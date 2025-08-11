गोड्डा: जिले के बोरियो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके और कई मामलों में आरोपी सूर्या हांसदा की पुलिस एनकाउंटर के दौरान मौत हो गई. गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा के मारे जाने की पुष्टि की है.
जानकारी के मुताबिक, गोड्डा के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के जिरली समारी पहाड़ी के पास पुलिस और सूर्या हांसदा के बीच एनकाउंटर हुआ. जिसमे पुलिस ने सूर्या हांसदा को मार गिराया. एनकाउंटर के बाद घटनास्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है. सूर्या हांसदा कई मामलों में वांछित था. गोड्डा और साहिबगंज जिले की पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी.
सूर्या हांसदा का राजनीतिक रसूक भी था. वह बोरियो विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ चुका था. उसने झाविमो, भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ा. वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में सूर्या हांसदा ने जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम से चुनाव लड़ा था. सूर्या हांसदा की मां भी जिला परिषद सदस्य रह चुकी है.
सूर्या हांसदा का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. उसके बड़े भाई महेंद्र हांसदा का भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. कई अपहरण और आपराधिक घटनाओं में उनका नाम सामने आया है.
इधर सूर्या हांसदा की मां ने बताया कि सूर्या का वेल्लोर में इलाज चल रहा था, वहां से वह देवघर लौटकर मोहनपुर के नवाडीह में एक रिश्तेदार के यहां रह रहा था, वहां से सादे कपड़ों में पुलिस बाइक पर आई और उसे ले गई. उसके बाद से वह लापता है, किसी अनहोनी की आशंका है.
