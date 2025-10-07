ETV Bharat / bharat

राजौरी में आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, इलाके को घेरकर तलाशी अभियान जारी

राजौरी: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार शाम आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस महानिरीक्षक (IGP) जम्मू, भीम सेन तुती ने बताया कि यह मुठभेड़ कंडी इलाके के बीरंथुब क्षेत्र में हुई. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) टीम के बीच गोलीबारी हुई. मौके पर पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीमें पहुंचीं और पूरे क्षेत्र को कड़ी घेराबंदी में लिया गया.

IGP ने बताया कि फायरिंग के दौरान किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है. अधिकारियों के अनुसार, Dheri Khatuni जंगल में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की SOG टीम ने संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया. उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और तलाशी अभियान लगातार जारी है.

राजौरी में यह मुठभेड़ स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. अधिकारियों ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरत रहे हैं.

सुरक्षा बलों ने इसी दिन उदुमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके के धरनी टॉप में भी तलाशी अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई स्थानीय लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें तीन संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों की बात कही गई थी. वहां भी सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान जारी रखा.