जम्मू-कश्मीर : किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी जारी
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.
Published : September 19, 2025 at 11:23 PM IST
जम्मू : जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार रात को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने के आसार हैं.
इस बारे में सेना के अधिकारियों ने बताया कि डोडा और उधमपुर जिले की सीमा से लगे सेओज धार में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. यह अभियान भारतीय सेना के 9 सेक्टर द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका मुख्यालय किश्तवाड़ में है.
वहीं व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "किश्तवाड़ के सामान्य इलाके में एक खुफिया सूचना पर आधारित अभियान में, व्हाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने रात करीब 8 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया."
सेना ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए कहा, "अभियान अभी जारी है."
बता दें कि इसे पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तलाशी अभियान शुरू किया था. इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने संयुक्त रूप से ढोलका-सान्याल नर्सरी क्षेत्र में संभावित घुसपैठ मार्ग पर तलाशी अभियान शुरू किया.
गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने मार्च में भी सीमा पार से घुसपैठ कर रहे भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक ग्रुप को इसी नर्सरी में रोका था, जिसके बाद एक लंबा अभियान चला था. इस अभियान में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद संगठन के तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया था. इस अभियान में चार पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे.
