, इसलिए हमें आत्मरक्षा में उसे गोली मारनी पड़ी.' इस बीच पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मणिकंदन का शव पोस्टमार्टम के लिए उदुमलाई सरकारी अस्पताल में रखा गया है. इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने मृतक शनमुगावेल के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी. उनके पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

SUB INSPECTOR MURDERED CASEMURDERED CASE ACCUSED ENCOUNTERSUB INSPECTOR MURDERTAMILNADU POLICEENCOUNTER TIRUPUR TAMILNADU

