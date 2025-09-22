ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, AK 47 सहित भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद

अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Updated : September 22, 2025 at 1:23 PM IST

Published : September 22, 2025 at 12:32 PM IST

नारायणपुर: महाराष्ट्र से सटे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके के जंगल में मुठभेड़ हुई. जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया. पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर यह अभियान शुरू किया गया था. अब तक घटनास्थल से दो पुरुष नक्सलियों का शव बरामद किया गया है और रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है.

छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एनकाउंटर: नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने मुठभेड़ की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि अबूझमाड़ के महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमावर्ती जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई.

2 नक्सली ढेर, हथियार बरामद: इस मुठभेड़ में दो पुरुष माओवादियों का शव मिला है. उनकी शिनाख्त की जा रही है. मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 रायफल, अन्य हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, माओवादी प्रचार-प्रसार साहित्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है. जबकि क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

पुलिस का कहना है कि यह जब्ती नक्सलियों की क्षेत्रीय गतिविधियों और उनकी तैयारियों पर बड़ा असर डालेगी.फिलहाल इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर रखा है और सर्चिंग अभियान जारी है. पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि अभियान पूर्ण होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

जवानों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी जारी: पिछले दो दिनों से सुरक्षा बलों को अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की बड़ी मूवमेंट की सूचना मिल रही थी. इसके आधार पर नारायणपुर पुलिस और सुरक्षाबलों की दो अलग-अलग टुकड़ियों को अभियान में उतारा गया. सोमवार सुबह महाराष्ट्र सीमा से लगे मूसफर्शी जंगलों में जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से रुक-रुक कर भारी गोलीबारी शुरू हो गई.

अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में चल रही इस मुठभेड़ को सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है. दो नक्सलियों के मारे जाने और हथियार-गोला-बारूद की भारी बरामदगी से स्पष्ट है कि माओवादी यहां किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे. यह ऑपरेशन नक्सलियों के मनोबल को तोड़ेगा और आने वाले समय में क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर करने में मददगार साबित होगा.

