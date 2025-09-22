ETV Bharat / bharat

अबूझमाड़ में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, AK 47 सहित भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं.

ENCOUNTER IN ABUJHMAD
अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 12:32 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 1:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: महाराष्ट्र से सटे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके के जंगल में मुठभेड़ हुई. जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया. पुलिस ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर यह अभियान शुरू किया गया था. अब तक घटनास्थल से दो पुरुष नक्सलियों का शव बरामद किया गया है और रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है.

छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एनकाउंटर: नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने मुठभेड़ की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि अबूझमाड़ के महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमावर्ती जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई.

2 नक्सली ढेर, हथियार बरामद: इस मुठभेड़ में दो पुरुष माओवादियों का शव मिला है. उनकी शिनाख्त की जा रही है. मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 रायफल, अन्य हथियार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, माओवादी प्रचार-प्रसार साहित्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है. जबकि क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

पुलिस का कहना है कि यह जब्ती नक्सलियों की क्षेत्रीय गतिविधियों और उनकी तैयारियों पर बड़ा असर डालेगी.फिलहाल इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर रखा है और सर्चिंग अभियान जारी है. पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि अभियान पूर्ण होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

जवानों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी जारी: पिछले दो दिनों से सुरक्षा बलों को अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की बड़ी मूवमेंट की सूचना मिल रही थी. इसके आधार पर नारायणपुर पुलिस और सुरक्षाबलों की दो अलग-अलग टुकड़ियों को अभियान में उतारा गया. सोमवार सुबह महाराष्ट्र सीमा से लगे मूसफर्शी जंगलों में जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से रुक-रुक कर भारी गोलीबारी शुरू हो गई.

अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में चल रही इस मुठभेड़ को सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है. दो नक्सलियों के मारे जाने और हथियार-गोला-बारूद की भारी बरामदगी से स्पष्ट है कि माओवादी यहां किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे. यह ऑपरेशन नक्सलियों के मनोबल को तोड़ेगा और आने वाले समय में क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर करने में मददगार साबित होगा.

छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल एनकाउंटर

18 सितंबर: बीजापुर के दक्षिण पश्चिम इलाके में मुठभेड़, 7 लाख के इनामी 2 नक्सली ढेर

18 सितंबर: सुकमा के गादीरास थाना क्षेत्र में मुठभेड़, 5 लाख की इनामी नक्सली ढेर

13 सितंबर: गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर, 1 करोड़ के इनामी सहित 10 नक्सली ढेर

10 सितंबर: कांकेर नक्सली मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर

5 सितंबर: नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़ के बाद नक्सली का शव मिला

13 अगस्त: राजनांदगांव पुलिस नक्सली एनकाउंटर, स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और डिवीजनल कमेटी सचिव ढेर

12 अगस्त: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में 2 जवान घायल

6 अगस्त : बीजापुर एनकाउंटर में नक्सली ढेर

29 जुलाई: सुकमा में नक्सल एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल

27 जुलाई: बीजापुर के बासागुड़ा और गंगलूर में मुठभेड़, 4 इनामी नक्सली ढेर, हथियार मिले

18 जुलाई: नारायणपुर में मुठभेड़, 6 माओवादी ढेर, नक्सली के शव और हथियार मिले

5 जुलाई: बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़, नक्सली ढेर

7 जून 2025: पांच नक्सलियों के शव बरामद

6 जून 2025: बीजापुर में एनकाउंटर, तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य ढेर

21 मई 2025: बीजापुर में नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर

15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली ढेर

12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर

31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली ढेर

29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए

20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली ढेर

9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादी ढेर

20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में मुठभेड़, 16 नक्सली ढेर

19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सली मारे गए

16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादी ढेर

22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 नक्सली ढेर

4 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में मुठभेड़, 38 नक्सली ढेर

10 मई 2024: बीजापुर में मुठभेड़, 12 नक्सली मारे गए

16 अप्रैल 2024: कांकेर में मुठभेड़, 29 नक्सलियों का खात्मा

2 अप्रैल2024: बीजापुर में मुठभेड़, 13 माओवादी मारे गए

7 फरवरी 2019: बीजापुर में मुठभेड़, 10 नक्सली ढेर

6 अगस्त 2018: सुकमा जिले में मुठभेड़, 15 माओवादी ढेर

2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर

27 नवंबर 2014: सुकमा में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़, 15 माओवादी ढेर, 25 घायल

16 अप्रैल 2013: बस्तर में मुठभेड़, 10 माओवादी ढेर

29 जून 2012: दंतेवाड़ा एनकाउंटर में 20 नक्सली ढेर, 6 जवान घायल

23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के जगरगुंडा में भीषण मुठभेड़, 20 नक्सली ढेर

18 फरवरी 2008: बीजापुर के अलग अलग इलाकों में 2 मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर, 6 जवान शहीद

10 जुलाई 2007: दंतेवाड़ा मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर, 9 जवान घायल

अदरबेड़ा और वाट्टेकल में नक्सली स्मारक ध्वस्त, नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी टीम को मिली सफलता
नक्सलियों के समर्पण की चिट्ठी पर दो फाड़ में बंटा नक्सली संगठन, डिप्टी सीएम ने कहा-दूसरा पत्र तेलंगाना के जूनियर कैडर का
44 मोस्ट वॉन्टेड नक्सलियों के पोस्टर गांव गांव में चस्पा, पोस्टर में एक करोड़ से एक लाख के इनामी नक्सली
Last Updated : September 22, 2025 at 1:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE NAXALITE ENCOUNTERअबूझमाड़ नक्सली मुठभेड़ENCOUNTER IN NARAYANPURCHHATTISGARH NEWSENCOUNTER IN ABUJHMAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.