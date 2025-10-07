ETV Bharat / bharat

राजौरी में आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, इलाके को घेरकर तलाशी अभियान जारी

राजौरी में आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. इलाके को घेरा गया, तलाशी अभियान जारी. घायल होने की सूचना नहीं, आरोपी फरार.

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो (File Photo)
राजौरी: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार शाम आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस महानिरीक्षक (IGP) जम्मू, भीम सेन तुती ने बताया कि यह मुठभेड़ कंडी इलाके के बीरंथुब क्षेत्र में हुई. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) टीम के बीच गोलीबारी हुई. मौके पर पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीमें पहुंचीं और पूरे क्षेत्र को कड़ी घेराबंदी में लिया गया.

IGP ने बताया कि फायरिंग के दौरान किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है. अधिकारियों के अनुसार, Dheri Khatuni जंगल में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की SOG टीम ने संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया. उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और तलाशी अभियान लगातार जारी है.

राजौरी में यह मुठभेड़ स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. अधिकारियों ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरत रहे हैं.

सुरक्षा बलों ने इसी दिन उदुमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके के धरनी टॉप में भी तलाशी अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई स्थानीय लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें तीन संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों की बात कही गई थी. वहां भी सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान जारी रखा.

राजौरी और उदुमपुर में इन मुठभेड़ों के बाद प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बल जांच में लगे हुए हैं और दोषियों को जल्द ही पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा बल लगातार अलर्ट मोड में रहते हैं. राज्य प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई सुचारू रूप से कर सकें.

हालांकि मुठभेड़ में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया है और संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी संदिग्धों की गतिविधियों का पता नहीं चल जाता.

सुरक्षा बलों का कहना है कि वे स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और पुलिस व प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

