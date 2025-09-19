ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर : किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी जारी

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.

Encounter breaks out between security forces and terrorists in Kishtwar
किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 11:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू : जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार रात को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने के आसार हैं.

इस बारे में सेना के अधिकारियों ने बताया कि डोडा और उधमपुर जिले की सीमा से लगे सेओज धार में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. यह अभियान भारतीय सेना के 9 सेक्टर द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका मुख्यालय किश्तवाड़ में है.

वहीं व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "किश्तवाड़ के सामान्य इलाके में एक खुफिया सूचना पर आधारित अभियान में, व्हाइट नाइट कोर के सतर्क सैनिकों ने रात करीब 8 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया."

सेना ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए कहा, "अभियान अभी जारी है."

बता दें कि इसे पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तलाशी अभियान शुरू किया था. इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने संयुक्त रूप से ढोलका-सान्याल नर्सरी क्षेत्र में संभावित घुसपैठ मार्ग पर तलाशी अभियान शुरू किया.

गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने मार्च में भी सीमा पार से घुसपैठ कर रहे भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक ग्रुप को इसी नर्सरी में रोका था, जिसके बाद एक लंबा अभियान चला था. इस अभियान में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद संगठन के तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया था. इस अभियान में चार पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे.

ये भी पढ़ें- महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक से जतायी हमदर्दी, गृह मंत्री को पत्र लिखकर लगायी गुहार

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIR TERRORISMSECURITY FORCES ENCOUNTERJAMMU KASHMIRKISHTWAR SECURITY OPERATIONKISHTWAR ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.