जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में एनकाउंटर शुरू, कुलगाम में 10वें दिन भी गोलीबारी जारी - KASHMIR TERRORISM ENCOUNTER

किश्तवाड़ के दूल इलाके में गोलीबारी तब शुरू हुई जब एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस जिले में कम से कम 26 घरों पर छापेमारी की.

KASHMIR TERRORISM ENCOUNTER
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में जुटे सुरक्षा बल (PTI)
Published : August 10, 2025 at 11:22 AM IST

जम्मू: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में जारी गोलीबारी रविवार को 10वें दिन में प्रवेश कर गई. वहीं, आज सुबह जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक और मुठभेड़ शुरू हो गई. पहाड़ी जिले के दूल इलाके में आतंकियों की मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया.

अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों को देखते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. सुरक्षा बलों को इलाके में दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका है.

सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक पोस्ट में मुठभेड़ की पुष्टि की. इसमें कहा गया है कि सतर्क सैनिकों ने एक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान के दौरान रविवार तड़के आगे बढ़े तभी इलाके में छिपे आतंकवादियों ने उनके ऊपर गोली चलाई. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. अभियान फिलहाल जारी है.

यह ताजा मुठभेड़ जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा किश्तवाड़ में कई घरों की तलाशी लेने के एक दिन बाद हुई. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को किश्तवाड़ जिले में 26 संदिग्धों के घरों की तलाशी ली. इस दौरान हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मोहम्मद अमीन भट उर्फ 'जहाँगीर सरूरी' के घर भी छापेमारी की गई.

अधिकारियों ने बताया कि ये छापे अधिकतर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सक्रिय आतंकवादियों और सीमा पार से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी करने वाले आतंकवादियों के घरों को निशाना बनाकर मारे गए. पास के डोडा जिले में शुक्रवार को 15 जगहों पर इसी तरह की तलाशी ली गई.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नरेश सिंह के निर्देश पर कई स्थानों पर समन्वित औचक छापे मारे गए तथा किश्तवाड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंह गोरिया की निगरानी में छापेमारी की गई. उन्होंने कहा, 'किश्तवाड़, चतरू, दच्छन और अथोली में आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के ठिकानों और आवासीय परिसरों को निशाना बनाने के लिए एक साथ कई पुलिस टीमों को तैनात किया गया था.'

उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस टीमों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों और आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ और सीमा पार संचार से जुड़े अन्य भौतिक साक्ष्यों के लिए टारगेट परिसरों की जांच की. एसएसपी किश्तवाड़ ने आतंकवाद के खिलाफ पुलिस के जीरो टोलरेंस के रुख को दोहराते हुए कहा, 'पुलिस जिले की शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है. आतंकवादियों की सहायता करने या उन्हें शरण देने में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

उन्होंने कहा कि यह अभियान सतत आतंकवाद-रोधी रणनीति का हिस्सा है. इसका उद्देश्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे, ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) नेटवर्क को ध्वस्त करना और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के लिए रसद सहायता चैनलों को नष्ट करना है.

कुलगाम मुठभेड़ का 10वां दिन

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ रविवार को 10वें दिन में प्रवेश कर गई. इससे यह घाटी में सबसे लंबे आतंकवाद-रोधी अभियानों में से एक बन गया. रविवार सुबह प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कल रात भर गोलीबारी जारी रही.

शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात हुई मुठभेड़ में सेना के दो जवान - लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हो गए और दो जवान घायल हो गए. इस ऑपरेशन में छह सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं. अभी तक अधिकारियों ने मुठभेड़ में केवल एक आतंकवादी की मौत की पुष्टि की है, हालांकि स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि 1 अगस्त को शुरू हुए अभियान में अब तक दो आतंकवादी मारे गए हैं.

